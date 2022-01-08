倡本土語言授課遭批落兩頭空　從台師大看「舌尖上的台獨」躁動

台灣師範大學（簡稱台師大）近日通過《推動國家語言發展授課獎勵實施要點》，自今年2月起，為鼓勵專任教師以台灣「本土語言」授課，其將可獲得50%的鐘點費獎勵，等同現行英語授課獎勵規模，新開設課程還可另外獲得教材補助。政策一出，引起台灣輿論不小的討論。



根據該校說法，校方爭取到台灣教育部補助，正全力打造「雙語大學」，推展中英雙語課程；同時依照台灣《國家語言發展法》精神，積極復振本土語言，落實本土語言正常化，「不但大步邁向國際化，也兼顧本土文化及語言傳承」。

台師大地理系退休教授潘朝陽認為，該做法乃媚俗跟進民進黨所謂的「國家語言」，很難找到各語的師資、教材、教法，也會排擠到其他課程，最後落得母語教育和學術教育兩頭空。他痛批，「教育者可以這麼荒唐嗎？根本就是討好民進黨！」

台灣師範大學表示，多元的本土語言，是台灣重要資產，校方期許透過獎勵辦法的拋磚引玉，讓台灣的本土語言正常化往前跨一大步。（Facebook@台灣師範大學）

事實上，根據台灣2019年公布施行的《國家語言發展法》，凡是「台灣各固有族群使用之自然與言及台灣手語」，皆為「國家語言」之範疇。因此，閩南語、客家語、原住民族語、馬祖語、台灣手語，均為台灣法定的「國家語言」。該法也規定，在國民基本教育各階段，將「國家語言」列為「部定課程」，並獎勵台灣大專院校與研究機構開設「國家語言」相關課程。

除了台師大在高等教育界開出第一槍外，台灣中小學也將自今年8月新學期必修本土語言課。然而，課程還未上路就先引來第一線教師的反彈，原因在於若有學校未在高一開設本土語課，需要寫報告「敍明理由」。一些台灣高中教師點出問題所在，課程開設已在即，卻未撥給各校師資員額，「師資都還不知道在哪」；也有教師批評，此種語言教育只會讓台灣走向「方言化」與「部落化」，令教育為政治服務。

台行政院長蘇貞昌2021年10月9日出席「國家語言發展會議」第一次正式大會，致詞時表示「每一個人的母語都是最美的，沒有誰的語言高過別人，也沒有哪一種語言比另外一種語言尊貴，不該消滅任何人的語言。」（台行政院供圖）

長年以來，台灣語言政策的紛擾，一向是伴隨着國族認同爭議而生。台灣光復之後，國民黨政府在台推動「國語教育」，台獨派始終將之視為「獨尊國語」的「語言霸權」，故以「語言平等」為由，要求提高「母語」或「本土語言」的政治位階，以沖淡「國語」這個被視為來自中國的壓迫象徵之一。與此同時，又為了追求「國際化」，把英語教育與能力視為重要指標，各個高校莫不爭相開設英語課程、發表英語論文；更有甚者，無論在陳水扁或蔡英文執政時期，獨厚「英語」的「雙語國家」主張未曾解消，民進黨高官不乏有人提出要把英語列為台灣的官方語言。

無論是台師大推出的教學新舉，抑或是台灣中小學即將上路的本土語言課，都應該放回到這個歷史脈絡去做理解和檢視。推崇英語和推展本土語言，看在某些人眼裏實屬矛盾，但對台灣反中的政界精英而言，卻是邏輯一致的政治想望：既仰視西方，又鄙視中國。故而台灣看似在「語言平等」之路在前進，實則把「地方主義」上綱到「國族主義」，英語和母語的學習熱潮未曾間斷，但實際能掌握溝通能力者卻不增反減，說明了在意識形態掛帥之下，語言反倒成了為政治服務的形式主義。

國語／普通話本來其實是台灣人相當大的優勢，卻在民粹政治化的浪潮下，將之當作難以承受的包袱，從而亟欲褪下。語言是自我認同的展現，也是共同體意識的重要載體，當台灣在「國際化」與「本土化」兩端汲汲營營時，反而令自身原來的面貌更加模糊化。在受西方肯定以及拒斥中國的價值慾念之間載浮載沉，硬是把一件多元的衣裳穿成了單向度的思想束衣，成為當代台灣一幅「舌尖躁動」的政治奇景。