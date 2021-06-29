阿里巴巴料拒跳「火坑」　蘇寧要等「國家隊」打救？

撰文： 秦珀 最後更新日期： 2021-06-29 13:35

一部中國零售史，大半看蘇寧，只是，作為中國零售業的標桿企業，由於資金鏈問題陷入重重危機的蘇寧，這個6月注定不平靜，甚至可以說是歷史轉捩點。 一方面，蘇寧創始人張近東面臨質押股「爆倉」的風險，旗下唯一上市公司「蘇寧易購」自6月16日起緊急停牌，至今沒有復牌；另一方面，在停牌之前，蘇寧易購股價跌破6元（人民幣．下同），今年2月底與其簽署框架協議的深圳市人民政府國有資產監督管理委員會（下稱「深圳國資」）會否執行入股協議，成為了一大懸案。

上周二（6月22日），網上傳聞蘇寧置業將會宣布破產，由阿里巴巴接盤，蘇寧緊急闢謠並聲稱報警；另有消息稱，蘇寧出售南京總部員工宿舍，已交租金的員工被迫搬出，引發內地輿論對蘇寧的質疑。

就集團破產傳聞，蘇寧緊急闢謠並聲稱報警。（視覺中國）

阿里接盤可能性低

五年前阿里巴巴選擇入股蘇寧，除了佈局線下零售的考量之外，通過蘇寧來抑制主要競爭對手京東集團也是重要原因，尤其是蘇寧的電器、3C（電腦、通訊和消費電子）等產品，正是京東的強勢主營品類，入股蘇寧可以牽制京東。只是，目前阿里巴巴的主要競爭對手早已從京東變成了拼多多，其線上、線下的零售佈局也已大致完成，蘇寧對於阿里巴巴的戰略價值早已不復存在。

而且，從反壟斷角度來看，阿里巴巴也不太可能往火坑裏跳，以蘇寧易購的市場份額及行業影響力來看，即使阿里巴巴有意接盤，也未必能通過反壟斷審查，而且，這筆併購一定會受到輿論的質疑，令阿里巴巴再次被推上風口浪尖。

從財務上看，目前投資蘇寧易購造成的上百億元賬面浮虧，對阿里巴巴來說只是一筆無傷大雅的小錢，不需要低位入股來降低成本。

阿里巴巴有意接盤，也未必能通過反壟斷審查。（視覺中國）

手上缺乏優質資產

從張近東過去半年的諸多自救行動來看，地方國資依然是最有可能的接盤方，只是並不順利。不同於幾年前的大連萬達集團，蘇寧手上能夠迅速變現的優質資產並不多，這也是其自救步伐「雷聲大、雨點小」的根本原因，而張近東尋找的接盤對象，無論是深圳國資還是江蘇國資，也有點遠水解不了近渴的味道。

不過，入股協議已簽訂三個多月，深圳國資卻並沒有真正落實。有市場傳言稱，協議在盡職調查期間擱淺，蘇寧方面給出的說法是依然在推進中，考慮到目前蘇寧易購的股價已跌至5.59元，遠低於雙方約定的6.92元入股價，從國有資產保值增值的角度來看，恐怕要推進這筆協議難度極大。

江蘇地方國資很可能會給蘇寧「續命」。（視覺中國）

地方國資「含淚」借錢

或許是考慮到深圳國資的猶豫態度，張近東在今年5月又迅速行動，找來江蘇國資作為潛在接盤方。5月6日，江蘇省國資、南京市國資與蘇寧簽署協議，共同出資組建總規模達200億元的新零售發展基金。基金於5月28日成立，註冊資本為35億元，股東包括江蘇省國信集團有限公司、江蘇交通控股有限公司、江蘇省農墾集團有限公司、江蘇高投資產管理有限公司這四家江蘇省屬國有企業。

考慮到蘇寧是江蘇民營企業的標桿，又牽涉到幾十萬人的就業及諸多供應商，加上顧忌衝擊實體經濟，江蘇地方國資很可能會給蘇寧「續命」，只是張近東必然會出局，地產、體育等非核心業務也將被出售還債。