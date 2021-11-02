李雲迪涉嫖︱「鋼琴王子」早已名不副實？　官方定性下恐難翻身

在嫖娼東窗事發之前，鋼琴家李雲迪集各種光環於一身，各種破紀錄的獨奏音樂會，無數引發轟動的巡迴演出，於劍橋大學和英國皇家音樂學院等地開鋼琴大師課，上春晚錄製綜藝節目，而最為外界津津樂道的，是年僅18歲的他在參加2000年第十四屆肖邦國際鋼琴比賽中獲得金獎，成為開賽有史以來最年輕的金獎得主，也是第一個獲此殊榮的中國人。獲得該獎後，當晚的《新聞聯播》特意進行了播報。



北京警方在10月21日通報李雲迪嫖娼被行政拘留後，這位昔日的「鋼琴王子」瞬間跌落神壇，四川音樂學院第一時間將李雲迪工作室摘牌，中國音樂家協會也很快將李雲迪除名。鑑於中國官方目前對劣跡藝人零容忍的態度，從被通報嫖娼的那一刻起，李雲迪在中國「社死」的命運即已註定。

該不該將嫖娼的李雲迪一棍子打死？輿論場呈現出兩種截然相反的圖景，而這，在不久前才跌落神壇的吳亦凡、鄭爽等演藝明星身上，似乎並沒有出現過。

認為李雲迪「罪有應得」的一方認為，李雲迪是有才華的，但是才華不能凌駕於國法之上，在如今的法治社會，尤其決不允許藝術凌駕於法律和道德之上。有網友就此評論道，「不管你取得多麼輝煌的藝術成就，不管你擁有多少粉絲，你要明白一個簡單的道理『做藝先做人』！」也有人將李雲迪近些年的「翻車」事件彙總起來，用來說明人們口中的「鋼琴王子」早已名不副實，與娛樂圈的距離更近於鋼琴本身。

比如：2015年，李雲迪成為肖邦大賽最年輕的評委。但他為了參加黃曉明的婚禮，連續兩天沒有出現在比賽現場。到了月底，他在首爾演奏自己最著名的拿手曲目《肖邦第一協奏曲》時，由於記憶錯亂導致演奏被迫中斷，發生了「車禍現場」。李雲迪向樂迷表示道歉：「作為一個鋼琴家我深知無論任何理由，都必須在舞台上交出一百分的表現，任何解釋都是蒼白的。」

認為不該講李雲迪一棍子打死的一方則認為，嫖娼歸嫖娼，但讓李雲迪就此告別中國的音樂舞台，就此「社死」，無疑是一大損失和遺憾。82歲「鋼琴大師」劉詩昆10月28日即公開表示，「我感到痛心，不希望這樣的事情發生在他身上。既然事情已經發生了，我覺得我們社會應該給他一個機會，讓他振作起來，好好地彈琴，為社會及公眾服務。他畢竟很年輕，他還有很多路要走，不要把他一棍子打死。這件事令我覺得好遺憾。」

2016年3月31日，在俄羅斯莫斯科，中國鋼琴家李雲迪在巴爾維哈音樂廳演奏。（新華社）

對於「劣跡藝人」，從2014年這一概念第一次出現至今的七年時間裏，官方的態度趨於嚴厲和明確。2014年9月29日，廣電總局下發「封殺劣跡藝人」的通知，其中「吸毒」、「嫖娼」行為被明確點名，出軌等道德問題則未提及，而由「劣跡藝人」參與制作的電影、電視節目、網絡劇、微電影等被要求暫停播出。

2018年1月19日，在國家新聞出版廣電總局的宣傳例會上，時任宣傳司司長高長力提出廣播電視邀請嘉賓應堅持「四個絕對不用」的標準——「對黨離心離德、品德不高尚的演員堅決不用；低俗、惡俗、媚俗的演員堅決不用；思想境界、格調不高的演員堅決不用；有污點有緋聞、有道德問題的演員堅決不用。」另外，總局明確要求節目中紋身藝人、嘻哈文化、亞文化（非主流文化）、喪文化（頹廢文化）不用。

2020年11月，廣電總局發布了《關於加強網絡秀場直播和電商直播管理的通知》，為之前的政策打上了補丁，並表示「要切實採取有力措施不為違法失德藝人提供公開出鏡發聲機會。」

2016年10月10日，在習近平主持召開文藝工作座談會並發表重要講話兩周年之際，中宣部在北京召開繁榮文藝創作經驗交流會。（新華社）

基於這樣的頂層設計，就不難想象2014年至今的諸多整頓與規範。而隨着進一步規範化，曾經盛極一時的流量至上、資本為王的造夢遊戲，也終於告一段落。作為馳名中外的鋼琴家李雲迪，從向娛樂圈靠攏的那一刻開始，已經註定其難逃時代洪流的裹挾，雖然盛名之下，但終究不過是這一時代浪潮裏的滄海一粟。

就像北京警方在公布李雲迪嫖娼的消息後，「平安北京」官方微博貼出一張鋼琴鍵的照片所配的文字一樣，「這個世界的確不止黑白兩色，但一定要分清和劃清黑與白。這個，絕對不可以錯……」