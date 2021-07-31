教育雙減｜校外培訓整頓潮下股市動盪　與掃黑除惡掛鉤過激嗎？

「我以為只是上個班，沒想到我是進了黑幫」，中國一位匿名的網民如是說。從表述的內容來看，其應該是一名校外機構的培訓老師，在最近內地自上而下的整治校外機構運動中，除了引發股市連鎖反應，中概教育股「斷崖式跳水」外，多地將之納入「掃黑除惡」或者「掃黃打非」的範疇，亦引發廣泛關注。



「將校外培訓機構治理納入平安廣東建設社會矛盾治理考核、掃黑除惡專項、文明城市創建等考核評比項目，多管齊下推進」，廣東省委教育工委書記、廣東省教育廳廳長景李虎周三（28日）在《中國教育報》發表的一篇文章公開稱，廣東計劃將校外培訓機構治理納入掃黑除惡的考核範疇。

截至發稿時，包括教育部官方網站，以及諸多市場化網絡媒體、資訊平台刪除了上述稿件，但這一話題還是引發了諸多關注和質疑。有網友質疑「這是現在補課直接等同於黑社會了」，還有網友認為「這樣的力度有點過了」。甚至有網友「恭喜教培行業成功進入新時代黃賭毒黑惡行列」，進行反諷。

中央要求從嚴治理校外培訓，多地政府相關部門已經開始落實「雙減」工作。（微博@新財富雜誌）

如果說稍早之前，湖北將校外培訓的監督整治工作納入「掃黃打非」，還有幾分合理性，畢竟，「掃黃打非」的「非」指的是「非法出版活動」，校外培訓機構的培訓採用的往往並非正規合法的正式出版物，因此掃黃打非辦介入也算是「名正言順」，但觀察人士指出，將校外培訓機構治理與「掃黑除惡」掛鈎簡直莫名其妙。

這場多地針對校外培訓機構的整治動作，源於上周六（24日）中共中央辦公廳、國務院辦公廳發布的一份紅頭文件《關於進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見》，全面對校外培訓機構進行治理。

上述文件規定，學科類培訓機構一律不得上市融資，嚴禁資本化運作；不在審批義務教育階段學科類校外培訓機構，現有學科類培訓機構統一登記為非營利性機構等，可謂力度空前。該政策出台後對內地教育培訓市場產生沉痛打擊，也引發了股市的連鎖反應，在香港和美國上市的中概教育股一度「斷崖式跳水」，內地股市也被波及。

內地正在掀起自上而下的校外培訓機構整頓潮。圖為2013年5月29日，國家主席習近平在北京市少年宮參加「快樂童年放飛希望」主題隊日活動。（新華社）

據稱，證監會跟各家國際投行中國負責人召開會議安撫市場，指教育產業的政策是獨立的，無意擴大到其他行業，以穩定股市。據悉，上述文件還確定北京、上海、瀋陽、廣州、成都、鄭州、長治、威海、南通為全國試點，其他省份至少選擇1個地市開展試點，試點內容為「堅決壓減學科類校外培訓」、「合理利用校內外資源」、「強化培訓收費監管」等。

而在中共中央發話之後，多地省級黨委書記也開始部署任務，以這份「雙減」文件為起點，各地開始掀起運動式「雙減」整頓校外機構潮。

近些年來，中國教育雙軌制愈演愈烈，教育競爭無休無止，「雞娃」盛行，學生和家長疲憊不堪的形勢下，這份來自當局高層的意見，在相當程度上讓義務教育回歸了公立和非營利屬性，有助於減輕學生的作業負擔、心理負擔和家長的經濟負擔、精神負擔，有助於整治校外培訓市場的亂象，讓更多孩子有一個相對更自由、更輕鬆的童年，某種程度上有助於教育公平。

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長期以來，過多的校外培訓被視為內地教育領域一個現象級的內卷問題，是億萬內地普通家庭的一個生活壓力來源，不僅佔用和消耗大量的時間、資金和精力，存在有違教育公平的爭議，而且影響到孩子的健康成長。

但問題在於，用這樣簡單粗暴的做法，是否有矯枉過正之嫌。觀察人士期望當局在校外培訓機構的治理上，莫陷入「一放就亂，一收就死」的悖局，一些過激的做法顯然與規範校外培訓機構的初衷相去甚遠。目前來看，只有個別省份如此，但顯然也需要警惕。

湖北、廣東對校外機構粗暴地整頓舉措，也引來了「抗爭」，中國民辦教育協會日前發文公開表態，堅決反對將合法校外培訓污名化。顯而易見，這場事關國民基礎教育的整頓，牽涉廣泛，需要避免走向運動化。

校外培訓機構的野蠻生長，不僅形成了外培訓生態體系和萬億市值的龐大產業，確實有資本逐利的問題，但校外培訓行業也為社會貢獻巨大數以千萬計的就業，此番整治校外培訓的行動勢將讓不少從事校外培訓人員失業。這一點，可能也需要執政者理性考慮。

據悉，在這次史上最嚴的校外培訓機構整治中，已經有校外培訓機構開始裁員。周五（30日），紐交所上市的校外培訓機構掌門一對一開始裁員，大批員工辦理離職手續，辦公室已退租……