專訪陳清泉｜電動車中國不怕「卡脖子」　倡國家之間勿惡性競爭

被譽為「亞洲電動車之父」的中國工程院院士陳清泉日前回到香港，參加由工程及科技學會（IET）舉辦的150周年嘉年華，並接受《香港01》記者的獨家專訪。

本次訪問共有四篇報道，此為第三篇。



科學家有祖國，科學無國界。科學是無止境的。哈佛大學校徽上的拉丁文「Veritas」，就是告訴所有科學家，要去追尋真理，把自然界的規律找出來，造福全人類。

在印尼長大、在北京清華大學唸書，學術生涯遊歷中美歐等地的工程學巨擘陳清泉，被問到近年來中美在科技領域的競爭時直言，國家之間的科技競爭是正常的，但要良性競爭，因為競爭的目的是為了促進世界的進步：「不能惡性競爭，不能用政治大棒來干預。」

美國政府去年開始，針對中國留學生收緊簽證安排。（Getty Images）

中美都要開放包容吸人才

陳清泉相信，中美之間應該增進人才和技術的交流，應該擴大開放。他舉例道：「二戰前美國有移民優惠政策，於是有了愛因斯坦等。美國為甚麼強大、為甚麼取代英國的地位？不就是因為它吸納了全世界的人才嗎？」，「如今美國材料科學最厲害的是一些華人，矽谷的清華校友會有超過兩千萬人」，強調開放的人才政策對一個國家的科技發展會帶來貢獻。

「大家互相學習、借鑑、合作共贏，美國不能自閉門戶，中國也一樣，在吸引人才的政策方面要更加開放、包容」，陳清泉說道。

2021年8月14日，陳清泉在出席工程及科技學會（IET）150周年嘉年華活動後，接受《香港01》獨家專訪。

電動車不靠外國 陳：我非常有底氣

然而近年中美貿易戰、科技戰烏雲密佈，美國出手限制中國企業取得晶片。陳清泉被記者問及看法時表示，中國電動車絕大部分技術是自主，「我們一開始就走自己的路，專注搞純電動（EV），所以純電動比他們厲害。從一開始的小型、低端，到現在進入愈來愈高端的市場」。

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他指出，尤其是現在面對氣候變化問題，純電動車對環境貢獻大於混合動力。「這證明中國的路線對。中國的電動機、電池這主要的兩個零部件都是自己的。外國不能『卡脖子』的」。

在晶片方面，他指出中國如今也可以自己做車用晶片，「而且對中國大多數公司，美國還沒有制裁汽車用晶片。」陳清泉表示，在電動車領域「我們主流是靠自己，不是靠外國，這個我非常有底氣！」

2017年8月，陳清泉領銜的「陳清泉院士科創中心」在北京未來科學城落戶。（圖取自中國礦業大學網站）

科學家不退休：心在跳就繼續奉獻

談到個人規劃，陳清泉說，科學家的使命就是追求真理，即便自己已經80多歲，但「科學家只要生命還在、心臟還在跳動，沒有阿茲海默症，那就不存在退休，就要繼續尋找世界的規律。」

近年來，他在北京成立了陳清泉院士科創中心，並在德國、瑞典、加拿大、韓國、土耳其設立分中心，目標是打出品牌。他期待能夠統籌全球的技術（人才）、政策、市場、金融，大家一起發揮所長、貢獻科學、創造價值。他說，要將奧林匹克的精神應用到科技，發揚全球五色的科學家的團結、合作和友誼，探索自然、追求真理，為全人類謀福祉。

陳清泉說，中心不僅要做好電動汽車，還要打造智能能源、智能交通，為全世界的可持續發展做貢獻。他還不忘提醒：「可持續發展、解決氣候變化一定要全球合作才能實現，如果靠一個國家哪怕再強大也行不通的。全球化是任何勢力不可阻擋的，是符合全球人民利益的大方向」。