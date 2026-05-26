台股市值超車印度登全球第五　台積電會成「荷蘭病」源頭？

台灣股市今（26）日收盤總市值已超越印度，躍居全球第五大股票市場，僅次於美國、中國大陸、日本與香港，而台股距離上一次名次翻盤超車英國，也不過是一個月前的事。盤面上，台股頻頻改寫歷史新高，單日成交量衝破紀錄，得益於市場資金在AI概念股與半導體權值股之間高速輪動。這樣的場景對台灣而言，確實具有象徵意義，這不只是股市行情，更像是一場綜合經濟實力的展示，只是這場榮景究竟建立在什麼基礎之上？



這個基礎非常集中，也非複選，台積電（TSMC）目前佔台股權重超過42%即是答案。換句話說，台灣股市今日在全球市場中快速竄升，很大程度上並非來自產業全面繁榮，而是全球資本對AI產業的高度押注，最終集中反映在台積電與其供應鏈身上。當然，就市場論市場，這自然可以解讀為台灣科技實力的勝利，但冷靜的理解亦可是台灣的「新經濟奇蹟」，正在以前所未有的速度，集中於單一產業，乃至單一企業。

得益於半導體與AI產業強勢發展，台股近年表現相當強勁。

這也是為什麼，「荷蘭病」（Dutch disease）這個原本看似與台灣無關的經濟學概念，近來又在台灣內部被重新拿出來討論。

嚴格來說，把今天的台灣直接套進「荷蘭病」模型並不精確，「荷蘭病」本來描述的是資源型經濟的失衡。回顧1960年代荷蘭發現天然氣後，外匯大量流入，促本國貨幣升值，致製造業出口競爭力被削弱，經濟最終逐漸對單一資源形成依賴。今天的台灣顯然不是這種情況，例如半導體不是地下挖出來的天然資源，台積電也不是坐收租金的石油公司，相反的，台積電代表的是全球最尖端的高技術製造能力，是極高門檻的產業競爭成果。

然而，依賴屬性與途徑的差異，這並不等同台灣就不存在類似風險，因為荷蘭病真正的警訊，從來不只是貨幣升值，而是單一優勢部門強到足以改變整個經濟體的資源配置邏輯。這種邏輯未必要從匯率開始，也可能從資本市場、人才流動、政策資源，甚至社會對「成功產業」的集體想像開始發生。

台積電創辦人張忠謀曾呼籲，半導體晶圓製造是台灣第一個在全世界得到高度優勢的產行業，這個優勢得來不易，守成更不容易，呼籲政府、社會大眾及台積電自身，都要努力設法守住它。（楊永年／多維新聞）

今天的台灣，某種程度上正面臨這樣的問題。當市場幾乎把AI與半導體視為唯一確定性的成長故事，資金自然會朝這個方向集中。台積電「一家獨大」，成為整個市場情緒的風向指標，結果是整體股市的財富感被少數權值股放大，帳面上看起來一片榮景，實際上卻可能是「一個台灣，兩種景氣」。例如AI供應鏈相關產業紅利不斷，但傳統製造業、中小企業與內需產業，則未必共享同樣的景氣循環，這種結構性的落差，恐怕比市場短期漲跌更值得警惕。

更深層的問題是，台灣經濟過度傾斜發展，勢必影響人才與政策資源的重新配置。理性上，市場永遠會追求最高報酬率，這再正常不過，於是最優秀的工程人才持續流向半導體與AI相關產業可期，因為相關產業的薪資更高、發展明確、更具有國際舞台。這自當是競爭力輔以市場化的體現，但長此以往，其他產業的創新能力是否就有被排擠抽空的可能？又或一些回報較慢、卻同樣攸關經濟韌性的領域，是否還能吸引足夠的人才與資本？

另在政策選擇面向也同樣如此。當一個產業的重要性高到被視為國安資產，舉凡水、電、土地、租稅優惠與基礎建設資源自然會優先向其傾斜，這在現實上可以理解，但長期而言，也意味著上下正默默接受一種高度集中的經濟結構。

支持論者當然會積極主張，指半導體與石油不同，它具有技術外溢效應，能帶動設備、材料、封測、伺服器與整條供應鏈升級。這個觀點沒有問題，以台灣今天的優勢，也確實不是憑空得來，但必須看到的是，這一整個生態系仍高度依附同一套全球投資敘事，也就是AI的超級周期持續滾動中。

簡言之，正是今天的市場相信AI會重塑世界，所以台灣才成為資本寵兒，但市場瞬息萬變，從來不會永遠只有一個心上人。如果AI投資熱潮降溫，科技估值遭遇修正，美國進一步推動高端製造本土化，或者地緣政治風險再度升高，台灣面對的就不只是單一產業的波動，而可能是整體市場信心與經濟預期同步調整。

所以，問題從來不是台灣會不會染上教科書式的荷蘭病？而是當台灣的市場榮景、財富累積，甚至國際經濟能見度，越來越集中押注在單一產業與單一企業身上時，台灣究竟是在累積優勢，還是在累積另一種形式的脆弱？

綜觀台股近月以來屢屢創高，翻嗨台股投資人，喜聞樂道半導體成為全球核心，這也確實是台灣的真實競爭力，但一個成熟且具憂患意識的社會判斷，不應只有狂喜，也應保留必要的冷靜，因為真正的風險，往往不是發生在產業低迷的時候，而是發生在所有人都相信好日子還會無限延長的時候。