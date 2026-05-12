習特會將登場特朗普9年後再來華　美媒：中關注｢3T｣　美關注｢5B｣

中國外交部星期一（5月11日）證實，美國總統特朗普將從星期三起對中國進行三天國事訪問。美國白宮也公佈行程細節，備受矚目的「習特會」將在星期四登場，經貿、台灣、伊朗等預料將是重點議題。中國旨在爭取美國在台灣問題上讓步，美國預料在伊朗問題上施壓北京。



2025年10月30日，「習特會」在韓國釜山上演，圖為習近平與特朗普握手（白宮網站）

這將是特朗普自2017年以來，首次踏上中國國土，也是九年來美國總統首次訪華。特朗普和國家主席習近平上一次是在去年10月，在亞太經合組織（APEC）峰會於韓國舉行期間會面。

特朗普原定於3月底訪華，因伊朗戰事而延後。白宮早在3月底已公佈，特朗普改在5月14日至15日訪華；中國外交部直到星期一才宣佈，特朗普應習近平邀請，將於5月13日至15日對中國進行國事訪問。

中國外交部發言人郭嘉昆星期一在例行記者會上回答中國記者提問時說，習近平將同特朗普，「就事關中美關係以及世界和平與發展的重大問題深入交換意見」。

他說，元首外交對中美關係具有不可替代的戰略引領作用。中國願同美國一道，秉持平等、尊重、互惠的精神，擴大合作，管控分歧，「為變亂交織的世界注入更多的穩定性和確定性」。

據白宮首席副新聞秘書凱利公佈的特朗普訪華行程，他將在星期三晚抵達北京，星期四早上出席歡迎儀式，之後中美元首將舉行雙邊會談。同日下午，特朗普將與習近平一起參觀天壇公園，晚上出席國宴。中美領導人星期五將舉行雙邊茶敘和工作午餐，之後特朗普將返回華盛頓。

綜合彭博社和法新社報道，凱利還在電話吹風會中說，特朗普此次訪華具有「極其重大象徵意義」，「美國人民可以期待總統代表我國達成更多有利的協議」。她也說，特朗普此行重點是「重塑對華關係，優先考慮互惠與公平，以恢復美國的經濟獨立性」。

凱利也說，中美雙方將繼續就建立美中「貿易委員會」和「投資委員會」一事展開磋商。貿易委員會將負責監管中美之間非敏感商品的貿易往來。一位美國官員透露，雙方將繼續就中國在農業、航空和能源領域向美國採購進行討論，可能在特朗普訪華期間或訪華後不久公佈消息。

美國官員也說，特朗普預計將在伊朗問題上向中國施壓，並稱中國向伊朗提供資金以及潛在的武器出口，將是兩國元首討論的議題之一。美國財長貝森特此前曾稱，中美元首將討論伊朗問題，並呼籲中國推動霍爾木茲海峽重開。

美國官員還說，台灣問題預計將列入議程，美國對台政策預計不會有任何改變。另有兩位官員提到，美國關注的人工智能議題將在會上討論。

中國採購波音（Boeing）飛機為美國關注的經貿議題。（Getty Images）

《紐約時報》將北京聚焦的議題歸納為「3T」：台灣（Taiwan）、科技（Technology）、關稅（Tariffs）；美國關注的經貿議題細分為「5B」：中國採購波音（Boeing）飛機、美國牛肉（Beef）與大豆（Soybeans)，以及設立投資委員會（Board of investment）和貿易委員會（Board of trade）。

中美經貿中方牽頭人、國務院副總理何立峰與美方牽頭人貝森特星期三將在首爾會談，預計為兩國元首會晤敲定最後細節。

南京大學國際關係學院院長朱鋒向《聯合早報》分析，從何立峰和貝森特趕在中美元首會晤前夕碰面的安排判斷，北京最在意的還是經貿問題；北京近來之所以多次強調台灣問題是中國「核心利益中的核心」，是因美國去年12月宣佈大規模對台軍售計劃讓北京非常不滿。

朱鋒也說，當今世界變亂交織，中美關係更需要穩定，雙方在台灣問題上取得共識，有利於加強戰略協調與管控。

新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際研究院高級研究員唐安竹（Drew Thompson）則評估，特朗普不會僅僅因北京購買美國大豆或波音飛機，就改變美國對台政策，北京也沒有透露，願以什麼換取美國改變對台政策。

中國星期一密集釋放中美合作能實現共贏的信號。官媒報道，中國公安部禁毒局和美國司法部緝毒署4月初聯合偵破一宗走私販毒案，逮捕兩名中國人和三名美國人。中國外交部同日也發佈雙語視頻《和平共處》，內容稱「中美都改變不了彼此，但可以改變相處的方式」 ，「地球就這麼大，容不下中美折騰對抗」。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

