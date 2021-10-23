李雲迪涉嫖｜不法分子藉機行騙　網上公開售賣宣稱女主角照片影片

內地鋼琴家李雲迪涉嫖娼被警方行政拘留一事持續發酵，甚至引來不法分子藉機行騙，公開售賣聲稱是女方當事人照片、影片。

內地傳媒報道，較為熱門的「女方彈鋼琴」影片，當中的女子實為韓國人。此外，有一名女網民更投訴遭被人盜用照片，她強調並不認識李雲迪，也不會以「賣淫」來湊熱鬧。



李雲迪涉嫖娼被警方行政拘留。（微博）

根據北京市公安局朝陽分局此前的通報稱，朝陽公安分局接群眾舉報稱，有人在朝陽某小區賣淫嫖娼。對此，警方依法開展調查，將賣淫違法人員陳某卉（女，29歲），嫖娼違法人員李某迪（男，39歲）查獲。經審查，上述人員對違法事實供認不諱，目前均已被朝陽公安分局依法行政拘留。

報道指出，在部分網絡平台上，有人公開售賣自稱是事件中女方陳某卉的照片和影片。嘗試點擊附上鏈接後，就會見到個QR Code支付頁面，要求向指定的賬戶支付8.88元（人民幣．下同）。付款後會進入一個專屬群聊，群主提示成員觀看群內公告，公告上有前另一個網站的連結。

較為熱門的「女方彈鋼琴」影片，當中的女子實為韓國人。（影片截圖）

報道稱，涉事網站可供下載大量照片、影片，其中不少涉有色情、暴露成份。網站內有一段一名女子彈鋼琴的影片，聲稱就是事件中女方陳某卉。惟經檢索發現，該影片最早是在一個Youtube上發布，彈鋼琴的女子實為韓國人。

此外，一名陳姓女網民在微博上發文，投訴自己的照片被人盜用，宣稱她就是「女主角」。陳姓女網民強調並不認識李雲迪，也不會以「賣淫」來湊熱鬧，她只是一名網店的店主。

北京市康達律師事務所律師韓驍受時訪稱，借機銷售淫穢色情的照片、影片，已經違反《治安管理處罰法》和《刑法》的相關規定，觸犯販賣、傳播淫穢物品牟利罪及傳播淫穢物品罪。如果有網民購買、傳播亦可能面臨拘留及罰款，甚至要負上刑事責任。