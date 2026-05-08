魏鳳和李尚福同日被判死緩　中國軍隊反腐創歷史紀錄

2026年5月7日，兩位曾擔任國務委員、國防部長的中國軍隊高層將領魏鳳和、李尚福被判死緩。據新華社報道，中國軍事法院認定魏鳳和犯受賄罪，認定李尚福犯受賄罪、行賄罪，兩人均被判處死刑，緩期二年執行，終身監禁，不得減刑、假釋。



這是非常嚴厲的判決，說明魏鳳和、李尚福的問題十分嚴重。魏鳳和是1954年出生，曾任火箭軍司令員，2017年晉升中央軍委委員，2018年出任國務委員、國防部長，2023年卸任。李尚福生於1958年，曾任中央軍委裝備發展部部長，2022年晉升中央軍委委員，2023年接替魏鳳和，出任國務委員、國防部長。這兩人都曾身居高位、備受重用，但遺憾的是，他們都因嚴重違紀違法被開除黨籍軍籍。

2024年6月27日，中共中央政治局會議同時審議中央軍委關於魏鳳和、李尚福問題的報告。從當日官方新聞通稿可知，魏鳳和、李尚福分別在2023年9月21日、2023年8月31日被立案審查調查，魏鳳和「利用職務便利為他人謀取利益並收受鉅額錢款，涉嫌受賄罪」，李尚福「利用職務便利為他人謀取利益並收受鉅額錢款，涉嫌受賄罪；為謀取不正當利益送給他人錢款，涉嫌行賄罪」。

魏鳳和曾任中國國務委員、國防部長。（Getty）

當日官方新聞通稿批評魏鳳和「嚴重污染部隊政治生態」，批評李尚福「嚴重污染軍隊裝備領域政治生態和行業領域風氣」，認為魏鳳和、李尚福兩人「性質極其嚴重，影響極為惡劣，危害特別巨大」。如今，他們均被判死緩，再次說明問題嚴重性。

魏鳳和、李尚福的被查和宣判是2012年十八大尤其是2022年二十大以來中國軍隊鐵腕反腐的縮影。中國鐵腕反腐行動是從2012年十八大後開始，曾擔任中央軍委副主席的徐才厚、郭伯雄分別在2014年、2015年被查，創下數十年未有的軍隊反腐紀錄。然而這樣的歷史紀錄在2022年二十大後被打破，軍隊反腐進入高潮。

2022年二十大與2023年全國「兩會」新產生的新一屆中央軍委，有六位來自軍方的成員，包括兩位軍委副主席張又俠、何衛東與四位委員李尚福、劉振立、苗華、張升民。除了李尚福之外，劉振立是中央軍委聯合參謀部參謀長，苗華是中央軍委政治工作部主任，張升民是中央軍委紀律檢查委員會書記。然而短短3年多時間，張又俠、何衛東、李尚福、劉振立、苗華均被查，創下新的反腐歷史紀錄。

2023年10月30日，張又俠在第十屆北京香山論壇上發表講話。（Reuters）

除了5位中央軍委委員被查之外，2025年10月17日，國防部新聞發言人在宣佈何衛東、苗華被開除黨籍軍籍的同時，還宣佈軍委政治工作部原常務副主任何宏軍、軍委聯合作戰指揮中心原常務副主任王秀斌、東部戰區原司令員林向陽、陸軍原政委秦樹桐、海軍原政委袁華智、火箭軍原司令員王厚斌、武警部隊原司令員王春寧被查。

2026年2月26日，全國人大常委會發布公告，9名解放軍將領的代表資格被終止，其中包括5名上將，分別是陸軍原司令員李橋銘、海軍原司令員沈金龍、海軍原政委秦生祥、空軍原政委於忠福、訊息支援部隊原政委李偉。

凡此種種，既說明中國軍隊被腐敗問題困擾，又再次證明中國領導層具有鐵腕反腐的決心和強大掌控力。中國領導層把「自我革命」視為繼毛澤東提出的「讓人民來監督政府」之後第二個跳出治亂興衰歷史周期率的答案。從2012年十八大後開始的反腐行動、黨的建設，都是「自我革命」的組成部分。「自我革命」的進行既需要領導層具有刮骨療毒、去蕪存菁的決心，又需要領導層具有強大掌控力。

中國領導層在軍隊系統的鐵腕反腐其實是在重塑軍隊政治生態，是在推動國防現代化。過去一些年以來，中國軍工的進步非常大，與美國的差距正在快速縮小。近年來的國際形勢複雜嚴峻，地緣政治衝突頻發，以《聯合國憲章》為內核的世界秩序面臨瓦解的風險。越是在這樣的時候，中國越需要通過對軍隊的「自我革命」來遏制腐敗，營造風清氣正的政治生態，從而與快速崛起的軍工事業相適應，讓中國軍隊能成為有效維護國家安全與主權、促進世界和平與發展的關鍵支柱。