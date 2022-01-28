一刀切防疫屢禁不止　中國地區基層治理仍落後

中國最重要的節日春節將至，無數在外打拼的中國人都踏上了返鄉的路程，無數在老家留守的老人和孩子都在期盼兒女、父母回家過年。在萬家團聚的日子，老中少三代人歡聚一堂吃飯、聊天，中國社會迎來一年中少有的温馨時刻。

不過，因為中國天津、北京、杭州等多地零星出現新的疫情，一些地方政府層層加碼不合比例的防疫，導致一些人無法回家團聚，或一到家就被隔離、勸返，不少人的春節團圓夢被現實擊碎。1月26日，從北京返回哈爾濱過年的一老兩小（姥姥帶倆孫女）剛到哈爾濱火車站，還沒有與小孩的爺爺奶奶見面，就被勸返回京的新聞引起人們的關注，不少網友為他們不能團聚過年感到同情與生氣。

據報道，返回哈爾濱過年的三人住在北京海淀區，而海淀區最近出現了零星疫情，有幾人確診新冠，結果爺爺奶奶居住的哈爾濱社區表示，如果三人出火車站回家將被隔離14天，不回家可以直接返回北京。不得已，三人買票馬上返回了北京，爺爺奶奶只能看着他們的背影離開，原來高興的心情瞬間消失。

從北京海淀回哈爾濱過年就必須隔離合理嗎？事實上，雖然前幾天海淀區有幾人確診，但疫情並沒有擴散，這幾天海淀也沒有新的確診病例出現。北京疾控中心確定的中高風險地區主要集中在豐台區和房山區，海淀區仍是低風險地區。

1月27日，北京市第277場新冠肺炎疫情防控工作新聞發布會表示，北京市有高風險地區1個，為豐台區玉泉營街道萬柳園小區；有中風險地區7個，為豐台區新村街道怡海花園恆豐園、南苑街道南庭新苑北區、玉泉營街道億朋苑一區、玉泉營街道黃土崗村、玉泉營街道萬柳西園社區、王佐鎮翡翠山社區，房山區長陽鎮北廣陽城大街8號。全市其它地區均為低風險地區。

北京出現零星疫情，人們接受核酸檢測。（AP）

可見北京海淀區並沒有疫情擴散的風險，哈爾濱社區禁止從北京海淀返回的人員回家，顯然存在過度防疫的問題。1月15日中國國務院聯防聯控機制召開新聞發布會，強調疫情防控工作既要「控」也要「通」。1月18日中國發改委印發《關於做好近期促進消費工作的通知》強調，堅持在疫情防控常態化條件下穩定和擴大消費，落實地方主體責任，防止簡單化、「一刀切」、「層層加碼」式防控，最大限度減少對人民群眾生產生活的影響。

在中央政府的要求下，中國一些地方政府確實改變了層層加碼的防疫政策，原來不能返鄉的可以返鄉了，有核酸檢測證明可以居家隔離，防疫政策有了人性化的味道。但如上所述，中國仍有一些地方採取一刀切的防疫政策，返鄉人員即使來自低風險地區且有核酸檢測證明，也必須集中隔離14天，突出體現了一些地方政府的懶政、無為。

以科學的方法防疫，來自低風險地區且有核酸檢測證明，人們就應該可以自由返鄉，與家人團聚過春節，如此既有「控」也有「通」，可以將防疫對人們生產生活的影響降至最低。這就要求基層政府時刻掌握全國的疫情動態，了解哪些是中高風險地區，對返鄉人員做出正確的區分，避免一刀切式的全面封堵。

以北京返鄉人員為例，除了北京疾控中心所列出的中高風險地區外，其他地區的人員返鄉都不應該被強制隔離。即使他們住在豐台區、房山區，但只要不在中高風險地區，都應該被放行，而不是將從豐台區、房山區返鄉的人員全部隔離14天。

春節是闔家團圓的時刻，中國民眾都希望開開心心過個好年。圖為2022年1月20日晚，北京長安街佈置的春節和冬奧有關的景觀燈全部點亮。（視覺中國）

要做到像上海一樣精準防疫，以最小的防疫成本收穫最大的防疫效能，中國基層地方政府需要勇於擔當，制定精細的防疫政策，完善治理體系，將人性化的防疫政策貫徹落實到每一個前線防疫人員，做到訊息全面暢通，執行精準有力，如此才能避免哈爾濱式的一刀切防疫。

講這些道理十分簡單，或許很多地方政府也明白、希望做到精準防疫，但現實是中國很多地方仍無法走出一刀切防疫的習慣陷阱，給中國民眾帶來麻煩和困擾，同時也影響經濟的正常運轉。像哈爾濱這樣的大城市其防疫政策還如此粗糙，中國其他一些偏鄉地區的防疫政策更加不讓人樂觀。

為什麼有些地區就是做不到繡花針式的精準防疫，而只會掄起大棒亂打一通？說到底還是中國很多地方政府的治理能力和治理體系比較落後，首先，有的管理者素質跟不上時代發展的要求，秉持著多一事不如少一事，簡單、粗線條的管理思路；在這樣的主導思路下就無法制定科學合理、精準到位的防疫政策；其次，執行過程是一個更大的問題。即使有科學精準的防疫政策，但也會由於有效的管理體系缺失，導致好的政策在執行過程中扭曲變形。

要讓中國所有的基層政府人員都有能力制定好的政策，又有高效的管理體系將好政策執行到位，真的不容易。中國各級政府要實現治理體系和治理能力現代化，還有很長的路要走。