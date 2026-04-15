許家印神話破滅　官媒通報｢八宗罪｣

中國前首富許家印的名字，星期二（4月14日）又在社交媒體刷屏了。



廣東省深圳市中級人民法院本周開審房地產企業恒大集團系列案件，2023年9月被採取強制措施的恒大董事局主席許家印，重回公眾視野。



官媒新華社星期二發佈簡短消息，列出了許家印的「八宗罪」：涉嫌非法吸收公眾存款、集資詐騙、違法發放貸款、違法運用資金、欺詐發行證券、違規披露重要信息、職務侵佔、單位行賄。報道提到，許家印在控辯雙方辯論後，進行了最後陳述，並且當庭認罪悔罪。法庭將擇期宣判。



深圳市中級人民法院。（Getty Images）

許家印被採取終身證券市場禁入措施。（資料圖片）

報道沒有披露恒大和許家印的涉案金額，但2023年這名地產大亨被採取強制措施時，坊間一度傳出，恒大負債的大窟窿達到2.4萬億元（人民幣，下同）。

過去兩年，官方在恒大系列案上逐一收網。去年3月，最高人民檢察院工作報告披露，廣東、北京等地監察機構對「恒大系」42名涉案人員審查起訴。中國媒體分析，這裏可能包括許家印，以及他的二兒子許騰鶴、恒大財富總經理杜亮、恒大汽車總裁劉永灼等。

一些律師界人士認為，考慮到許家印涉嫌的罪名多，涉案金額可能巨大，集資詐騙罪最高可被判無期徒刑，如果是數罪併罰，68歲的許家印可能會在牢獄中度過餘生。

2016年3月6日，許家印在全國人民代表大會第四次會議期間舉行的新聞發布會上發表講話。（Etienne Oliveau／Getty Images）

許家印的人生跌宕起伏，充滿傳奇色彩。他出生於河南周口農村，年幼喪母，家境貧窮，高中畢業後在家鄉務農。中國在文革後恢復高考隔年，許家印考上武漢鋼鐵學院，畢業後分配到河南舞陽鋼鐵公司工作，很快當上車間主任。

1992年鄧小平南巡，34歲的許家印放下國企的「鐵飯碗」，揣着2萬元積蓄和30多頁簡歷南下深圳闖蕩，之後的每一步都踩在了改革開放的風口上。

到深圳後，許家印先進入中達集團做起打工仔，兩年後他向老闆提議進軍廣州房地產市場，帶着司機、出納、業務員、勤雜工到廣州，成功拿下一個名叫「珠島花園」的房地產項目，為公司賺了2億多元。

2018年，許家印與太太丁玉梅，回河南鄉下探親。（中國恒大官網圖片）

2018年，許家印與太太丁玉梅，回河南鄉下探親。（中國恒大官網圖片）

1996年，許家印決定自立門戶，創立了後來的恒大。搭上中國經濟起飛、房地產爆發式增長的快車，恒大快速成長，短短10年就邁開全國擴張的腳步，很快足跡遍佈核心城市，並引進國際戰略投資者。

許家印的野心遠不止做房地產商，2010年開始，恒大開啟多元化擴張，逐漸涉足物業、新能源車、文旅、體育、康養等產業。2015年前後，恒大系統性進入金融領域，以高息回報為誘，吸引大量社會資金進場，也為後來許家印的倒台埋下隱患。

那個時候的許家印還是風頭無兩，他在2008年當選中國全國政協委員，之後又連任兩屆全國政協常委。2012年3月的兩會，許家印別着愛馬仕皮帶，在人民大會堂外成為焦點，「皮帶哥」的形象也成為他意氣風發的定格。

2012年全國兩會，恒大主席許家印奔跑避開記者追訪，成為他的經典照片，他的愛馬仕皮帶更是焦點。（新華社）

2017年3月9日，全國政協委員、恒大集團董事長許家印出席在北京舉行的第十二屆全國政協五次會議記者招待會。（Getty Images）

雖然關於恒大負債率過高、多元化擴張風險太大的質疑從沒間斷，但恒大當時在大多數人眼中仍是「恒而不倒，大而愈強」。許家印也在2017年憑藉2900億元的身價，登上中國首富寶座。

恒大的成功很大程度依賴於上槓桿，也就是用一塊錢的本錢，做幾塊錢甚至更多錢的生意。但隨着中國高層在2016年提出「房住不炒」，並在2020年為行業劃下「三道紅線」，房地產行業的發展邏輯被根本改寫。一大批通過「三高」（高負債、高槓桿、高周轉）模式成長的企業資金鍊斷裂，「三高」典型代表恒大危機四伏，疊加恒大財富逾期未兌付，昔日的地產翹楚四面楚歌，許家印也在恒大的債務泥沼中被拉下神壇。

許家印和恒大都是一個特定時代的產物。他身上不乏企業家的典型特質——目光敏銳、有見識、有膽識，看準中國城鎮化和住房商品化的趨勢，抓住改革開放浪潮中，中國經濟飛速增長的契機；他敢想、敢闖、敢拼、敢沖，但富貴險中求的另一面，是對風險的忽視、對利益的極限追求，甚至滑向不擇手段的投機與貪婪，最後在不斷加碼的賭局中迷失方向。

從農村的貧寒少年，到地產界巨頭、中國首富，最後淪為階下囚，許家印曾經白手起家、平地起高樓，如今神話破滅、繁華落盡，也留下巨大的爛攤子：被拖欠賬款的供應商，掏空積蓄換來爛尾樓的業主、血本無歸的投資者，這些人付出的代價，難以由許家印的一紙認罪書和鋃鐺入獄來彌補。

許家印與恒大神話的終結，是中國房地產從高歌猛進轉向回歸理性的沉重註腳。靠着高槓桿與快速周轉的粗放式發展模式，造就了少數人的暴富，也積累了社會難以承受的風險。隨着行業邏輯重塑，多年來深度依賴房地產驅動的中國經濟舊敘事，已經一去不復返。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

