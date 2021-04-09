二二八事件｜「外省籍受難者」隱沒不見　台灣應超越族群衝突論

撰文： 張智琦 最後更新日期： 2021-04-09 19:02

今年是台灣二二八事件74周年，事件受難者遺族於當地時間4月8日在台北市「二二八國家紀念館」舉行追思會和座談，包括二二八事件「密裁」（秘密處決）受難者廖進平、王添燈、徐徵的遺族，以及着有《究竟二二八》的台灣史研究者張若彤都出席了這場活動，他們呼籲各界重視二二八事件中的「外省籍受難者」，給予其應得的國家賠償，才能搬開「阻礙台灣族羣和諧的大石頭」。

台灣「二二八國家紀念館」前館長廖繼斌表示，外省受難者是二二八事件中缺失的拼圖。（張智琦／多維新聞）

台灣「二二八國家紀念館」前館長廖繼斌、台灣史研究者張若彤共同在會上做了專題報告，講題為《促進族羣和諧的關鍵一步──讓我們一同關心二二八事件中那些「無辜的外省籍受難者」》。他們指出，二二八事件爆發時因民眾動亂，有一些「無辜的外省籍受難者」遭到民眾牽連打死，但這些人因為不是台灣政府公權力所侵害的對象，不符合二二八事件賠償規定，多年來遺族申請賠償都被駁回，呼籲台灣政府加以處理，納入賠償。

廖繼斌説，台灣對二二八事件的認識少了「最後一塊拼圖」，亦即受難者除了本省人，也有外省人，不應該缺少對後者的賠償。他直言，「這是阻礙族羣和諧的大石頭」，呼籲台灣「促進轉型正義委員會」（簡稱「促轉會」）和政府搬開這個大石，讓外省籍受難者得到賠償。

台灣史研究者張若彤表示，二二八事件當時許多外省人遭到民眾打殺，台灣政府卻未予賠償，應該用《國賠法》處理。（張智琦／多維新聞）

張若彤表示，二二八是「一個悲劇被擴大的結果」，當時許多外省人和保護外省人的人都被不明就裡的民眾攻擊、打殺，但因為加害者是民間人士，台灣政府決議不做賠償。他指出，其實台灣《國家賠償法》有規定「公務員怠於執行職務」而使人民自由和權利受損害時，國家應予賠償，而二二八事件中台灣政府同樣怠忽職守、未能保護無辜外省民眾，應該回歸《國賠法》處理。

這場活動主辦者為受難者廖進平、王添燈、徐徵遺族，廖進平和王添燈都是二二八事件遭國民黨政府殺害的本省籍受難者，徐徵則是外省籍受難教師。某種程度上，這樣的訴求呈現出「跨越省籍」的關懷，也肯認二二八事件的複雜性，不流於台灣主流論述將二二八事件一面倒地説成是「外省人／中國人」迫害「台灣人」的悲劇。

不過，台灣這類聚焦二二八事件時遭民眾攻擊的「外省受難者」的論述，其實也反映這些年來藍綠對抗的背景。面對民進黨年年操作二二八議題，將其詮釋為「台灣人的悲情」和「反國民黨」的利器，藍營支持者和外省民眾從過去的「啞巴吃黃蓮」，埋怨馬英九帶頭道歉，到現在越來越不願隱忍，湧現越來越多論述和著作否定二二八當時民眾反抗的正當性，例如強調該事件是「皇民造反」、「暴民攻擊外省人」等等，以此合理化當時國民黨政府的鎮壓。

問題在於，要了解二二八事件的全貌，還是應該回歸當時的歷史背景和政經脈絡，亦即台灣行政長官公署的統治過於貪污腐敗、民不聊生，才會因為台北一起查緝私煙事件點燃全台民眾的烽火，因此不宜只聚焦於不同省籍民眾之間的衝突。

台灣社會真正要撫平二二八的歷史傷痛，走向「族羣和諧」，或許最好的方式就是超越本省人和外省人的「族羣衝突論」，真正站在「人民」的立場思考。如同王添燈當時提出「為最大多數、謀最大幸福」的主張，他在日據時期積極投身台灣文化協會等抗日組織，對抗殖民壓迫；在光復後擔任台灣省議會參議員，亦強烈批判行政長官公署腐敗、公務人員貪污，挺身對抗國民黨政府，他這種「始終反抗壓迫」的精神，或許是二二八事件留給今人的最重要啓示。