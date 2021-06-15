曾靠2萬本金炒到2000萬　「中國第一股民」楊懷定逝世

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-06-15 10:57

據《新華社》等多家媒體報道，有「楊百萬」、「中國第一股民」等稱號的內地資深股民楊懷定，已於周日（13日）凌晨去世，終年71歲。 據報道，楊因曾靠2萬元（人民幣．下同）本金炒到2000萬元，並到公安局請私人保鏢等事迹而為人所津津樂道。

楊懷定在1988年時辭去上海鐵合金廠倉庫保管員的工作，當時38歲的他以2萬元人民幣的積蓄，走上「平民證券投資者」的道路。他先是從被人忽略的國庫券買賣賺到人生第一桶金，隨後成為上海第一批證券投資大戶。據楊憶述，1990年底上海證券交易所開業的首日，他便獨攬了一半交易量，在當時引起了轟動。

楊懷定為上海第一批證券投資大戶。（人民網）

1993年，滬指從400點一路上漲至1500點，當時許多人認為這些大盤會漲到1800點，但楊懷定卻勸告散戶不要衝動，最終大盤暴跌至1000點以下，而楊早在1500點時便已拋售完畢，令其「股神」名號響徹。另一方面，由於每天進出資金達上百萬，楊遂得名「楊百萬」；他同時在證券市場擁有許多「第一」，如第一個從事大宗國庫券異地交易的個人，第一個到中國人民銀行諮詢證券的個人等。1998年，楊更被央視評為「中國改革開放二十年風雲人物」。

此外，學歷不高的楊懷定還先後出版了5本專著，包括《要做股市贏家》等，更和兒子一起開發出了「楊百萬決策操作系統」軟件。值得一提的是，楊懷定曾請過兩名警察當保鏢，由於上海出現了第一個到公安局請私人保鏢的先富起來的人，翌日上海《解放日報》更為此發了社會特大新聞。

至近月，長期患有糖尿病的楊懷定因並發症入院搶救，最終在周日去世。他生前曾表示：「自己已經轟轟烈烈活得很精彩了，離開時不想打擾大家。」