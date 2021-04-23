華為年擲10億美金「造車」　「轉跑道」挑戰Tesla會成功嗎？

撰文： 王雨辰 最後更新日期： 2021-04-23 20:00

在近日的上海車展上，北汽新能源搭載華為Hi智能汽車解決方案落地的首款量產車型極狐阿爾法S上市。受此消息影響，A股北汽藍谷已經連續第三個交易日漲停，4月以來累計漲幅已經高達79%。

華為首次「汽車秀」可謂一炮而紅。阿爾法S配備了3個激光雷達、9個ADAS高級輔助駕駛系統攝像頭、12個超聲波雷達、6個毫米波雷達、4個環視攝像頭、高算力的中央超算、超級全棧算法、首款5G天線。智能座艙配備了華為麒麟晶片+鴻蒙OS操作系統。此前放出的9分鐘無人駕駛測試視頻也讓業界驚呼，甚至是超越Tesla的自動駕駛的存在。華為副董事長、輪值董事長徐直軍就表示：「我們的團隊告訴我這款車能夠在市區做到1000公里無干預的自動駕駛，這比Tesla就好多了。」

此次，搭載華為HI版的極狐阿爾法S，既是華為自動駕駛技術首次落地，也是華為初次展現L4級的自動駕駛能力。放眼全球，目前能達到這一自動駕駛能力的也只有Tesla。不過，由於L3級別以上的自動駕駛權責界定沒有明確，包括美國在內的法律法規都很保守的要求駕駛員不能真正的解放雙手。

其實，華為目前使用的自動駕駛方案與Tesla不同。Tesla採用了視覺算法的路徑，主要藉助攝像頭，配合毫米波雷達等低成本元件，對周邊物體建模，這一技術方案的最大優點是攝像頭成本低，但在精度、穩定性和視野等方面有侷限性。

2021上海車展拉開帷幕 4月19日，華為Huawei ADS高階自動駕駛系統展車在上海國際車展上亮相。（新華社）

華為則採用了激光雷達路徑，配合攝像頭、毫米波雷達等元件，通過向四周散射激光，基於反饋判斷周邊是否存在障礙並生成模型，具有抗干擾能力強的優點，但缺點就是成本較高。去年底，華為在中國汽車工業協會主辦的峯會上，首次發佈了車規級高性能激光雷達，並宣稱要將成本壓縮到200美元，甚至100美元。

在自動駕駛域，華為的硬實力具有領先優勢。華為擁有車載AI晶片，並基於晶片構建了車載計算平台，集成了華為自研的host CPU晶片，AI晶片，圖像處理器晶片，存儲控制晶片等，實現了軟硬件一體化。配合自研的軟件系統，軟硬件耦合度更高。

相比起來，幾乎沒有汽車廠具備自動駕駛晶片、計算平台、高精度地圖、激光雷達等能力，甚至對進入智能汽車領域的網路巨頭來説，晶片硬件能力也是瓶頸。據國家知識產權局網站，華為自2017年開始申請與自動駕駛相關的專利技術，從2017年到2020年，華為在自動駕駛領域的專利技術共達49項。

與Tesla自研的自動駕駛晶片相比，儘管華為自動駕駛晶片在算力、能效比上依然存在差距。但華為軟硬家結合的解決方案能最大限度發揮晶片的性能。

不過，華為很清楚，即使自身擁有軟硬件整合的「全棧」能力，但不可能事事親力親為，所以建立了自動駕駛開放平台，整合上下游服務商，共同打造智能汽車。

公開信息顯示，目前華為自動駕駛團隊共有2000多人，華為表示還將持續加大對汽車零部件行業的投入，2021年在研發上投入預計將達到10億美金，未來在自動駕駛方面的研發投入上將保持30%左右的增長速度。

參與造車可以説是華為進軍手機業務後又一重大戰略轉型。在美國政府步步緊逼的制裁之下，華為手機業務發展已經陷入瓶頸，出售榮耀後，手握400億美元的華為已經找到了智能汽車這一領域作為切入點。

毫無疑問，這條賽道上最大的競爭者就是Tesla。作為首家外商獨資車企，Tesla在中國市場銷量越來越高。今年3月品牌總銷量35,478輛，按年增長207%。與此同時，在過去一年中，Tesla在中國發生多起因疑似車輛失控而被車主聲討事件。巧合的是，就在華為汽車首秀的上海車展上，一位女子身穿寫有「剎車失靈」四個大字的白色T恤，站在一輛紅色Tesla車頂上展臂呼喊「Tesla剎車失靈！」 也許會讓消費者對華為的入局多了一份期待。