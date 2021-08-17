稱張哲瀚「去靖國神社沒什麼」反被嗆　台灣年輕一代竟「挺中」？

2021年上半年憑着古裝武俠耽改網絡劇《山河令》走紅的中國大陸男星張哲瀚，近期因被爆料曾前往日本靖國神社觀光、還到主祭神為乃木希典的乃木神社參加友人婚禮，甚至在杭州烈士紀念館前模仿納粹敬禮手勢等不當行為，遭到各界強烈指責。在台灣，事件也掀起討論，然而輿論反應不盡相同，世代差異或令人意外。



網友發現大陸知名影星張哲瀚曾造訪日本靖國神社。（微博@·別生氣坐下喝杯茶兒·）

短短不到5天的時間內，張哲瀚個人與工作室的微博賬號被關閉、他所代言的多個品牌也都紛紛解約。更被中國演出行業協會抵制，還遭到中央紀委國家監委網站點名批評「這段歷史，不容無知」。張哲瀚亦成為這一個月以來，第3位「涼涼」的男藝人。

由於張哲瀚不僅在大陸，連台灣都擁有大批的粉絲，相關新聞自然也被台灣媒體關注。瀏覽台灣知名討論版批踢踢（PTT，活躍用户年齡多為29歲以上）的相關留言，可以發現大部分發文的網友可能是張哲瀚的粉絲，又或是出自於「反中」、「親日」、「媚日」等心理，認為張在靖國神社、乃木神社拍照「沒有什麼大不了，那就是一個景點」、「照片主要是拍櫻花」，更有網友希望張哲瀚赴台發展，對於大陸政府的封殺作法感到惡寒。

台灣批踢踢網站的網友留言，多數人的看法與張哲瀚的大陸粉絲相似，認為去靖國神社並不是件很嚴重的事情。（批踢踢實業坊看板China-Drama）

不過在使用者年齡範圍多於20至24歲、以台灣大學生為主之Dcard討論網站中，網友看法則不像批踢踢的近乎一面倒，而是同時有着正反論述。

有Dcard網友發長文表示雖然討厭大陸當局與「小粉紅」，但「這次靖國神社真的不覺得是中國人太誇張，反而不懂為啥很多台灣人認為這段反人類的歷史還好誒，……虐殺嬰兒、虐待孕婦、慰安婦（台灣也有受害者）……跟當年納粹同等級可怕的事情」，網友接着舉例：「前幾年光復高中校慶因為比了納粹手勢鬧上國際，有人會覺得太誇張嗎？」

該名網友最後在文末表示：「我知道台灣人本來就比較親日，我自己也蠻喜歡日本的，但真的不用舔到認爹的程度……甚至還出現什麼慰安婦自願的言論，真的覺得有點可悲」。

不過於使用年齡多集中20至24歲的Dcard網站，除有支持張哲瀚粉絲觀點、反感大陸封殺作法等觀點外，還有部分網友同意大陸官方與主流民意的意見，並反感台灣近年的「台日友好」說法。（Dcard）

還有其他網友接着在下方留言回覆：「一堆搞不清楚狀況，看到還有人說：『去日本參觀神社不是很平常嗎』，但那些神社跟靖國神社能一樣嗎」、「說實話這次沒覺得大陸人小粉紅，任何納粹主義、軍國主義都反人類，換在韓國/德國他肯定也封殺阿」，也有許多網友進而留言表示，不喜歡近年民進黨政府鼓吹的「台日友好」。

為何被看作是「天然獨」，讀着「去中化」歷史教科書長大的台灣年輕世代，看法會與年紀稍長的台灣人不同？

在近年大陸崛起，並有強而有力的流行影視娛樂輸出影響下，台灣產生一群「追中國大陸明星卻恨中」的年輕人，他們不同於台灣上一代人只認識大陸的政治經濟，他們對於大陸的流行文化亦瞭如指掌。因此在面對網友留言「去靖國神社沒什麼」，年輕世代的網友便直接留言回「粉絲別再洗了」，對於大陸近期對有爭議的男藝人做出的處置，也多表示支持。

儘管民進黨政府上台後，頒佈的歷史教科書將日本殖民時期的內容擴增許多，並時常強調日殖時期的在台建設「貢獻」，但在大陸的軟性文化影響下，使台灣部分年輕人除了聚焦專制的一面外，還多少注意到台灣社會長期對極端民族主義（如納粹）之圖像、動作等不敏感之問題，讓網路輿論的留言內容，反而不再一味地「反中」。