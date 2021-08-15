專訪｜社科院前所長黃平：鄧小平要的是共同富裕，兩極分化是失敗

今年是中共建黨百年，百年以來，中共這個堅持用社會主義救中國發展中國的政黨深刻改變了中國的百年國運，讓中國不僅實現了國家的獨立和人民的解放，而且通過改革開放實現了經濟社會的高速發展。但海外一直有許多聲音認為，中共的體制難以持續，遲早會變得和西方政黨一樣。

為此，多維新聞專訪了曾任中國社科院美國所所長、歐洲所所長的香港中國學術研究院常務副院長黃平。內容經編輯後轉載於《香港01》。



鄧小平曾明確提到中國一定要防止兩極分化

多維：近年來，中國高層開始重提鄧小平當年說的共同富裕，像浙江還被作為社會主義共同富裕示範區。鄧小平說過，「社會主義的本質，是解放生產力，發展生產力，消滅剝削，消除兩極分化，最終達到共同富裕。」他主張讓一部分人、一部分地區先富起來，先富帶後富，達到共同富裕。現在中國重提共同富裕，是否出於這樣的考慮？這是否意味着今後或者說在2035年之前，中國會在推進共同富裕上有實質性進展？教育醫療房子養老等「新四座大山」會被推翻？

1992年2月，鄧小平視察上海楊浦大橋工地時，在現場觀看大橋設計模型。（VCG）

黃平：當年改革開放時，鄧小平對世界形勢有一個重要判斷，即世界的兩大主題是和平與發展。和平是為了解決東西方冷戰問題，發展是為了解決世界南北差距問題。具體到當時的中國，小平同志有兩句名言，「發展是硬道理」，「貧窮不是社會主義」。

當時他之所以這樣強調，是因為改革開放之前，整個國家一方面已經確立了社會主義的基本制度並在社會基礎設施建設、人民基本健康與基礎教育等方面做出了巨大努力與進步，但另一方面還是「人口多，底子薄」，物質基礎和經濟條件仍很差，社會經濟發展水平還很低，人民生活水平也很低。所以小平同志通過「發展是硬道理」，「貧窮不是社會主義」的著名論斷來打破當時認識上一些誤區，策略和具體做法上則是讓一部分人一部分地區先富起來。

但即使如此，小平同志也明確提到一定要防止兩極分化，最終要達到共同富裕。在他看來，讓一部分人一部分地區先富起來只是一個必要的手段和必然的過程。所以小平同志還明確講過：「社會主義的目的就是要全國人民共同富裕，不是兩極分化。如果我們的政策導致兩極分化，我們就失敗了；如果產生了什麼新的資產階級，那我們就真是走了邪路了。」正是在這個意義上，隨着改革開放40年以來帶來的國家快速發展和巨大成就基礎上，中共十八大以來不斷強調不忘初心，並開始具體探索如何實現共同富裕。

大城市的高房價高租金已經成為困擾今天大量中國人的一個巨大難題。圖為2015年6月11日，北京的公寓和寫字樓。（Reuters）

多維：按照剛才你的分析，我們可不可以對中國未來做一個預測，如果說前40年中國重心是解決發展不充分的問題，那麼現在的重心要趨向解決發展不均衡的問題，朝向共同富裕的目標。

黃平：過去40年中國也從來沒有放棄社會主義原則和底線，在追求發展過程中，防止兩極分化的工作一直在做，不論是大規模扶貧、實行西部大開發，還是各種惠農政策包括取消農業稅，還有建立廣覆蓋的基本社會福利制度和醫療保健制度，實行九年義務教育，等等，其實一直在堅持社會主義底線並推進着具有中國特色的社會主義的公平正義價值。現在因為中國已經擺脱了絕對貧困，實現了小康，進入社會主義現代化建設的新階段，故重心更強調共同富裕，中共也更重視黨員幹部不忘初心牢記使命。

多維：那是不是說，中國社會普遍詬病的新四座大山，教育、醫療、住房、養老等問題有解決希望？

黃平：解決了絕對貧困就接着要解決相對貧困，解決相對貧困就必須解決你說的「新四座大山」問題，這些問題如果不解決或解決得不好，連八零後九零後零零後愛國青年都可能沒後勁了。