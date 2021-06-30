習近平率隊「致敬」毛澤東　25人政治局為何獨缺他一人？

撰文： 穆堯 最後更新日期： 2021-06-30 20:00

6月26日，中國官方媒體披露此前一天（25日）中共最高領導人習近平以特別形式舉行一次中央政治局集體學習，以致敬中共百年。然而，令人意外的是，一名中央政治局成員卻罕見地並未出現在當天的畫面中，引起外界注意。

6月26日，官方央視新聞聯播播報6月25日中共政治局第31次集體學習。現場畫面顯示，無論是在與會者集體參觀北大紅樓、中南海豐澤園毛澤東居所，還是稍後的集體座談，作為中央政治局25名成員之一，廣東省委書記李希蹤影全無。

這不能不令人疑竇叢生。

2021年6月25日，中共總書記習近平帶領中央政治局委員在中南海豐澤園集體參觀北大紅樓，但唯獨不見李希。（新華社）

央視現場座談畫面顯示，除7常委在會場內圈就座外，其他中央政治局共分為兩排。其中，習近平的左手邊第一排分別是丁薛祥（中辦主任）、劉鶴（國務院副總理）、孫春蘭（國務院副總理）、李鴻忠（天津市委書記）、楊曉渡（中紀委第一副書記、國家監察委主任），第二排，第二排依次為陳希（中組部部長）、陳敏爾（重慶市委書記）、郭聲琨（中央政法委書記）和蔡奇（北京市委書記）；習近平的右手邊第一排分別是王晨（全國人大常委會排名第一的副委員長）、許其亮（中央軍委副主席）、李強（上海市委書記）、楊潔篪（中央外辦主任）、張又俠（中央軍委副主席），第二排分別為陳全國（新疆自治區黨委書記）、胡春華（國務院副總理）、黃坤明（中宣部部長）。

按傳統，除中央政治局常委外，其他中央政治局委員的排名按姓氏筆畫，其座位已按此「左-右-左-右」對稱分佈。經對比即可發現，因為李希的缺席，從排名其後的李強開始，其他人「左-右」座次均發生了變化。

中國官方並沒有披露李希缺席的消息，更沒有解釋李希為什麼會缺席這樣一次至關重要的場合——這不僅僅是每月例行的中央政治局集體學習，而且是中共百年黨慶前夕，習近平特別安排的政治「劇目」。

出生於1956年的李希，雖然並非傳統意義上「之江新軍」一員，但是這位早年曾經在習近平插隊過的陝西延安主政多年的甘肅老區官員據稱與習近平早就熟悉，並且深得習近平的信任。外界普遍認為，儘管年齡並不佔優勢，但李希當年南下廣東便預示了他未來仕途更上層樓的可能。

那麼，如此重要的政治人物，為什麼會突然缺席中央政治局集體學習呢？坦白説，中央政治局成員，包括政治局常委，缺席集體活動，雖然並不多見，但也並非孤例。比如，早在2018年9月21日的中央政治局集體學習中，外界便注意到當時竟然有多達一半的中央政治局常委因為有事務傍身而並沒有出席，這其中包括全國政協主席汪洋、中紀委書記趙樂際、國務院常務副總理韓正及其他兩名政治局委員，當時央視畫面惹來輿論極大猜疑。

01記者檢索發現，事實上，正在中央政治局在北京進行集體學習，甚至分別遠在新疆、重慶、上海的陳全國、陳敏爾、李強都趕赴北京的當天，李希則在部署如何扼守中國的「南大門」。

據當地媒體報道，李希6月25日主持省委常委會暨省新冠肺炎防控領導小組（指揮部）會議，「要求堅決打好打贏這場本土疫情防控硬仗，為建黨百年營造良好氛圍」。此前一天，廣州剛剛宣佈清零高風險地區，結束一個月多來外來疫情滲透導致的對外交通管制。作為中國對外聯繫的主要門户，自5月底以來的新冠疫情在「七•一」前蔓延廣州等地，令李希等人高度緊張。

如今，廣州疫情已基本穩定，若無意外，李希或將在缺席北京的一連串重要活動後北上，如參加7月1日當天的中共百年黨慶大會，也不排除6月底中央政治局會議（時間已頗為緊迫）李希突然現身的可能。