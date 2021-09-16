專訪陳清泉｜中國參與確立充電樁標準　香港角色為何重要？

被譽為「亞洲電動車之父」的中國工程院院士陳清泉日前回到香港，參加由工程及科技學會（IET）舉辦的150周年嘉年華，並接受《香港01》記者的獨家專訪。

本次訪問共有四篇報道，此為第四篇。



為甚麼挪威這麼小的國家，又沒有車廠，電動車佔有率卻可以達到一半以上，遠超許多大國？很簡單，挪威所有道路都有充電樁。

陳清泉說，若要推廣使用電動車，充電站這一基礎設施的完善甚為重要。他指出，中國正在參與一場全球充電樁技術標準的確立。而在電動車的測試和標準認證等方面，決不能輕忽香港的獨特價值。

2020年，中日聯合發表的快速充電標準CHAdeMO 3.0（代號Chaoji），將會提供相容接口。（CHAdeMO）

陳：中國充電樁技術贏日本

陳清泉指出，全球還沒有統一的電動車充電技術標準，日本的CHAdeMO是目前國際上較為流行的標準，在歐洲、北美也十分普及。

他說，中國提出的「Chaoji」電動汽車傳導式充電車輛適配器國際標準，比日本厲害得多，國際電工委員會（IEC）正在審查這一標準的確立，並且極有可能通過審查（編者按：本次訪問於8月14日進行，該標準於今年8月22日獲得IEC全票通過）。

然而，「Chaoji」在國際上的推廣仍然存在瓶頸。陳清泉直言，例如香港目前普及的充電標準就是CHAdeMO，因為插頭不盡相容，未來可能要以萬能插頭、轉換接頭等方式做應對。

2021年8月14日，陳清泉在出席工程及科技學會（IET）150周年嘉年華活動後，接受《香港01》獨家專訪。

著眼本港國際化優勢

陳清泉著眼香港，指出本港能為電動車提供應用示範、商業模式開發和標準認證。「香港斜坡多，天氣炎熱、潮濕，對於電動車測試來說是很好的環境」。他建議香港提供全世界的電動車來港實驗的場地，並授予認證。「而且有些地方因為政治因素不認同中國內地的認證，但香港的認證還是很受認可的，用的是國際標準，電動車能夠用在香港，信譽就提高」。

他續指，香港在原創性研究方面可以扮演角色。香港是中國最開放、最國際化的大都會，要充分利用這個優勢：「上海北京廣州比我們大，清華大學比我們厲害，但國際化程度有沒有我們香港大學好？這不是一天兩天形成，香港一百年前就是貿易中心、航運、金融中心，到全世界做生意，跟外國人打交道，養成了香港人有國際化的頭腦、外語水平和適應能力。」

他指出，香港的國際化優勢，能夠吸引尖端人才，讓一流的青年科學家來從事高新技術研究，這是香港的強項。

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此外，香港已經推出時間表，2035年不再允許新的內燃機車（包括油電混合型）登記。陳清泉指出，這是符合趨勢的做法，「我也是香港製造委員會的主席，我們已經指定路線圖，在推廣電動車的同時也能幫助實現碳中和願景」，他期待這些舉措彰顯香港發展電動車產業的決心。

倡結合大灣區發揮所長

陳清泉不忘提醒香港要有自己的高科技產業：「一個經濟體沒有產業不健康，不能只靠股票、地產。產業必須要是高附加值、高技術產量的。香港缺少土地，但可以做不需要大量土地的先進感測器、生物醫藥。」

然而陳清泉也指出，科技產業的四大要素分別是名牌大學、金融體系、大的研發中心、企業及市場，香港只具備前兩項。東莞、深圳有國家研發中心，而深圳也具備大企業、大市場。因此，香港應該盡快融入大灣區的科創產業，「不管你高不高興，一定要跟它結合。」

陳清泉看好大灣區廣闊的市場，強調香港要抓住機遇。圖為2021粵港澳大灣區車展在深圳舉行。（圖取自人民網）

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「粵港澳大灣區能夠彌補香港的短板，使香港在科技創新領域的產業鍊和生態更完整」，陳清泉說，這有助於香港的科學研究成果轉化成技術交給企業和市場，創建香港的高科技產業，完善香港的高科技金融。

作為科學家，陳清泉相信無論是做科學還是文化，都應該秉持包容心、holistic approach/thinking（整體方法/思維）。多年來他做研究遊歷中西各國，發現各處的文化都有優勢，因此不喜歡看到文化、宗教上的相互對立，更樂於見到互相學習。「我希望香港能夠做到。就像（港澳辦主任）夏寶龍講的那樣，香港成為新東方之珠——活力四射，中西合璧、高度文明的現代化國際大都會。」