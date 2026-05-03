「習特會」前夕　美軍C-17運輸機降落北京　疑預運總統座駕等物資

隨着白宮於3月宣布美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）預計將於5月中旬正式訪華，北京首都國際機場於5月1日及2日先後出現多架美軍C-17運輸機。有猜測認為，這是特朗普即將展開北京行程的「先頭部隊」，提前運載總統座駕「野獸」（The Beast）及通訊安全系統等重型物資抵京，「習特會」已進入最後準備階段。



據內地網民在微博發布的相片顯示，5月1日傍晚，不少在北京首都機場外圍守候的攝影愛好者，均拍攝到一架編號為「88204」的美國空軍C-17大型運輸機降落。根據機身標示，該機隸屬於美國空軍第437空運聯隊，機尾噴有美國空軍機動司令部縮寫「AMC」以及查爾斯頓聯合基地（CHARLESTON）的字樣。

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除了首架編號為88204的運輸機，據「X」帳號「ArmchairAdml」消息及相關網民拍攝的現場圖顯示，5月2日當天，第二架呼號為「REACH4599」、機身編號為「55140」的C-17軍用運輸機亦降落首都機場。目前似乎還有另外兩架運輸機在途中。

如此大載荷的軍機降落北京，引發外界對「習特會」的關注。據悉，過往美方安保慣例，美國總統出訪時安全防護極其嚴密，其配備重裝甲的專用座車「野獸」、地面護衛車輛以及精密的安全通信系統，通常都會預先由美國空軍C-17運輸機運抵目的地。

有報道稱，2017年11月特朗普第一任期首次訪華時，在其抵達前一天就有兩架C-17飛抵北京。今年1月特朗普前往瑞士出席達沃斯論壇一周前，蘇黎世機場亦出現過同類機型。此次美軍運輸機提前半個月抵達北京，被視為為特朗普訪華行程鋪路的確定信號。

「習特會」定5月中旬 外交部：團隊保持聯繫

2025年10月30日，「習特會」在韓國釜山上演，圖為習近平與特朗普握手（白宮網站）

此前，白宮曾單方面宣布「習特會」定於3月底至4月初，但受中東戰事影響而推遲。白宮新聞秘書萊維特（Karoline Leavitt）曾於3月25日表示，特朗普將於5月14日至15日正式訪華。

針對外界對「習特會」的關注，中國外交部也多次回應，表示雙方外交工作團隊正為此保持着聯繫。