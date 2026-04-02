中國稅務總局聯動八部門查稅　明星網紅、黃金珠寶成重點整治領域

4月1日，國家稅務總局宣布將在4月部署開展今年的聯合專項行動，其中「開票經濟」、明星網紅、醫美、黃金珠寶等領域和虛開騙稅等違法行為的曝光將成為重點。



據《中國青年報》報道，4月1日國家稅務總局副局長王道樹在國家稅務總局新聞發佈會上表示，國家稅務總局將在4月召開八部門常態化聯合打擊涉稅違法犯罪工作推進會，部署開展今年的聯合專項行動，提升涉稅違法犯罪案件查處效能。

其中，「開票經濟」（指通過做大銷售收入，給當地GDP注水，造成「數字繁榮」假象。）、明星網紅、醫美、黃金珠寶等領域和虛開騙稅等違法行為的曝光將成為重點。

國家稅務總局宣佈將在4月部署開展打擊涉稅違法犯罪的聯合專項行動。（網絡圖片）

國家稅務總局指出，一段時間以來，明星網紅等高收入群體瞞報收入偷逃稅現象時有發生，巨大的偷逃稅金額引發社會各界廣泛關注與熱議。近年來，國家對影視圈和直播行業持續開展稅收監管整治，效果顯著。

國家稅務總局稽查局一級巡視員于海春表示，2025年，稅務部門切實加強稅收監管和稅務稽查，聚焦高風險重點行業、重點領域、重點人員，依法查處了一批偷逃稅案件。去年檢查股權轉讓、文娛直播等領域高風險個人4223名，查補收入71億元（人民幣，下同）。

此外，去年累計檢查包括加油站在內的成品油企業5006戶，查補收入75億元；檢查騙取和違規享受稅收優惠企業4865戶，查補收入190億元；檢查涉嫌虛開騙稅企業7.6萬戶，認定對外虛開增值稅發票332.4萬份，查實騙取和違規出口退稅超100億元。

于海春還指出，今年將持續加強對高風險個人涉稅違法的查處力度，並依法查處涉稅中介違法違規行為，推動相關行業規範健康長遠發展。

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