媒體披露胡錦濤退休生活細節　喜歡走訪外地平常練書法與夫人跳舞

退休國家領導人的生活與行蹤往來備受關注，當中現年已79歲的前國家主席胡錦濤，就被內地自媒體梳理其近年的動向。

原來胡錦濤喜歡到外地走訪、與普通人聊天，平常亦會練練書法，還會與夫人扭秧歌（一種歡樂喜慶的北方舞蹈）。



微信公眾號「幹中學學中幹」稱，胡錦濤退休後迅速消失在公眾視野，再有出現的場合屈指可數，大抵可分為三大類，包括有其他退休領導人的追悼會、中國共產黨及中國的重大活動，以及外地出行。

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據介紹，胡錦濤退休後最大原則是不跟任何人談工作，但喜歡同普通人聊天。每天早起後，胡錦濤就會練習書法、吹口琴和剪紙，興致一來，還與夫人扭上一段東北秧歌。

報道同時指出，身為退休國家領導人，胡錦濤的日常生活與普通百姓有所不同，1982年出台的《中共中央關於建立老幹部退休制度》有明文規定，「老幹部退休後，基本政治待遇不變，生活待遇還要略為從優」。

按照規定，胡錦濤等退休國家領導人依舊可以閲讀文件、聽取重要報告，以及參加某些重要會議和重要政治活動等。退休前的醫療、交通工具等待遇，也一律不變。不過，不變的背後事實上仍然有微妙的差別。2013年4月25日，中共中央文獻研究室編輯出版了胡錦濤的《論構建社會主義和諧社會》。這也是胡錦濤卸任以來出版的唯一一本書。

報道稱，退休後，胡錦濤更喜歡到外地去，雖然目前看來僅有寥寥幾次。胡錦濤離京外出，大致可分以下幾類。

返鄉：

2012年12月27日，胡錦濤回到闊別34年的故鄉——江蘇泰州。2013年9月，胡錦濤亦回到祖籍地安徽省績溪縣的龍川村祭祖。

此外，2013年1月6日，胡錦濤有回到母校泰州中學，坐在當年的座位上留影，還在教學樓西側的空地上，栽下一棵銀杏樹留作紀念，邀請夫人一起澆水。

在績溪龍川，胡錦濤就與夫人一起去了胡家祖宅，觀瞻了胡氏宗祠，並一同前往祖墳祭祖。在祖籍地，當工作人員端上了家鄉「金山時雨」茶，夫人還在觀賞老宅景物時，胡錦濤對夫人說，「不要站着，來，坐下，我們一起來喝杯家鄉茶」。

故地重遊：

2012年12月，胡錦濤在半個月前則卸任中共總書記及中央軍委主席，他赴貴州遵義、畢節、貴陽等地考察。2014年4月，他又走訪了貴州銅仁等地。

2015年5月7日，距離汶川地震7周年祭還有5天，胡錦濤到北川看望當地群眾震後恢復狀況。這是胡錦濤震後第四次到四川震區，而北川則是他每一次行程中必到之地。曾有消息人士透露，今次是胡錦濤的「一次私人行程」，隨行人員亦要求不要報道，故當地政府並沒有安排媒體追訪。

休閒：

這類活動當然更不會有相關公開報道。在正式卸任中國國家主席1個月後，2013年4月，胡錦濤首度公開亮相，遊覽了著名景點桂林、陽朔。之後，還看了《印象劉三姐》的演出，和劉三姐飾演者黃婉秋聊天。

一年後的4月，胡錦濤現身湖南大學嶽麓學院、鳳凰古城，其中到訪嶽麓書院，可算是胡錦濤的夙願。早在10餘年前，胡錦濤到湖南考察時，就表示希望到嶽麓書院參觀，因公務繁忙未能成行。

再次遊覽外地，則是2015年10月到訪福建武夷山了。之前兩次都是春遊，武夷山是胡錦濤退休後的首次秋遊。

與習近平互動頗多

值得一提的是，現任國家主席習近平曾至少三次感謝及評價胡錦濤。2012年11月，習近平正式成為中共第五代領導人，在權力交接儀式上，習近平第一次感謝與評價胡錦濤，「以胡錦濤同志為總書記的黨中央，團結帶領全國各族人民，取得了舉世矚目的輝煌成就。為了黨和人民事業繼往開來，胡錦濤同志，以及吳邦國、温家寶、賈慶林、李長春、賀國強、周永康等，帶頭退出黨中央領導崗位，體現了崇高品德和高風亮節。我們向他們致以崇高的敬意。」

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而在2012年11月16日的中共中央軍委擴大會議上，習近平就第二次以「高風亮節」稱讚胡錦濤。

及後的2013年3月全國兩會，胡錦濤向習近平交接國家主席職務，正式「裸退」。在閉幕會的講話中，習近平第三次感謝與評價胡錦濤，「胡錦濤同志擔任國家主席10年間，以豐富的政治智慧、高超的領導才能、勤勉的工作精神，為堅持和發展中國特色社會主義建立了卓越的功勳，贏得了全國各族人民衷心愛戴和國際社會普遍讚譽。我們向胡錦濤同志，表示衷心的感謝和崇高的敬意！」

最近的7月1日中共建黨百年慶典上，習近平與胡錦濤並排現身天安門城樓，在官媒的直播鏡頭裏，更可以見到習近平兩度伸手，示意禮讓胡錦濤先行入座。