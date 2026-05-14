特朗普訪華｜正國級接機的「頂配待遇」逾40年僅4次　美獨佔3次

1980年外交禮儀現代化改革後，如果算上本次特朗普來訪，僅有四位外國元首享受過中國正國級領導人（均為時任國家副主席）前往機場迎接的特殊禮遇。其中三位是美國總統，美國總統來華迎賓禮遇一直遠高於其他大國元首，這也顯示出中美關係的超然重要性。



2026年5月13日，中國北京，圖爲特朗普乘機飛抵北京，國家副主席韓正到場接機。（Reuters）

當今外交關係雖說大小一律平等，但是操作起來，還是看實力和感情說話，僅外交接待禮儀上就懸殊太多。

比如外國元首訪華，標配是人民大會堂外東廣場的歡迎儀式和正式會談，以及從機場到天安門的懸掛來訪國家的國旗。但是基本動作之外，盡顯來訪國家實力以及與中國密切關係的差別：重要國家元首可以享受金色大廳的國宴，更鐵或更重要的則可以有幸受邀在釣魚台或中南海與我國領導人茶敘，再進一步則享受我國元首陪同到外地參觀的殊榮。

最後一方面來說，筆者從改革開放後外交禮儀改革後的經歷發現，貌似只有胡耀邦、江澤民陪同金日成到外地，李先念陪同英國女王伊利沙伯二世訪問上海並出席英方在上海舉行的答謝宴，以及習主席2023年陪同馬克龍訪廣州和2025年陪同參觀都江堰三個例子，當然筆者也可能有統計疏漏，歡迎讀者補充。

胡耀邦、江澤民陪同金日成到外地。（微信公眾號＠阜成門六號院）

不過，筆者認為最能體現重視程度差異的仍是機場接機一環，因為機場迎賓是整個出訪活動的第一步，來接機的頭銜大小、禮儀隆重程度，是東道國態度的第一體現，直接影響來賓的第一觀感（用市井說就是「是否給足了顏面」）。

李先念陪同英國女王伊利沙伯二世訪問上海並出席英方在上海舉行的答謝宴。（微信公眾號＠阜成門六號院）

在1980年外交禮儀改革之前，我國元首或政府首腦去機場接機是司空見慣的事情，為了體現我們的無產階級國際主義情懷，即便是一些不重要的國家領導人來訪，也要搞一個隆重的機場接機，並且還會有幾十萬乃至更多的首都群眾的夾道歡迎。

1961年，北京市民夾道歡迎越南總理范文同訪華。（微信公眾號＠阜成門六號院）

改革開放後，鄧小平等領導人覺得這些外交禮儀耗資巨繁，又折騰老百姓，那時候沒有私家車，老百姓都要步行或騎車前往指定歡迎地點，酷暑或隆冬歲月也是個辛苦活，於是大筆一揮取消了。主席、總理、委員長聯袂到機場迎人，並且百萬群眾夾道熱烈歡迎，成為「革命外交」年代的特殊歷史記憶。

1956年北京市民夾道歡迎印尼總統蘇加諾（Sukarno/Soekarno）。（微信公眾號＠阜成門六號院）

從此之後機場迎賓的禮儀差別主要體現在接機官員的規格上，外國元首來華接機共有副部級、正部級、副國級和正國級（國家副主席）四個層級。

比如本周塔吉克斯坦總統埃莫馬利·拉赫蒙（Эмомалӣ Раҳмон）訪華，儘管他是「中國人民的老朋友」，但是接機的只不過是一位副部級官員；2023年洪都拉斯總統訪華，迎接她的是外交部部長助理華春瑩（副部長級）。

華春瑩（中國外交部官網）

能夠享受到正部級接機的就已經是大國領導人了，比如年初韓國總統李在明來華，迎接他的是科技部長陰和俊。君主立憲大國的首相，也可以享受部長級官員接機的待遇，比如今年加拿大總理卡尼來華，是海關總署署長孫梅君迎接；英國首相施紀賢是財政部部長藍佛安迎接。

李在明訪華：2026年1月5日，中國國家主席習近平在北京為來華進行國事訪問的韓國總統李在明舉行歡迎儀式。（Reuters）

能夠享受副國級接機的，已經是非常稀少了，那得是有實力且關係鐵的國家，或者享有崇高聲譽的外國領導人。比如1986年英國女王訪華是國務委員兼外交部長吳學謙接機，1992年日本天皇訪華是國務委員宋健接機；2024年普京訪華是國務委員諶貽琴接機；2025年馬克龍訪華是中央外辦主任、外交部長王毅接機。

1986年英國女王訪華是國務委員兼外交部長吳學謙接機。（微信公眾號＠阜成門六號院）

我們發現，即便是普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）這樣的大國領導人兼「老朋友」，也並非每次都能享受到副國級接機的待遇，比如他上任後的第一次訪華（2000年7月），迎接的只不過是外交部副部長楊文昌，2012年訪華是外交部副部長張志軍迎接，2023年訪華是商務部部長王文濤迎接。

至於正國級接機那就更是鳳毛麟角了，1980年以來的近半個世紀中，有且僅有四次：1998年國家副主席胡錦濤迎接克林頓（William Jefferson Clinton）訪華，2004年國家副主席曾慶紅迎接法國總統希拉克（Jacques René Chirac）訪華，2009年國家副主席習近平迎接奧巴馬（Barack Hussein Obama II）訪華以及本次國家副主席韓正迎接特朗普訪華，可謂是外交接待禮儀頂配的項目。儘管大家對國家副主席級別有不同意見，但是這四位副主席都是時任正國級領導人是確鑿無疑的。

2009年時任國家副主席習近平迎接奧巴馬訪華。（Getty Images）

中國外交禮儀現代化改革後的四次正國級機場迎賓，其中三次是迎接美國總統，可見中美關係的極其重要性，中俄、中英、中日關係重要性都還是跟它不可比。

此次全球媒體都把國家副主席到機場迎接特朗普視為特殊禮遇，這話倒是一點都不假。因為即便是美國總統，也並不是每個人都可以獲得正國級領導人接機的機會，1980年來的美國總統11次訪華活動，只有3次獲得了這個待遇，2005年喬治布殊（George Walker Bush）訪華，迎接他的最高官員是時任外交部長李肇星，主管外交的國務委員唐家璇並沒有出現。

2026年5月13日，中國北京，圖爲特朗普乘機飛抵北京，國家副主席韓正到場接機。（Reuters）

2026年5月14日，美國總統特朗普（Donald Trump）抵達北京，開啟具有里程碑意義的國事訪問。圖為中國國家副主席韓正在機場歡迎特朗普並與其握手。（X@WhiteHouse）

至於外交中還有個特例，那就是對朝鮮領導人的接送禮儀。比如，去年來華參加大閱兵的大國元首很多，唯獨朝鮮領導人獲得了正國級領導到車站接送的禮儀，這方面待遇遠高於普京。歷次朝鮮領導人訪華，均有正國級領導接送，這實際已經脫離了國際通用禮儀的範疇，而是基於中朝兩國兄弟關係形成的一種「家禮」，當然朝鮮領導人都是選擇乘坐火車來訪，中方領導人也非常方便去位於北京市中心的北京站去接送他。

金正恩訪華：圖為2025年9月2日，一架掛有朝鮮國旗、相信是金正恩的專列駛入北京。（Reuters）

本文轉載至微信公眾號《阜成門六號院》，作者為王明遠，是北京改革和發展研究會研究員，改革開放史研究學者。

