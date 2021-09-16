恒大「優質資產」難覓接盤買家　「大到不能倒」迫北京出手救亡？

簡言之，救不救正深陷債務危機的恒大，是擺在中國政府面前的兩難。救，怎麼救？將近2萬億負債，每個月僅到期利息就以百億計，誰有那麼多錢救？由中國政府出面找人接盤？像恒大這麼大的盤子，誰能當得起這個「接盤俠」？

而且，因為房地產市場整頓，疊加了整體經濟下行壓力，還有不時反覆的疫情，所有中國房企都在拼命去庫存、去槓桿、降低負債風險，銀行也因宏觀金融政策要求與市場風險釋放正嚴厲收緊房產信貸，誰還有能力和意願，去接別人的盤？



現在的情況和2017年另一家房產巨頭萬達甩賣資產時的情況還不一樣，那時候中國整體經濟還在相對高位運行，「房住不炒」還未完全落地執行，市場上資金還非常充裕，所以當王健林甩賣資產渡劫，富力、融創等其它房產巨頭，甚至是恒大，都搶着接盤。

現在這種境況，就算恒大願意把恒大最核心的優質資產打包甩賣，能賣給誰？

有建議說可將恒大分佈在各省的項目分開打包，由地方政府吃下消化，或各自找各省地方房企接盤。但是這個想法實在有點異想天開。很多地方財政這些年都是靠賣地維持，房地產突然緊縮，不少地方財政連財源都消失了，哪裏還有能力把恒大分包吃下消化？

中國房地產行業面臨新的洗牌。（視覺中國）

至於找地各省地方的房企分包接盤更不可能。在宏觀政策環境下，連恒大這樣的頭部房產企業都搞不下去，地方上那些融資能力更差、風險承受力更弱的中小房企日子只會更難過。

而且，更關鍵的是，現在面臨負債、爆雷壓力的大型房地產企業不止恒大一家，有媒體統計，今年以來已有274家房地產公司發布破產文書，幾乎每天都有一家破產，場面已經可以用慘烈來形容，大家都在望眼欲穿渴盼救援，這時候救了恒大，其他家救還是不救？如果救，就變成了政府兜底，就失去了市場整頓的意義。

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從政策權威與宏觀治理角度，儘管經濟與民生會遭遇陣痛，中國政府絕對有理由在風險可控範圍內，讓一個或一批有影響力的房企倒閉，以此警醒整個行業多年形成的操作慣例。

現在中國政府一面派工作組進入，不斷約談恒大要求履約，一方面不少地方政府發文要求停止發放恒大地產當地項目貸款，就是在進行風險隔離，以免風險擴散到社會層面與整個金融系統，這即是中國政府的無奈之舉，也說明政府已經對恒大開始做最壞準備。

恒大動向影響深遠，中國政府需要小心應對恒大危機。（視覺中國）

但是，另一方面，就整體行業遇到的困境而言，不救好像又不行。房地產行業如果完全倒掉，日本當年的經濟悲劇就可能上演。房地產是一個上下游關聯很長的產業鏈，不僅牽扯到政府財政稅收，還牽扯到對中國政府來說更要命的金融安全、社會穩定、宏觀經濟與就業問題。

如果任由房地產企業成批倒下，財政稅收、民眾就業、經濟增長、社會穩定怎麼辦，中共最近所提出的鄉村振興、共同富裕等等這些問題，都是擺在政府面前的最現實最頭疼的問題。

僅以恒大為例，光恒大一家就有16萬人就業，16萬人就是16萬個家庭，這還不說它上下游企業關聯的企業，不說那些現在正心急如焚堵門討債的恒大理財產品投資者。盤算下來，光恒大一家，就攸關上百萬人的就業與生計問題。全行業來看，這個數字有多大？

中國政府雖然不允許公開講房地產綁架了經濟與社會運轉，事實上這種情況在中國已是事實，政府嘴上可以不說，但在實際生活與國家社會治理上，卻必須得實事求是，必須面對現實。

所以，包括恒大在內，這些中國巨無霸房企現在遇到的問題，真的是擺在政府面前的兩難。若政府完全不介入協助，接下來恐怕還會有其它類似事情發生，若政府介入兜底，又失去了整頓金融與房產市場秩序的意義。