日本核廢水｜中國民間罵聲一片　民意既需理解亦要管理

撰文： 趙觀祺 最後更新日期： 2021-04-16 08:00

伴隨着中國國力之復甦，「中國」也愈發陷入國際輿論的旋渦。而在中國國內，近日由新疆棉事件引起的抵制行動，去到日本核廢水爭議引發的指責與憂慮，均讓人關注到國民對國家形象、國際事務和國際公義的關切。 值此，政府在外交工作中既要反映民意關注，亦要避免被有時激動的民意所裹挾，如何在理解疏通和管理遏制之間找到平衡，將是所有施政者都需平衡的難題。

以近日最新的日本核廢水爭議為例，無論香港還是內地，皆對該舉措所將產生的海產衛生安全問題和生態影響表示憂慮。一眾專家亦多斥責日方做法。

日本核廢水排放的爭議

眾所周知，核廢水中含有多種放射性物質，日本福島核電站因發生核洩漏事件，更是存在大量安全隱患。不過憑靠目前的過慮技術，諸如碳素14、釕106、銻125、鍶90、碘129等放射性物質皆可在處理後消失。據日本原子能規則委員會公布的資料，福島核電站污水中的62種核輻射物質在經處理後，總濃度由2,406降至0.35。對此，國際核能問題最高權威機構國際原子能署也予以了認可。是以，唯獨難以清除的，則是氚（tritium）。

作為放射性物質，氚的放射半衰期為12年，意即每隔12年放射性減弱一半。目前全世界皆沒有過濾清除氚的有效方式，唯有通過稀釋和保存的方式處置。如今日本因保存的難度和成本過大，最終宣布將在稀釋之後，予以排放，其實這也符合國際常規，只要濃度被稀釋至國際原子能署所規定的安全水平以下（每公升不得超過1,500貝克勒爾/Bq），那麼對人類健康影響幾乎微乎其微。

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既要為民意發聲 亦要為民粹降溫

是以，國際社會對日本的擔憂在於，日本福島核電站畢竟不同於正常核廢水排放，而是發生過洩漏事故，加之日本沒有有效與鄰國溝通意見，自作主張宣稱兩年後排放大海的做法，當然會引來世界憂慮和批評。而中國國民之所以義憤填膺，更夾雜着原本就複雜的對日情緒。

那麼，面對這種情況，為政者又該做什麼？一方面，固然應該正色向日本反映中國國民的憂慮，對日本堪謂魯莽的表態予以譴責，並和國際社會一起向日本施壓，確保後續的稀釋及排放工作合規。不過，另一方面為政者亦應向本國國民做好科普，不要放任「民間專家」擅自炒作民意。

畢竟，科學必然被民粹所裹挾，而為政者有鑒於此就更應該為科學扶正，既疏導傳遞民意，亦對民粹予以遏制。

中國同樣經歷過民意失控的先例，圖為2012年反日遊行中出現的打砸日系車的情況。（網絡圖片）

2012年的教訓

民意向來是把雙刃劍，民意往往也容易被情緒所激化。為政者自然需要回應民意的訴求，但若任聽之，乃至以投機的心態慫恿之，便常常為人民帶來負面的後果。近年來無論是英國約翰遜（Boris Johnson）等人當年對脫歐的鼓動、特朗普（Donald Trump）對白人至上主義的鼓舞，都帶來了極為負面的後果。

中國同樣經歷過民意失控的先例，2012年反日遊行中打砸搶燒的行徑，不僅令國民蒙受財產損失，亦令中日關係持續數年止步不前，更令「中國國民」的形象成為國際笑柄。

一定程度上，近月新疆棉花事件誠可謂是時隔近10年後的又一次試煉。H&M等品牌曾念及歐美的「政治正確」而發布聲明，但在實際操作過程中，其實多數依舊暗地使用新疆棉花；可是當這些舊聞被網民翻出，瞬間便演變為對諸多外國品牌的全面抵制，進而在西方媒體的選擇性報導下，演變為對中國國際形象的又一次負面案例。

新疆棉花爭議引發藝人紛紛與涉事品牌割席 （點圖放大）：

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所幸的是，中國政府在經歷了2012年的民粹事件後，顯然從中學習經驗，在面對新疆棉花事件時一面向國際社會陳述中國民情，另一面也持續保障了外企在內地的法律權益，值得肯定。

民意和民粹僅一線之隔

是次福島核廢水排放事件，希望中國政府亦能在向國際社會傳遞國民民意，為國民安全負責的同時，亦能明白民意若不加約束的危險另一面。

平情而論，民意與民粹往往只是一線之隔，是各國社會都面臨的問題。面對民意，若採取忽視態度，便是不為國民負責，違背民主精神；可若民意逐漸激化，要是還不加疏導遏制，而採取放縱態度，那便是另一種不負責。