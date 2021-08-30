趙薇「舊帳」離奇翻完再翻？　全網「消失」背後恐怕另有內情

幾乎一夜之間，趙薇被全網封殺。8月26日晚，知名藝人趙薇主演的作品被一些影音平台下架，多部影視劇、綜藝已將其除名，微博超話也突遭關閉，趙薇在多家視頻平台已「查無此人」。

一張真實性未知的截圖更顯示，她已被官方定性為「劣跡藝人」。「吃瓜群眾」們都在疑惑，趙薇到底怎麼了？



趙薇似乎已被官方定性為「劣跡藝人」。圖為趙薇在威尼斯舉行的第73屆威尼斯電影節。（圖源：VCG）

一些觀點將趙薇的「消失」，聯繫到她過去的某些「不端」行為，比如，她多年前曾穿有疑似日本軍旗的衣服；她旗下藝人張哲瀚稍早前因參觀靖國神社遭官方封殺；曾在電影作品中堅持啟用有台獨爭議的藝人……

也有人認為，她可能事涉經濟問題。此前她旗下龍薇傳媒以空殼公司收購上市公司萬家文化，曾遭證監會處罰。就在趙薇「大面積消失」當日，中國另一「劣跡藝人」鄭爽因偷稅被追繳、罰款2.99億元。

但上述這些都是「舊賬」，其所涉爭議事件早塵埃落定，並且她已為自己的違法行為付出代價，沒有「新賬」就「翻舊賬」，並非官方慣常的做法。

趙薇曾在微博曬出與馬雲（右三）、任志強（左三）等的合照，左二為趙薇丈夫黃有龍。（微博@趙薇）

目前的公開訊息，並未顯示趙薇近期有任何違規違法行為。趙薇被全網封殺已是既成事實，詭異之處在於，她究竟緣何被封殺卻「莫衷一是」。

這極可能表明，趙薇牽涉某個尚未公開的重要調查，而結果對她極為不利。截至目前，中國官方對此並未公開給出說明，坊間則傳聞與阿里巴巴的監管風暴有關。

趙薇夫婦素來被指與阿里巴巴集團創辦人馬雲關係匪淺，不過馬雲就稱與趙薇見面還不到十次。根據公開資料，趙薇和丈夫黃有龍還曾斥資近31億港元購入阿里影業9.18%的股份，成為公司第二大股東。2015年4月，阿里影業大漲，趙薇夫婦的持股賬面盈利達到44億港元。一個月後，趙薇夫婦減持了部分阿里影業股票，套現近10億港元。

與趙薇一道被封殺的，還有高曉松——出身名門的中國知名音樂人，娛樂圈和文化界的名人。高曉松節目《曉松奇談》已遭下架，他當年被指「媚日」的言論也被翻了出來。

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2015年7月，阿里巴巴宣佈成立阿里音樂集團，高曉松被委以阿里音樂董事長的重任，雖然2019年12月，高曉松卸任阿里音樂董事長，從實權職位過渡到榮譽虛職，成為阿里娛樂戰略委員會主席，負責為所謂的阿里大文娛開拓海外市場。

但高曉松與阿里巴巴的關係千絲萬縷，穿梭在資本之間的他，花式吹捧阿里及馬雲曾遭人詬病。

而剛剛閃電落馬的浙江省委常委、杭州市委書記周江勇，更是被指與阿里巴巴旗下螞蟻集團有存在利益關係。網傳周江勇的家族曾耗資5億元人民幣，搶購螞蟻集團計劃上市的股份。雖然螞蟻集團緊急澄清，但並不能打消外界對此的懷疑。

2015年10月20日，高曉松（左）在微博上曬出一張和趙薇的合影，並稱：「相識十九年，自拍只等閒。（微博@高曉松）

值得一提的是，螞蟻集團此前的招股書顯示，趙薇以母親魏啟穎的名義成為雲鋒基金的合夥人，持有螞蟻集團市值5億元的股份。螞蟻集團上市未果，今年3月，魏啟穎選擇清退其合夥份額，從而也徹底退出了螞蟻的股東層。

在防止資本無序擴張的大旗下，已經野蠻生長了20年代資本的代表（尤其是網路巨頭）將成為重點整頓的對象。毫無疑問，這種局面將在未來相當長時間持續。