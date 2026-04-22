伊朗戰爭｜霍爾木茲海峽的封鎖風險如果在台海上演

這一輪應美伊衝突釀就的中東危機，帶出的影響並沒有停在區域本身，霍爾木茲海峽並未中斷運作，航道仍在使用，但穩定性已經出現明顯鬆動，包含通行節奏放緩、成本與風險開始浮動，整體狀態變得難以判斷。



有關海峽封鎖問題，近周以來成為國際的每日要聞，但問題遠不於此，封鎖與否都是結果，關竅還在於海峽在戰爭過程中如何被使用。因此，當有外界開始「移情」討論台灣海峽時，焦點就不應放在「台海像不像霍爾木茲」，而是台海會以什麼方式「被武器化」。比起全面戰爭，更現實的劇本，可能是一種可以持續維持的低強度封鎖，且當海峽進入這種狀態，影響往往先出現在市場與供應鏈，而不是戰場。

圖為滯留在霍爾木茲海峽附近的波斯灣貨船。（Reuters）

在這樣的情境下，美國的問題也需要重新理解，重點不只是美軍會不會來，而是能否長期維持海峽的秩序成本。有霍爾木茲反覆與不穩的前車之鑑，台灣海峽的穩定，就不再只是區域安全議題，而會連動到整體信心的判斷。

這樣的變化，本身不算新現象，海上通道本來就是國家戰略的一部分，唯差別是當前的操作變得更頻繁，也更直接地影響市場運作，使台海的風險在沒有進入戰爭的情況下，又被掃描了一遍。

以霍爾木茲海峽的現況為例，哪怕航道沒有封閉，但航運行為已經明確改變，各種保險與運輸成本出現相應調整，國際能源價格也譟動著，以反映風險溢價。這些變化不是一次性衝擊，而是在不穩定之中逐步累積。

如果把這種運作邏輯放到台海，影響的層面預期將會更廣。台灣海峽不只是航運要道，同時也是東亞生產網絡的重要節點，舉凡半導體、電子製造與出口產業，都與這條海上通道緊密連動。是以，一旦台海穩定性受到質疑，問題就不只是運輸成本，而是整體供應鏈的運作條件。

2026年4月17日，法國巴黎，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron，右）與英國首相施紀賢（Keir Starmer，左）舉行會面，並召集49國召開霍爾木茲海峽峰會。（Reuters）

從國際政治經濟的角度來看，這牽涉的就不只是一時的物流障礙，而是時間與信任雙雙失守，挑戰企業與資本回應風險環境的應急能力。可以想見，只要原先穩定的環境條件開始鬆動，即使沒有實際衝突，市場行為也會出現明快出現調整，對供應鏈的打擊將是第一擊，其後的投資決策趨於保守可待，最後則是區域經濟結構隨之變動。這也是為什麼，與其討論是否封鎖，更需要觀察穩定性是否正在被削弱。

在這個過程中，美國都是關鍵角色，如見任何的討論都繞不開美國。但過去，分析多半集中在軍事介入層面，例如華府是否出兵、是否出手；但如果從更長期的秩序維持來看，問題在於美國是否還有能力同時支撐不同區域的穩定。

把霍爾木茲與台灣海峽放在一起看，能分別對應能源與供應鏈兩條不同的全球動脈，要想維持這兩條動脈的暢通，就不只是軍事問題，也涉及資源投入、盟友協調與市場信心。當其中一條出現反覆與不穩，另一條的穩定性就很難完全切割。

霍爾木茲目前的情況，其實已經在消耗這種秩序供給能力。美國需要持續投入軍事與外交資源，同時承受能源市場與區域安全的壓力。這種消耗未必會立刻轉化為能力下降，但會逐步影響外界對通道是否仍然可靠的判斷。

如果把這種不確定性延伸到台海，影響勢必更加敏感，因為台灣海峽的穩定，本身就是全球供應鏈的一部分，一旦市場對其穩定性產生疑問，調整就可能提前發生，而不需要等待衝突出現。

2021年4月，「經濟學人」以台灣雷達圖為封面，左有中共五星旗、右有美國星條旗，並有軍艦、軍機光點，稱這是「地球上最危險地區」，指台海若爆發戰爭將成災難，中美須極力避免。（經濟學人雜誌）

因此，坊間評論開始出現類「今日霍爾木茲，明日台海」語句的意義，不在於兩者是否相同，而在於一種操作模式正在變得可見。海峽不再只是被動承載物流，而是在特定條件下，被用來影響各類流動本身。

當這種模式開始運作時，被測試的，不只是個別國家的軍事能力，還有整體國際秩序是否仍然具備可預期性。對台海而言，這意味著未來的挑戰，可能不是一次性的衝突，而是一段時間內穩定性的逐步流失。

回到最初的問題，美國是否會介入的差別仍然重要，但已經不足以解釋全部。當霍爾木茲已經出現不穩，台海的風險就不再只是地緣政治事件，而會成為整體國際政治經濟結構的一部分。