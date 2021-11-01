新冠肺炎︱內地疫情再爆發破400宗　北京「有出無入」太誇張？

內地再爆發本土疫情，據國家衛健委，昨日（10月31日）新增本土確診病例59宗，本土無症狀感染者7宗。據內媒《北京日報》報道，在兩周的時間內，內地報告新增本土陽性病例已超過400宗，其中「旅行團傳播鏈」共造成12省區市370宗陽性個案。



近日，不少從北京外出的本市居民出京後無法回家，原因是根據北京最新的防疫政策，經過疫情中高風險地區的人不能進京。而北京有幾個地區是中風險區，所以這些從北京去外地的居民，即便他們已經打了三針疫苗，核酸檢測也是陰性，行程碼是綠色，但由於「去過」北京，所以無法購買或搭乘回北京的高鐵、飛機、汽車。也就是說，從北京一旦出城，就無法回來，這項陷入死循環的政策，讓不少人滯留外地。



10月31日，微信公眾號「天下說法」發了一篇文章《為何出京後回不了北京，陷入死循環》，在中國網絡上引發熱議。據該文作者的說法，10月27日，他的一個助理從北京出發，去山西長治看守所會見某刑事案件嫌疑人，預計是次日回京。但28日早上六點多，他的助理買了高鐵票卻進不了高鐵站。先是健康碼突然變成了無法確定狀態，顯示不出綠碼。然後是身份證刷不進站，顯示驗票失敗。之後他助理撥打了市民熱線12345、社區、12306等電話求助，卻沒有人能解釋，更無法解決。原因只是因為他助理是從北京來的，所以不能進京。

據說，最近像這樣的例子並不鮮見，可能有成百上千人，甚至更多。畢竟，北京人口超兩千萬，每天不知道有多少人需要進出北京。但如今，他們突然被迫滯留在外，工作、生活必然深受影響。一個未經證實的說法是，北京馬上要召開中共十九屆六中全會，而且又臨近冬奧會，所以為了應對最近出現的零星病例，突然升級了防控等級。事實是否如此，目前尚未得到官方回應，但可以確定的是，最近確實有不少常年住在北京的人，因為防控政策升級，無法回京。

近日，北京升級了防疫措施。（AP）

有些人出京辦事，留下家中老人孩子，卻突然被強制封鎖在外不讓回京；有人在天津和北京之間每天通勤，現在卻一旦離京便無法進京上班；還有人要在北京參加準備了三年的考試，卻因為離開北京去外地取資料，無法回京，面臨三年努力付之東流的可能……

人同此心，心同此理。儘管北京確實有嚴格防疫的需要，但目前這樣的操作未免有些一刀切，容易誤傷不少人，亟待改進和糾偏。現代化的治理政策應儘量在防控和市民的正常生活之間保持平衡，惟有這樣，政策才能持久有效，才能真正贏得人民的認可。

同樣是疫情防控，上海就明顯比北京表現得好。10月31日晚，上海市在迪士尼樂園的防控政策就得到了全網的好評，在發現有新冠疫情的情況下，上海市考慮周全，安排細緻，在快速組織園內三萬多遊客進行核酸檢測時，還不忘燃放美麗的煙花讓人觀賞。

以減少遊客排隊核酸檢測的煩悶、無聊，充滿人性化。對此，復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏醫生在個人微博寫道：「疫情常態化，疫情處理標準化。所有的遊客現在可以安然入睡了，但我的無數同事會繼續工作，完成防控的所有標準程序，只是為了讓這個城市和經過這個城市的人們生活更美好一點，感謝今天不滅的煙火，讓我們看到人類在災難前面的從容淡定與對未來的信心。」

面對疫情的威脅，嚴格的防控措施當然是必要的，這是對人民生命健康和經濟社會長遠發展的負責任表現，但與此同時，疫情防控措施應該盡最大可能考慮到人民的工作、生活，多為民眾着想，謹防一刀切。在這一點上，同為中國超大城市的北京，應該多向上海學習一下，讓疫情防控與人民生活、經濟社會發展多一些平衡，儘快解決糾正防疫政策中的一刀切，努力讓防疫政策既切實有效，又充滿人性化。