特朗普訪華前夕　外交部發《和平共處》雙語片：中美聯手造福世界

5月13日至15日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）將訪問北京，這是特朗普近九年來首次訪問中國。特朗普訪華前夕，5月11日，中國外交部發布一條標題為《和平共處》影片。



影片展現了中美兩國在航空航天、經濟發展、科技等方面的發展，並回顧了反法西斯戰爭期間，兩國軍民的相互支持幫助；以及回放了1972年尼克松訪華時，與周恩來總理「跨越太平洋的握手」經典一幕，還有中美民間的「乒乓外交」等等畫面。

影片配文寫到，「中國和美國，兩個最有分量的國家，世界最大的兩個經濟體，如何相處，不僅牽動各方，更影響全球。是沖突對抗、彼此消耗，還是以誠相待、以信相交？回頭看看中美交往的歷史，答案其實早已不言自明——和平共處。」

而在各種全球衝突和問題中，「人們已經反覆見證，中美強強聯手，就是給世界的正能量......中美相互成就、共同繁榮不僅有利於兩國，也必然造福世界。」影片更舉例，中美貿易額可抵得上一個中等國家一年的GDP，8萬家美國企業在中國投資，Apple核心供應商中80%在中國設廠，Tesla上海工廠一家的產量，就占它全球版圖的半壁江山。

影片提到，「中美兩國人民都渴望安寧、追求幸福，他們的喜怒哀樂沒有什麼不同。」兩國無需改變彼此，但可改變相處方式，相互尊重、守住和平底線，爭取合作共贏。並再次強調「地球就這麼大，容不下中美折騰對抗；太平洋又足夠寬廣，容得下中美各美其美。」

「和平共處」是中國外交政策的基石，完整為「和平共處五項原則」。1953年，周恩來總理在接見印度代表時，第一次提出，其中內容包括，「互相尊重主權和領土完整、互不侵犯、互不干涉內政、平等互利、和平共處。」，1955年萬隆會議的十項原則體現了此精神，並被聯合國大會列入國際法原則宣言；而以「和平共處」為核心的五項外交原則也一直被沿用至今。

國家主席習近平曾在「和平共處五項原則發表70周年紀念大會」上指出，「構建人類命運共同體理念與和平共處五項原則一脈相承」，「展現了中國堅持走和平發展道路的堅定決心，是新形勢下對和平共處五項原則最好的傳承、弘揚、升華。」