大規模建設提速　央企陸續由北京搬遷到雄安

中國衛星網絡集團有限公司成立大會2021年4月26日在京舉行，總部設在雄安新區；由中國中化集團與中國化工集團聯合重組而成的中國中化控股有限責任公司（中國中化）成立大會5月8日在北京舉行，總部同樣設在雄安新區；隨後的8月6日，中國華能集團也宣佈總部將搬遷至雄安，成為第三家明確將總部搬遷到雄安的副部級央企......

2021年是央企總部再分佈大開大合的一年，「央企離京潮」話題引熱議的背景之下，國務院新聞辦公室12月1日舉行推動北京城市副中心高質量發展新聞發布會。國家發展改革委副主任叢亮在會上介紹，從2021年起，部分在京部委所屬高校、醫院和央企總部已啟動分期分批向雄安新區疏解。叢亮表示，北京城市副中心與雄安新區作為北京新的兩翼，在承接北京非首都功能疏解中都承擔着重要使命。

中國的央企分好幾類，有國務院國資委履行出資人職責的中央企業，比如中糧集團，中國傳播集團等，最新為96家，基本是中國實業領域各行各業的代表、龍頭，數量最多，且其集團一把手擁有相當於中共政壇副省部級官員待遇；還有財政部履行出資人職責的特殊央企，如中國煙草總公司、中國郵政集團、北大荒農墾集團等；以及中央文化企業中國出版集團、中國對外文化集團、中國廣電網絡公司等；此外中央金融企業還有20多家。

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「北京將主動支持雄安新區建設，推動非首都功能向雄安新區轉移，支持部分中央在京行政事業單位、總部企業、高等學校等向雄安新區有序轉移。」北京十四五規劃的表述，已經注定不論「央企離京潮」通過怎樣的角度分析，雄安無疑是繞不過去的話題。

作為中共官方口中的「千年大計」規劃工程，雄安本就是為承接北京非首都功能而生，其成為央企總部的新高地並無值得意外之處。待高校、醫院等配套設施陸續落地，央企搬遷至雄安自然水到渠成。加之京雄高鐵貫通，北京往返雄安的便利不亞於上海-蘇州、廣州-深圳。

雄安新區管委會2021年4月提供的數據顯示，雄安新區正加快推進啟動區和起步區市政基礎設施、生態工程、公共服務配套等120多個重大項目建設。有「全球最大施工現場」之稱的容東片區900多棟安置住宅已完成主體結構封頂。

2021年4月8日拍攝的雄安新區容東片區安置房項目建設現場（無人機照片）。（新華社）

2021年5月10日，中央企業貫徹落實京津冀協同發展戰略支持雄安新區發展暨央地合作座談會在雄安舉行。時任河北省委書記王東峰，國務院國資委主任郝鵬出席會議並講話，河北省省長許勤主持會議。

令外界關注的是，有50餘家中央企業主要負責人出席了此次會議。期間17家央企與河北省簽署23個項目合作協議。國務院國資委在雄安新區召開的相關座談會上也提出，要全力推動各類資源要素向雄安新區配置聚集，加強創新平台、總部經濟、產業集群建設，用好用足雄安改革政策紅利。不少分析人士認為，這釋放了明確的政策信號，未來雄安新區將成為央企總部的新高地，重點是形成科技創新的規模效應。

隨着大規模建設提速，2021年以來雄安新區承接項目步伐加快。目前，央企在雄安新區設立分公司、子公司及各類分支機構100餘家，中關村科技園、「三校一院」（北京市北海幼兒園、史家衚衕小學、北京四中、宣武醫院）交鑰匙項目等一大批重點疏解項目正在加快落地。

2021年5月，京雄高速公路河北段、榮烏高速新線、京德高速公路一期工程同期建成通車。至此，連同既有的京港澳、大廣、榮烏、津石4條高速共同構成的「四縱三橫」雄安新區對外高速公路骨幹路網全面形成。（新華社）

《瞭望》周刊2021年12月6日報道稱，規劃面積38平方公里的啟動區是雄安新區率先建設區域，也是北京非首都功能疏解首要承載地，其市政基礎設施建設已全面拉開，2021年底城市框架將初步顯現，到2022年底「四梁八柱」將全部建成，屆時交通路網骨架成型，直通北京的快速通道將打通，教育、文化、醫療等公共服務設施、生態景觀體系基本形成，讓人們看到城市雛形。

另有資料顯示，2018年至2020年，雄安新區年度衛星夜光總量增長率分別為6.42%、13.37%、52.12%。通過衛星視角俯瞰夜晚的雄安，一道「地上銀河」已經顯現。