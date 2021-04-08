台鐵出軌｜「蔡英文道歉、蘇貞昌下台」　死傷者家屬還可怎追責？

撰文： 司馬台 最後更新日期： 2021-04-08 13:46

台灣鐵路局太魯閣號4月2日發生50死、216輕重傷，為近60年來最嚴重事故。至4月7日止，有關單位在事故現場的搜救及事故火車車廂拖除作業已告一段落，輿論焦點開始轉向檢調偵辦此一重大事故發生原因、追究相關人刑事責任，以及台灣交通部長林佳龍、台灣行政院長蘇貞昌是否應該負起政治責任下台。

檢調及台灣運輸安全調查委員會依據事故現場殘破車廂、行車紀錄器、邊坡監視器等跡證及傷者證詞拼湊真相需要專業及時間，罹難者、傷者家屬與台灣人自然願意等待並期待「真相」得以面世。不過，對於林佳龍、蘇貞昌是否應該負起政治責任下台，抑或是留在現有崗位上善後則莫衷一是。

台鐵408次太魯閣號列車發生出軌事故釀重大傷亡，國民黨立法院黨團提出公決案，要求蔡英文道歉、行政院長蘇貞昌、交通部長林佳龍等人下台，在議場外召開記者會。（吳逸驊／多維新聞）

必須合先敍明的是，就台鐵太魯閣號此次嚴重死傷事故，無論林佳龍在事後如何哽咽、向亡者家屬下跪致歉，甚至在野黨被批評上綱上線將矛頭指向蘇貞昌要求其下台，只論兩人皆在2018年10月造成18死、267人傷的普悠瑪號列車事故調查報告完成後上任，卻沒有在上任兩年多時間完成事故體檢報告中的144項改善建議，尤其是邊坡改善、邊坡監測及異物入侵軌道預警系統等，致司機員無法藉由預警系統主動查知危險，失去最後一道救命防線，那對台民而言，兩人就該負起政治責任下台。

問題在於，兩人下台就算盡了責任了嗎？台鐵再一次完成檢討報告，再列上百項應改善事項，然後呢？

除了颱風、地震等天災，一直以來，台灣並不缺造成重大傷亡的「人禍」，從1997年台北縣（即新北市）的林肯大郡大樓倒塌案、1999年921地震台北東星大樓倒塌案、2014年高雄氣爆案、2019年10月的南方澳大橋斷裂以及前述的八掌溪、八八風災小林村滅村案、普悠瑪事故到這次太魯閣事故，但凡當中有因公務員應作為而不作為，罹難者家屬除了要求真相，「國家賠償」更是被列為「警惕公務員」選項。

高雄市2014年8月1日凌晨發生大爆炸，爆炸就沿著管線一路炸開沿線的道路，從一心、二聖、三多路往東、凱旋路往北，被炸開的道路，管線裸露、碎石滿地。在三多一路一帶機車慢車道被炸翻，停在路旁的汽車和機車也遭殃，居民形容就像電影場景被原子彈炸過一樣。（中央社）

不過回顧上述「人禍」，罹難者家屬不是經過10年以上訴訟才終於勝訴，小林村案甚至還僅有極少人得以獲得賠償，沒有走上訴訟程序的，反而可以獲得鉅額賠償，但其「警惕公務員」的初衷卻無一達到，因為所有案件的賠償款項均由全民買單，公務員無一須負連帶責任負提賠償鉅款，更有甚者，負起政治責任者還可以沉潛後再獲重用。

普悠瑪事故、太魯閣事故中的「政府責任」明確，交通部在普悠瑪事故中共賠付死傷者金額達9.5億元新台幣，但因為沒有走上訴訟程序，公務員雖然有責，但除了「行政懲處」，依然是全民買單。

説到底，太魯閣號事故家屬若真想求得真相，同時也要達到讓公務員警惕的效果，除了依《國家賠償法》提起訴訟，並要求翫忽職守的相關公務員負起實質賠償金額的連帶責任，否則，林佳龍負起政治責任下台，也不過另一個官方職位的起點罷了。