病毒共存論｜在英雄與漢奸之間　內地官民應當理性評價張文宏

近日，在張文宏醫生的輿論風波已經塵埃落定一段時間後，張文宏醫生倡導並身體力行的上海新冠肺炎（COVID-19）疫情防控經驗獲得中國政府的高度認可並開始在全國範圍內推而廣之。9月17-18日，國務院應對新型冠狀病毒肺炎疫情聯防聯控機制綜合組在上海舉辦全國新冠肺炎疫情防控經驗研討會，意義不同尋常。



據國家衛健委官網消息，會議強調「建黨100周年之際，在上海召開全國新冠肺炎疫情防控經驗研討會，具有特殊重要意義」，「落實黨中央、國務院決策部署，深刻認識學習上海等地經驗的重要現實意義，進一步提高政治站位，強化責任擔當，全力做好秋冬季疫情防控工作，全面提升疫情防控科學精準水平」。這說明在上海召開疫情防控經驗研討會，學習上海經驗，是「落實黨中央、國務院決策部署」，事關「提高政治站位，強化責任擔當，全力做好秋冬季疫情防控工作」。

在開宗明義提出學習上海經驗後，中國國家衛健委官網的會議通稿又從三個層面具體要求學習上海經驗。不得不說地是，中國政府今次號召各地學習的上海經驗，與前段時間深陷輿論漩渦，被一些民粹人士攻擊、詆譭的張文宏密不可分。

張文宏是復旦大學附屬華山醫院感染科主任、上海市新冠肺炎醫療救治專家組組長。自2020年初新冠肺炎疫情大流行以來，張文宏屢次以充滿專業理性而又通俗易懂的發言，普及了醫學常識，安撫了許多人不安而焦慮的心。去年9月，他由於防控疫情的貢獻被授予「全國抗擊新冠肺炎疫情先進個人」、「全國優秀共產黨員」。他一直所說並付諸實踐的專業、科學、理性的防疫策略，正是上海防疫經驗的有機構成。

8月中旬，官媒人民網刊發文章〈軟硬兼施！上海又交出了一份「模範作業」〉，專門寫到張文宏和上海防疫經驗：「張文宏說，上海做到了『廣、快、早』，即篩查要廣、反應速度要快、通過發熱哨點診室與發熱門診把疫情控制在早期，用最低成本解決最關鍵問題，讓老百姓多享安心、少受煩擾。」

更早前的1月，上海出現本土病例，但很快被控制住，當時張文宏寫道：「上海的防疫工作一直是『陶瓷店裏抓老鼠』，我們希望既抓住老鼠，又不要打破瓷器，希望不要因為防疫對社會生活產生大的影響。發現無症狀感染者後立即啟動上海的快速精準響應。」

前段時間，中國網絡上有一些人嚴重曲解張文宏醫生的防疫觀點，對他進行攻擊和詆譭。（微博@證券市場周刊）

當時張文宏只不過在微博上表達對於疫情防控複雜性和長期性的看法，道出「現在越來越多的人相信，疫情不會短期結束，可能長期也結束不了，現在世界上大多數病毒學家都認可這是一個常駐病毒，世界要學會與這個病毒共存」的客觀事實，最終落腳點在「未來中國選擇的方式一定是既保證與世界的命運共同體，實現與世界的互通，回歸正常的生活，同時又能保障國民免於對病毒的恐懼」。

不料短短數日之間，他的觀點被斷章取義和嚴重曲解，遭到一批網民的持續攻擊和批鬥，給他扣上「崇洋媚外」、「漢奸」、「美國養的狗」這樣匪夷所思，滑天下之大稽的帽子。烏有之鄉甚至刊出文章《當代汪精衛？南京疫情專家深夜發微博，稱要與新冠病毒和諧共處，是什麼意思》，扭曲張文宏的觀點，指責他是投降派，全文充斥口號式的討伐和上綱上線。

古往今來，任何國家都不乏謀國之言和誅心之論，當整個社會能夠包容和禮遇謀國之言，讓謀國之言能夠全面壓倒誅心之論，通常這個社會都會有更好地發展，人民會生活得更好。反之，誅心之論全面污名化謀國之言，那些敢於發出清醒聲音的人老是被攻擊甚至被打倒，那麼這個社會勢必問題叢生，前途堪憂。