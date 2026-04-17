許家印認罪、王石屢傳出事、潘石屹反思：中國房地產怎麼了

最近，有三個與房地產企業相關的新聞，既讓人產生感慨，又具有警示和反思意義。



2016年3月6日，許家印在全國人民代表大會第四次會議期間舉行的新聞發布會上發表講話。（Etienne Oliveau／Getty Images）

2017年3月9日，全國政協委員、恒大集團董事長許家印出席在北京舉行的第十二屆全國政協五次會議記者招待會。（Getty Images）

4月13日至14日，廣東省深圳市中級人民法院開庭審理恒大系列案件，被告包括恒大集團有限公司、恒大地產集團有限公司與恒大集團創辦人許家印。恒大集團曾是中國房地產市場極具影響力的龍頭企業，許家印曾是一位風光無限的首富。

許家印被控8項罪名，包括非法吸收公眾存款、集資詐騙、違法發放貸款、違法運用資金、欺詐發行證券、違規披露重要訊息、職務侵佔、單位行賄。許家印當庭表示認罪悔罪。底層出身的許家印今年已有68歲，他在2023年9月被捕。他被控8項罪名既說明他的問題嚴重，又是對昔日盲目擴張、製造泡沫的房企的警示。

同樣是在4月14日，萬科集團創始人王石委託律師發布聲明：「王石被抓」純屬虛假訊息。萬科集團曾是中國房地產市場的標杆企業，哪怕在房企密集爆雷後，依然有不少人認為萬科集團是房地產市場的一股清流，但最終萬科還是陷入債務危機。王石是萬科的創始人，2017年卸任董事會主席一職，開始過退休生活。在萬科陷入債務危機的背景下，早已退休的王石屢次在網上被傳出事，儘管目前的傳言已被闢謠，但屢次被傳出事本身還是說明房地產市場依舊存在焦慮情緒和困境。

萬科集團創始人王石。（微博@王石）

4月16日，潘石屹發布《我的反思》一文，對內地房地產市場的30多年發展史進行了反思。潘石屹是知名商業地產SOHO中國的創始人，他在內地房地產危機來臨前夕大量出售資產而一度備受矚目。他在文中寫道：「這幾天和朋友們聚在一起，話題總繞不開房地產出的大事，造成的損失以萬億來計算，整個行業幾近崩塌。這件事給無數家庭和整個社會帶來的傷痛，可能要幾年、十幾年才能慢慢平復。」

SOHO中國創辦人潘石屹，幾年前不斷出售資產。（中新社）

潘石屹認為「我們這些做房地產的人」都應該好好想一想內地房地產市場30年走過路。他從1998年國家決定將福利分房改成商品房開始回憶，他說起初大家都不懂，於是去香港拼命學習，既學香港的銷售方式，包括學來按揭、樓盤、開盤這些詞，又學了香港高槓杆、高周轉的那套做法，而且很快就變了味、走了樣。

潘石屹寫道：「地方需要增長，銀行需要放貸，企業需要賣房，大家實在太着急了，槓桿就這樣被一層一層加了上去……行業競爭不再只是比誰能把房子蓋好、賣好，而是比誰拿地更多、融資更快、擴張更猛。行業不僅自己快速膨脹起來，還帶動出一整套圍繞它運轉的生態……房地產行業就這樣失控了。」

在潘石屹看來，內地房地產市場後來面臨的真正問題在於「開發商靠預售回款活着，用今天賣房的錢填昨天的窟窿」的運轉模式，「行業表面看起來繁榮，實際上越來越脆弱，越來越依賴後來的人掏錢、後續的融資跟上、價格預期不斷往上走」。他批評「在相當長一段時間裏，一部分房企的做法，已經跟『龐氏騙局』沒什麼兩樣了」。

2012年全國兩會，許家印奔跑避開記者追訪。（新華社）

潘石屹總結道：「真正致命的，是當一個行業逐漸背離誠信，把商業模式建立在不斷加槓桿、不斷融資、不斷找人接盤之上。更危險的是，有些人還有意做局，製造幻覺，讓越來越多的人捲進來。到了這個地步，錯誤就不再只是企業自己的錯誤，傷害也會擴散到金融、地方財政、普通家庭和整個社會……不能再拖了。但光靠催着治病還不夠，根子上還是得把誠信找回來，信心建立在誠信的基礎上。」

潘石屹的觀點是否正確，不同人可以見仁見智，但總結和反思內地房地產市場所走過的30年道路是非常有必要的工作。30年前，中國在亞洲金融危機衝擊經濟發展的形勢下推行商品房制度，既可應對危機，促進經濟發展，又是發展市場經濟的應有之義。然而對於一個數千年以來以農業人口為主的國家來說，與工業化、城鎮化相伴隨的房地產市場是新興事務，無論地方政府還是企業都缺乏經驗。正因這樣，內地房地產市場是摸着香港的石頭過河，吸取和借鑑了香港的大量經驗。

3月7日天色良好，不少旅客及市民趁周末到尖沙咀海旁觀看維多利亞港景色及打卡。（夏家朗攝）

儘管這幾年房地產企業密集爆雷給經濟發展、普通家庭帶來很大沖擊，但不能否認的是1998年開啟的房地產市場對於中國經濟快速發展、城鎮化快速推進和住房條件改善有着重要推動作用。高歌猛進的房地產市場一度是中國經濟騰飛的縮影。既不能因為這幾年房企的密集爆雷而否認房地產市場所具有的重大正面意義，又不能因為房地產市場所具有的重大正面意義而忽略、輕視對房地產行業問題的反思。

任何複雜的事務都有一個從不懂到懂的摸索過程，有挫折、有彎路、有錯誤是再正常不過的現象，關鍵在於吸取教訓、總結經驗、查缺補漏、與時俱進。不幸的是房企的密集爆雷給經濟發展、普通家庭造成衝擊，萬幸的是房企的密集爆雷並未像美國次貸危機那樣惡化成一場衝擊全球的金融危機。今天中國正在進行經濟結構的新舊動能轉換，依舊需要健康、可持續發展的房地產市場。正因這樣，在許家印認罪、王石屢傳出事、潘石屹反思的背景下，總結教訓輕裝上陣越來越有必要。