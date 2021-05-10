印度疫情｜旗下員工家家感染　港商Bryan：搶購中國製氧機價飆4倍

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-05-10 08:00

自4月起，印度開始爆發第二波新冠肺炎疫情，至今已連續多日單日確診個案超過30萬宗，除了令當地人人心惶惶，疫情更引起外界關注。據印度衛生部上周六（8日）公布的數據顯示，該國累計逾2190萬宗確診個案，超過23.8萬人病亡。 在新冠病毒肆虐印度、製氧機短缺、醫療系統崩潰之際，總理莫迪卻遲遲不肯下令全國封城，引起國內外的批評之餘，更令人不禁質疑印度政府的防疫措施到底是否有效？印度基層的防疫意識不足，又是否本次疫情爆發的其中一個因素？

與印度最大快遞物流商DTDC合資的跨境電商平台BaiFo.Me於北京中關村創立，專門為商家提供中國、印度、香港、歐美等地的跨境電商綜合服務。BaiFo.Me在新冠肺炎疫情期間仍然保持運作，但受疫情影響，BaiFo.Me創辦人兼CEO甘亮得Bryan已近一年未能到印度工作，但每日都會與印度員工保持聯繫，了解公司運作及當地疫情的最新消息。

在新冠肺炎疫情前，甘亮得全年有一半以上留守在印度，其餘時間則在香港、內地、歐美等地工作。（受訪者提供）

疫情前後工作大不同

甘亮得介紹，疫情前全年有一半以上留守在印度，即使公司有任何事都可以「落手落腳處理」，惟疫情後只能委託其他同事協助。他以簽發文件舉例，疫情前可親身簽文件，疫情後則需要將文件寄到香港，他再到律師樓在律師公證下簽署文件，再寄回印度，流程相對繁複。

此外，物流、運輸亦受疫情影響需要作出調整。他透露，印度封城有分紅、黃、綠三級制，比如在紅色區域就不可派送速遞。雖然第二波沒有全國性封城，但不同邦（類似於省）都各自實施了封鎖措施，民眾出入時都要手持許可證，因此公司要特別為前線員工申請各邦的許可證，他們才可到派件。

他舉例，印度爆發第一波疫情時曾全國性封城，而封城首星期時速遞是不可派送，其後才改為可派送食物、防疫用品等必需品。由於當地政策、跨境運輸、進口要求經常有變，因此他要做相應的指示、調整去協助當地的團隊，並與商家保持緊密溝通。

第二波疫情來勢洶洶，員工陸續染疫

甘亮得憶述，印度去年爆發第一波疫情時，公司上上下下乃至合作夥伴都非常緊張，他每日都會呼籲同事做好防疫，包括戴口罩、臉罩、勤洗手等。由於當時的必需品需求大，且民眾都留在家中不出門，間接令公司的交易量、訂單量上升。惟因當時實施全國封城，物流、跨境運輸有延誤，且員工都要返回家鄉，因此對公司運作層面上有少許影響。

不過，讓他意料不及的是，印度第二波疫情嚴重失控。他表示，此前只有1、2名員工染疫，但第二波疫情爆發令整個團隊都措手不及，公司員工連同合作夥伴接近有三成人確診，初步統計同事間都有一位或以上的家人染疫。

甘亮得表示，不少員工都感到無助徬徨，公司只能不斷寄物資，減低員工的工作量，並改為全員在家工作，盡量讓他們先保障自身安全，「但不幸中之大幸，疫情期間未有同事因為染病走咗（離世）」。

製氧機缺貨，香港價格升近3倍

印度醫療系統崩潰，不少患者因為當地氧氣供應短缺而離世。甘亮得透露，在過去一、兩個星期，香港的製氧機價格比印度第二波疫情爆發前高出3、4倍，市面上更出現搶購潮。

他表示，目前製氧機貨源不多，即使商家有貨亦不會售予公司，「而家好賺錢㗎」；其次，內地工廠生產製氧機的訂單已滿，「比如2月落單，可能要到7、8月先交到貨。再者，公司亦沒有能力去「食炒價」，因此他只能從相熟的內地商家手上入貨，再向印度員工寄送家用製氧機，「唔喺炒價攞到嘅貨源，其實真喺唔多，只能盡量運過去（印度），唔喺講緊幾百幾百咁寄，喺可能得幾部幾部咁寄」。

他提到，在印度爆發疫情前，口罩、洗手液等防疫物資，甚至是製氧機都是由印度出口到香港、內地、歐美等地，直至第二波疫情爆發，印度才向其他國家購入製氧機。