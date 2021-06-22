「一架飛機在空中進入自轉漩渦」　內地財金高官發出4大信號

撰文： 陳放 最後更新日期： 2021-06-22 14:59

6月11日，以「全球大變局下的中國金融改革與開放」為主題的「第十三屆陸家嘴論壇（2021）」在上海落下帷幕。本屆論壇匯集了來自全球政府和金融監管機構的高層領導、財經界領袖及著名專家學者，圍繞當下熱門經濟議題展開討論，向社會釋放了大量政策信號，同時也對全球經濟復蘇和中國金融改革開放提出了諸多有建設性的提議。

信號一：物價可控 貨幣政策求穩

隨着美國等發達經濟體不斷釋放流動性，全球大宗商品價格「水漲船高」，導致各國通脹水平上升，中國也不例外。5月中國生產者物價指數（PPI）同比增速錄得9%，創下2008年以來最高水平。

對此，中國人民銀行行長易綱表示，「2021年以來中國PPI漲幅較高，一定程度上與2020年PPI負增長形成的低基數有關。」至於能夠反應通脹水平的消費者物價指數（CPI），易綱認為「整體可控」，並預計CPI增速全年走勢前低後高，平均漲幅在2%以下。

郭樹清：炒匯炒金難發達，如同押注樓價不跌者一樣，須付沉重代價。（新華社）

信號二：提示風險 內外兼顧

防範風險是金融工作的永恆主題。對於海外及內部的各類風險，中國金融監管層必須居安思危。

縱觀海外，中國銀保監會主席郭樹清認為，不斷放水的發達經濟體現在面臨着「覆水難收」的尷尬，「當財政支出已經在很大程度上靠中央銀行印鈔來支撐時，就像一架飛機在空中進入自轉漩渦，很難由自己順利改飛出來。」同時，發達經濟體貨幣寬鬆政策的溢出效應讓新興市場經濟體和發展中國家不得不採取加息等痛苦的應對舉措。

信號三：支援「硬科技」 IPO沒有收緊

數據顯示，2020年，科創板公司研發投入與營業收入之比的中位數為9%，研發人員佔公司人員總數的比重平均為28.6%，平均擁有發明專利104項，均高於其他板塊。中證監主席易會滿表示，「要保持改革定力，堅守『硬科技』定位，進一步完善相關規則，持續提高科創板服務科技創新的質效，持之以恆，久久為功。」

對於當下首次公開招股（IPO）是否正在收緊，易會滿認為，「IPO發行既沒有收緊，也沒有放鬆；當然，在發行節奏上，需要綜合考慮市場承受力、流動性環境，以及一二級市場的協調發展，積極創造符合市場預期的新股發行生態。」數據顯示，今年前五個月，A股IPO公司196家，合計融資超過1,500億元人民幣，分別同比增長111%和37%。可以說，IPO仍在常態化發行。

潘功勝：「適應匯率雙向波動的常態，樹立匯率風險中性理念，在匯率雙向波動的環境裏，做好匯率風險管理。」（視覺中國）

信號四：匯率雙向波動 推進資本項目開放

此前一段時間，人民幣經歷了一輪快速升值，在市場投機力量的作用下出現一定的超調。但是，隨着中國金融監管層持續釋放降溫信號，並上調外匯存款準備金率，人民幣兌美元匯率再次進入雙向波動狀態。

目前，影響人民幣匯率的因素十分複雜，中國國家外匯管理局局長潘功勝表示，發達經濟體經濟復蘇加快、美國聯儲局貨幣政策調整預期上升、全球金融風險積聚、國際政治經濟博弈加劇等因素都會對外匯市場形成衝擊。因此，潘功勝認為，人民幣匯率雙向波動將成為常態。同時，他提醒市場主體，「適應匯率雙向波動的常態，樹立匯率風險中性理念，在匯率雙向波動的環境裏，做好匯率風險管理。」