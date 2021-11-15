深圳前三季經濟增速「墊底」　未來GDP不唯速度更看質素？

內地今年前三季度經濟數據出爐，其中，深圳前三季經濟增速為7.1%，在北上廣深四座一線城市中墊底（北京10.7%，上海9.8%，廣州9.9%），在內地GDP十強城市中亦墊底，且在前三季度實現了萬億GDP的14座內地城市中墊底。

作為先行示範區的深圳，增速低於全國平均，在主要城市中墊底。對此，內地知名財經傳媒人秦朔發表文章分析，深圳追求的GDP不唯速度而重質素，是中國經濟走向「先行指標」。



前三季度深圳的GDP增長表現不僅在多項排名中墊底，其兩年平均增長（4.8%）亦低於全國平均（5.2%）。在內地23座2020年「萬億俱樂部」城市中，深圳僅略高於鄭州（7%）和西安（5.7%）。

房地產政策對於深圳經濟影響也不可小覷。（VCG）

文章分析，從調研看，深圳經濟增速下滑的主要原因有五點。其一是高基數的影響。去年深圳經濟增速為3.1%（北京1.2%，上海1.7%，廣州2.7%），去年率先復蘇帶來的高基數對今年按年增速有拖累。此外，製造業、房地產業和跨境電商所受的衝擊，帶來的經濟影響也不可小覷。

文章引述有觀點認為，深圳已走上「不以GDP論英雄」的新階段。若要以增速論英雄，深圳也不難做到，因為具有較大的債務擴張空間，很容易通過基建和民生投資拉升增速。有研究者舉出兩組數字，說明深圳並沒有失去吸引力。一是全市常住人口中15至59歲人口接近1400萬，佔80%。二是2015年起中國排名前20的大學，每年有超過20%的畢業生到深圳。2019年北大和清華畢業生分別有32%和26%來了深圳。

文章認為，這說明深圳的人口結構既年輕，質量又高。經濟競爭歸根結底是人才的競爭，高質量人才助力高質量發展，深圳未來依然可期。

香港一直與鄰近地區爭奪人才，深圳就一直吸納創業的人才。（資料圖片 / 余俊亮攝）

文章進一步指，GDP可以有一個新解，即「Good Development Performance」，深圳追求的是這樣的GDP，不唯速度而重質素。在國家層面，2020年一系列對深圳提出的政策，希望深圳發揮的先行示範作用，都不在GDP增長上。

來自深圳的啟示：「質量效益型GDP」崛起

文章指出，和歷史上「八九不離十」的增速相比，中國經濟增速已經下了一個台階，也許不久就會進入「五四時代」。對這一趨勢，擔心者眾，是很自然的。人們需要理性客觀地研判中國的潛在增長速度。經濟管控是需要的，但經濟的活力，更是靠良好的環境激發出來的。

文章最後指，雖然今年前三季度深圳經濟增速在全國主要城市中墊底，但深圳的創業創新氣候並沒有變。深圳傳統的數量型GDP正被揚棄，新的「質量效益型GDP」正在崛起。