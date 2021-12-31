回顧2021｜台灣輿論擺脫不了「中國」　罵王力宏成兩岸唯一共識？

回望2021年的台灣，有團結一心的防疫，有一貫惡鬥的藍綠對立。有科學防疫，也有太多純粹的意識形態爭鬥。甚至可以武斷點地說，2021年的台灣，雖沒有人談兩岸交流，更沒有人言「如何與大陸改善關係」，但2021年的台灣，圍繞著的核心，始終是「中國」。

本文為「回顧2021」系列報道第六篇，介紹2021年台灣輿論和兩岸民意的碰撞。



內政到外交 兩岸關係還是關鍵

2021年的台灣，在內政上，從5月的疫情三級警戒、每天確診破百，三個月內降至個位數；從靠著各國「捐助」疫苗，到疫苗過剩。在政壇上，國民黨從四大公投伊始的聲勢浩蕩，到全軍覆沒；民進黨則在進口含有瘦肉精的美國豬肉風波中，化被動為主動，從稍有心虛到理直氣壯。

在外交上，台灣與中南美洲國家尼加拉瓜斷交，其餘邦交國如宏都拉斯、瓜地馬拉等也傳出陷入危機。然而參與美國主導的民主峰會，瞬間給蔡英文政府增強信心，抵銷掉這一切。

在簽訂國際經貿協議上，中國大陸申請加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定），台灣緊跟其後，此外台灣仍有「吃萊豬就可以簽訂美台經貿協議」、以及「進口核食日台貿易協定才可能有望」兩大綿延數年的願望。

雖不抱多大期望，更不甘願放棄。急欲打破「不處理好兩岸關係，台灣就走不出去」的說法，卻反而使自己困在「中國泥沼」中更深。

回首2021：「中國」始終是台灣背後的幽靈

從本土疫情及疫苗爭議，「台灣為何不建方艙醫院」、「要不要如同對岸一樣進行普篩」、「是否接受上海復星代理的BNT疫苗」是爭執數月的焦點。在號稱科學防疫的背後，是「我們到底像不像中國」的政治意識拉扯。

「513」大停電，是台灣年度熱門新聞。如同一齣電影，在台灣疫情最嚴峻、且多地缺水時，全台灣大停電。台灣缺電問題有目共睹，最後以「人為疏失」輕輕帶過。

另外兩項熱門新聞分別是4月的太魯閣號列車出軌事件，導致49人不幸身亡；以及10月的高雄大樓火災事件，造成46人不幸死亡。然而這兩項熱門新聞，事後的追責、政府官員的實際改善舉動、如何避免悲劇再次發生的檢討聲浪，都極度缺乏。

在原先聲勢浩大、甚至算是2021一整年的政壇年度大事——四大公投中，無論保護藻礁、核電、還是萊豬，每一項議題都上升到「抗中保台」、「是要親美還是親中」。蔡英文政府全力呼喚「台灣國家隊站出來」，最終如願掃除了執政之路的一項障礙，但台灣外交局面困頓、缺電能源問題、食品安全等現實問題，仍然被無限擱置。

選民已經習慣於短淺的懶人包，對嚴肅政治缺乏耐心了解，政客遂以可愛的表情包和廉價易傳播的口號來「治國理政」。而今當台灣政治人物面對指責，或任何現實困境時，已經習慣於用「中國」化解所有矛盾。

許多議題與中國毫無關聯，但是均可用同一套操作方式：證明台灣想擺脫中國，走向世界。對於台灣內部自己的問題，則缺乏積極討論。

蔡英文11月29日在台總統府接見波羅的海三國立陶宛、並稱「台灣願意和歐洲朋友一起捍衛共享的價值，確保民主自由的生活方式」。（台總統府供圖）

這現象的背後除了對選舉政治的反思之外，更重要的，是台灣對中國崛起的不滿（或恐懼），已經「內化」為台灣人民的思想模式。國際一點風吹草動，都可以立即想到「親美或是親中」；政壇內部一點變化，都可以用「親中賣台」來群起攻之。此外，什麼訊息是「中國資訊戰」，誰是「中共同路人」成為討論熱點。

於是，當我們從台灣出發、回望2021的兩岸關係，只能感慨：「兩岸民意，越來越往不同方向走。」

台海局勢關鍵一年 兩岸民意對撞

過去一年，無疑是台海關鍵的一年。在大陸內部，中國共產黨建黨百年、辛亥革命110年，這些重大事件引起的廣大輿論迴響，所指向的，都是台海。

今年5月，英國媒體《經濟學人》（The Economist）在封面文章稱台灣是「地球上最危險的地方」，而後6月，三名美國參議員乘坐美國軍機抵達台灣，10月大陸軍機繞台出動架次創歷史新高。同月，在紀念辛亥革命110周年講話中，習近平重申兩岸必須統一。

習近平在在紀念辛亥革命110周年講話中，重申兩岸必須統一。。（AP）

11月，大陸社會的其中一條輿論爆點是「2035去台灣」這首歌，這首歌爆火，大陸國台辦甚至主動回應「相信這個願望會實現」。大陸社會展現出對統一台灣的信心，甚至有「在一段時間內可能會發生」之預期，在2021年尤為明顯。

去除這些政治層面的之外，8月，台灣藝人小Ｓ被捲入台獨風波，輿論滔滔，而後大陸官方為其緩頰，也呼籲民間要精準針對台獨，不要上了真台獨的當。在2021年接近尾聲的12月，大陸官方再次呼籲民間，要「反台獨不反台灣」。

回望2021年，大陸民間對台灣之不滿情緒高昂，認為「和平統一已幾乎沒有希望」，對台灣民間之想法也已經懶得理會。而在台灣，要具體討論到「什麼時候武統」才能激起民眾閱讀興趣。

台灣民意，充斥這對大陸的負面情緒，對於美國的態度，則是對台灣如何，「只要美國能反中，就是台灣的好朋友」。而在這樣的民間氛圍下，任何議題的討論，最終都會政治化，都是「選邊站」。

兩岸民意：就是要跟對方「唱反調」

兩岸民意之對立，「就要跟對方唱反調」情緒，已經非常明確。

12月中，美國籍的台灣歌手王力宏離婚，被妻子李靚蕾爆料婚內諸多惡行，兩岸網民義憤填膺，而後王力宏道歉並宣布暫時退圈。諷刺地是，這大略是今年唯一一次，兩岸民意取得強烈共識，終於能與對方溝通的新聞事件。

王力宏與妻子李靚蕾的八卦，兩岸網民一面倒批評王力宏。（Getty）

大陸社交平台微博有人笑稱，「王力宏值得一座和平獎」。但這短暫的「和平」與「共識」，隨著王力宏的道歉，也就了無蹤跡。王力宏退圈之後，兩岸從政府到民間，仍無共識。大陸民意喊著武統，台灣社會對於兩岸溝通依舊消極。展望2022年，對立氛圍也不會緩解，甚至可能隨著台灣將要到來的地方選舉而更甚。

此刻，主張兩岸交流之人士唯一慶幸的是，在影視娛樂、文化產業方面，兩岸仍有可溝通的橋樑與語言。

註：2021年，全球仍受新冠肺炎疫情籠罩。在防控疫情之際，兩岸三地的娛樂圈，以至教育、房地產同樣出現新變動。《香港01》即日起推出「2021年中國大事回顧」系列報道，帶你回望過去一年有哪些事件值得關注。