從北京冬奧會獎牌榜看世界發展格局

2月20日北京冬奧會閉幕，中國取得歷史最好成績，獲得9塊金牌，4塊銀牌和2塊銅牌，共計15塊獎牌。以金牌數排名，中國位居第三位，僅次於挪威和德國，美國屈居第四位。以獎牌總數排名，中國位居第十一位，排在挪威、俄羅斯、德國、加拿大、美國、瑞典、奧地利、日本、荷蘭、意大利之後。

在參賽的90多個國家和地區中，有29個國家獲得獎牌，其中包括東亞國家3個：中國、日本、韓國，大洋洲國家2個：澳洲和新西蘭，北美國家2個：美國和加拿大，其他22個國家皆為歐洲國家。而澳新、美加與歐洲國家同屬歐美文化圈，可以說如果沒有中日韓與歐美競爭，冬奧會將成為歐美國家的內部表演。

從經濟發展水平看，除了烏克蘭、白俄羅斯、俄羅斯和中國屬於發展中國家外，其他獲得冬奧會獎牌的25個國家都是發達國家或準發達國家。烏克蘭、白俄羅斯能獲得冬奧獎牌，應該是繼承了前蘇聯的體育強國傳統；俄羅斯、中國為世界級大國和體育強國，兩國在北京冬奧獎牌榜佔有突出地位，可謂正常。

整體來看，還是國家越發達越能在冬奧會獎牌榜佔據比較突出的位置。在北京冬奧會獲得10枚以上獎牌的國家，除中俄外都是高度發達的國家。挪威37枚，俄羅斯32枚，德國27枚，加拿大26枚，美國25枚，瑞典、奧地利、日本都是18枚，荷蘭、意大利為17枚，中國15枚，瑞士、法國都是14枚。排名第14位的韓國有9枚，與韓國平昌冬奧會的17枚相比，降幅明顯。

這些國家人均GDP都在3萬美元以上，長期佔據冬奧會獎牌榜第一名的挪威，其人均GDP更達到8萬美元以上。顯然，經濟實力是支持冰雪運動發展的基礎條件，只有發達的經濟和富裕的生活水平，才能為冰雪競技運動員提供良好的訓練環境和體育基礎設施。

北京冬奧會獎牌榜前十五位基本都是發達國家，反映了世界發展格局。（網絡截圖）

當然，自然條件也很重要，挪威、俄羅斯、德國、加拿大、美國、瑞典、奧地利、日本都是冬季寒冷降雪很多的冰雪大國，這為他們發展冰雪運動提供了天然條件。而冬季氣候温暖很少下雪的國家，即使經濟發達也很難培養冰雪運動員。最明顯的例子就是英國，它在北京冬奧會只拿到一枚金牌、一枚銀牌，排在獎牌榜第19位，明顯與其世界強國的地位不符。

英國不是冰雪運動的強國，雖然它是老牌發達國家。英國在夏季奧運會的獎牌榜中常常位列前茅，但在冬季奧運會中，英國的表現從來都不耀眼。主要原因不是其經濟不發達，而是英國全國在温帶海洋性氣候控制下，冬季不太冷下雪不多，並且英國人特別不喜歡下雪天氣，這就從自然條件上阻礙了英國的冰雪運動。

綜上可知，既有天賦（冬季寒冷多雪）又有後天努力（經濟發達）才能讓各國在冬季奧運會中展現冰雪運動強國風采。中日韓能夠在與歐美國家的冰雪競技中站穩腳跟，也是因為三國既有天賦，也夠努力。

中日韓運動員與歐美運動員同台競爭，有利於冰雪運動在全球的推廣。圖為2022年2月20日，2022北京冬奧會花樣滑冰表演賽，彭程/金楊登場。（視覺中國）

從促進全人類發展冰雪運動的角度考慮，中日韓三國在冬季奧運會摘金奪銀意義重大。他們不僅打破了歐美國家對冰雪運動的壟斷，更可以讓全人類不分國家、種族、文化，都能夠欣賞冰雪運動的風采。如果冬奧賽場站上領獎台的都是歐美國家運動員，那麼冰雪運動將越來越侷限在歐美國家內，恐怕無法吸引歐美之外其他國家和地區的關注。

壟斷從來都是不好的，不管在經濟領域、運動領域還是在文化制度領域。作為儒家文化圈的突出代表，中日韓三國實現崛起，與歐美國家同台競爭，這對促進人類文明的多元健康發展是十分有利的。生物學告訴人們，基因越多元，人類越健康。人類文化發展同樣如此，歐美文化主導世界很可能影響人類的長遠發展，東亞儒家文化與歐美文化相互切磋，取長補短共同引領人類文明走向未來，將為全人類的長遠繁榮提供更大的彈性發展空間。