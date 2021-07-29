東京奧運｜樂見中國隊敗陣太偏狹　兩岸三地體育交流比想像中親密

東京奧運如火如荼進行，兩岸三地各方民眾都十分關注自家選手表現，網路上也不免充滿了民族主義和地域情緒的聲援和討論，然而幾場比賽下來，台灣和香港卻出現與中國大陸截然不同的反應。



2020東京奧運乒乓球混雙決賽，日本組合水谷隼跟伊藤美誠以總局數4：3擊敗中國的許昕及劉詩雯。（Getty）

例如7月26日的奧運乒乓球混雙決賽，中國組合許昕和劉詩雯與日本組合水谷隼和伊藤美誠大戰七盤，最終遭逆轉飲恨只拿下銀牌，大陸網路一片惋惜難受聲，紛紛為自家選手抱不平，也有部分網友痛罵「小日本」勝之不武，質疑水谷隼違反防疫規定「對着球吹氣」的討論，更衝上微博熱搜第二名。

然而同一時間，台灣的民進黨立委高嘉瑜卻在Facebook上慶祝日本擊敗中國，稱「贏中國就是爽」。有趣的是，前一天中華台北隊才在奧運乒乓球混雙四強戰敗給日本，高嘉瑜卻表示「看到日本贏中國，昨天的氣都消了」，並加註「台日友好」、「台日加油」的標籤。許多台灣網友也在臉書上表示「我也一直幫日本加油，朋友挺朋友，日本加油」、「只要中國輸就特別開心」、「沒有比日本贏中國更開心的事了」。

7月26日，台灣民進黨立委高嘉瑜在臉書上發文慶祝日本擊敗中國，稱「贏中國就是爽」。（Facebook@高嘉瑜）

其實在7月26日的奧運男子射箭團體四強賽中，中國隊以1比5的差距敗給中華台北隊，無緣晉級四強後，中國大陸和台灣兩地網路也出現極端反差的反應。微博上「中國男子射箭團體出局」登上熱搜，不少大陸網友留言稱「輸給台灣我真的氣死」，也有人宣稱「誰贏不都是中國贏嗎？」反觀台灣網路則一片「射箭贏中國就是爽」，《自由時報》、三立新聞等親綠媒體也關注「小粉紅氣炸」等大陸網友「崩潰留言」的情況。

2020東京奧運男子射箭團體比賽，由韓國、中華台北和日本分別奪下金銀銅牌，台灣有臉書專頁發布圖片指「沒有某國的亞洲好開心」。（Facebook@搶救台灣行動聯盟）

另一方面，同樣也是7月26日，中國香港選手張家朗獲得奧運男子花劍個人冠軍，奪下香港回歸後奧運首面金牌，大陸網民紛紛慶賀感到與有榮焉，中聯辦、大陸全國政協副主席梁振英、香港特首林鄭月娥也都表示祝賀，這也是奧運首次升香港區旗並奏中國國歌。

這本來對香港和中國都是喜事一樁，然而網路卻出現一支香港當地直播視頻，畫面顯示許多市民駐足在商場的大屏幕前觀看直播決賽，當張家朗奪金瞬間全場歡呼，但當頒獎典禮上奏起中國國歌時，民眾卻噓聲四起，高喊「We are Hong Kong」。之後大屏幕轉播乒乓球混雙中國對戰日本隊，當日本隊獲勝時現場也傳出歡呼聲，民眾紛紛拍手叫好。

而在中國女排出戰失利時，例如第一戰敗給土耳其，也有香港網友製圖諷刺中國拍女排電影《奪冠》，卻以0比3直落輸球；第二戰中國又以0比3敗給美國，又有香港網友表示「恭喜美國女排勝出」、稱「今晚開香檳」慶祝中國輸球，可以說有為數不少的香港網友都站在中國隊的對手一邊。

中國女排敗給土耳其後，有香港網友製圖諷刺中國拍女排電影《奪冠》，卻以0比3直落輸球。（Facebook@西環變幻時）

儘管是同一場奧運比賽，台灣和香港的反應卻與中國大陸宛如兩個世界，猶如一次民心向背的晴雨表。台灣一些網友基於「反中」而希望中國輸球，香港部分市民則因不滿中共而狂噓中國國歌，其實都是將各自的政治立場和情感認同投射到奧運的賽場上，使得運動比賽承載了政治意涵和矛盾對立的情緒，也殘酷地反映出兩岸三地人心的距離。

然而，一些台灣和香港網友在奧運賽場上將中國當成「敵人」，卻忽略了中國大陸和台港在奧運賽場上的關係遠比其想像的親密。例如，這次奧運中華台北隊的林昀儒和鄭怡靜拿下乒乓球混雙銅牌，但鄭怡靜的專屬教練鄭佳奇其實是來自山東棗莊的大陸選手，台灣兩位選手也都長期在大陸訓練，大陸政府還第一時間為他們接種了新冠疫苗。

回顧歷史，來自武漢的乒乓球選手陳靜也曾轉投台灣，在1996年亞特蘭大奧運和2000年悉尼奧運兩度為中華台北隊摘下銀牌和銅牌，2003年後，陳靜才返回中國大陸任教。更不用說，香港選手能在奧運賽場上發光發熱，也脱離不了中國和香港特區的培養。

奧運固然免不了成為民族主義和地域情結的賽場，但其宗旨仍是「相互理解、友誼長久、團結一致和公平競爭」，或許這也是兩岸三地的觀賽民眾應該學到的一課。