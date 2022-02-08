香港疫情大爆發：中央兩大官媒的警告意味着甚麼？

自中國農曆春節前開始，香港在不足兩週時間內，新冠肺炎確診病例數持續攀升，接連創歷史新高。隨着單日確診病例數的激增，愈來愈多的社區和屋邨被列入強檢名單，各核酸檢測點紛紛排起了長龍，餐廳堂食時間和人數限制恐將進一步收縮，龐大商户所受衝擊亦不可避免，公共資源尤其是醫療系統面臨嚴峻考驗。衞生署署長林文健坦言，當前香港疫情形勢相當危急。

面對洶湧而來的第五輪疫情，香港究竟該怎麼辦？如果望向英美、日韓、新加坡，香港日增幾百例似乎並不算多，可如果望向一河之隔的內地，香港已然到了最危急時刻。



動態清零做不到、與病毒共存政治不正確

不同的參照系和心理預期之下，香港社會對於「怎麼辦」的問題逐漸形成兩種聲音：一種認為香港應該追隨內地防疫的做法，堅持「動態清零」，這樣才能最大限度保證750萬港人的生命財產安全，而且內地的防疫政策已經被實踐證明行之有效，也是獲得內地民眾認可的；另一種觀點則認為，香港最終將不得不「與病毒共存」，徹底「清零」已經不切實際。

社會圍繞「動態清零」還是「與病毒共存」產生分歧與拉鋸，並不意外。一方面，「與病毒共存」早已成為不少國家當前的選擇，英美等國過去一段時間單日新增均在數萬乃至數十萬例，每日更是有數百數千人因病逝世。便是新加坡也創下了單日新增確診破萬宗的記錄，今年一月以來雖然已經邁過去年秋冬之交的慘狀，但仍然幾乎每天都有人病逝。

雖然西方在疫情防控方面難堪榜樣，但「公共衛生vs個人自由」孰輕孰重的價值觀問題，以及「動態清零」需要出讓的個人隱私和日常生活不便，皆令香港躊躇不已。再加上特區政府的認知和治理能力亦實難有效兌現「動態清零」，很多港人也對此並不抱有期待，所以「與病毒共存」也一再被人所呼籲。

雖然重症率較低，但傳染力極強的Omicron變種病毒正在全球肆虐，截至2022年2月初，每天皆有約一萬人確信因病去世。上圖中，顏色越深的地區意味每百萬人確診死亡人數越高。（John Hopkins University via Our World in Data）

其實，放在任何一個國家和地區，如果主政者既能做到「動態清零」，又能讓民眾滿意，何樂而不為呢？「與病毒共存」說到底是不得已的選擇，是下下策。香港當前最大的問題，不是選擇「動態清零」還是「與病毒共存」，而是夾在兩者之間，既無法動態清零，而「與病毒共存」又缺乏社會共識和政治能量，遑論其將面臨無法與內地通關的巨大經濟代價。

也因此，特區政府雖然口頭上還在堅持「動態清零」，但照此增長速度下去，又不得不接受「與病毒共存」的現實。在無法快速進行全員核酸檢測的情況下，每一個未明源頭都是一個巨大的隱患。再加上公立醫院床位緊張、檢測能力不足，8日起居家抗疫計劃和市民自檢同步展開，考慮到有限的居住空間及不少人面對疫情的疲態，居家抗疫將大概率淪為形式，給抗疫大局帶來更大不確定性。

向全國看齊or向歐美看齊？

在這樣的背景下，新華社和《人民日報》於6日和7日分別刊發的評論文章，與其說是為香港打氣，不如說是對港府的鞭策和警告。

比如新華社在題為《當務之急是統一思想，堅持「動態清零」》的文中寫道，「對香港而言，『動態清零』同樣是目前防疫抗疫及保護市民衛生安全的最有效方法……所謂的『與病毒共存』，不僅現階段尚言之過早，科學上也不能給出結論，還將嚴重考驗香港醫療系統的承受能力，更遑論與內地實施免檢自由通關」。《人民日報》則更直接警告「『動態清零』有利於香港經濟社會長遠發展。應算清楚民生賬、長遠賬、總體賬，絕不能被一時困難遮蔽雙眼」。

兩大官媒同時發表督促香港堅持「動態清零」的文章，表達的意旨再明確不過，那就是：在防疫策略上，香港必須向全國看齊，不能也不應該像歐美般「躺平」。

2021年1月23日，香港特區政府首次「封區」進行強制性新冠病毒檢測。（新華社）

在北京看來，這不單單是如何防疫，而且事關「愛國者」能否切實提升治港效能，避免淪為「忠誠的廢物」；事關經歷過修例風波巨大撕裂的港人能否逐漸凝聚共識，實現「人心回歸」；事關正由亂轉治、由治及興的香港能否真正融入國家發展大局。如果連防疫政策都沒辦法同全國看齊，這些宏大的目標還有什麼指望？

此外，以香港作為載體，「動態清零」和「與病毒共存」看似只是兩種防疫策略，其實還內含着「兩種制度」、「兩種意識形態」、「兩條道路」的較量。這樣的較量，在疫情持續蔓延兩年之後，愈發凸顯。

在香港第五輪疫情大爆發之前，英美主流媒體已經針對中國的「動態清零」進行了一番密集批評。比如《紐約時報》1月26日刊佈題為《中國追求「清零」將把國家置於災難之中》的投稿文章，其中寫道「清零政策意味着中國要永遠追逐一個不斷變化的目標。而且他們永遠不會贏。這將不可避免地對中國造成嚴重的經濟影響，鑑於中國在世界經濟中的地位，這也將對我們產生嚴重的影響」。英國《經濟學人》雜誌也在同時發表長文，稱中國是一個「冷酷自私的威權國家」、「自我封鎖的巨型泡泡」（更多內容見《被妖魔化的「動態清零」 不被理解的中國模式》）。

從這個層面來看，「一國兩制」下的香港，不可避免要經歷此番「成長的陣痛」。因為資本主義的那一制似乎在告訴人們，應該「尊重人們的自由」，「為了99%人們的便利，放棄1%人們的生命」；而社會主義的那一制又告訴人們，應該「以人民為中心」，「一個也不能落下」。

而作為「兩制」前提的「一國」，則決定了香港從一開始面對的就不是一道選擇題。