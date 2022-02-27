民族政策｜普京痛批「列寧誤國」對中國有何啟示？

2022年2月下旬，俄羅斯閃擊烏克蘭，重創1991年「冷戰」結束以後歐洲東部的國際局勢。在戰事初起之時，俄羅斯總統普京發表了一段視頻講話，展示了他本人對烏克蘭問題的看法。

令中國輿論頗感意外的是，普京在這次講話中嚴厲批判了在中國享有較高聲譽的俄羅斯和蘇聯已故領導人列寧。

普京說，「現代國家意義的烏克蘭本來並不存在，烏克蘭自古以來就屬於俄羅斯的，是列寧等人為創建蘇聯，通過從俄羅斯手中奪走領土而建立的國家。頓巴斯自古以來也不屬於烏克蘭，在歷史上就一直是俄羅斯的土地，是列寧將這塊土地交給了此前並不存在的烏克蘭。」

事實上，普京對列寧的負面看法由來已久。早在2015年，普京就曾表示，列寧最大的失誤，是按民族劃分了國家行政區，把一個擁有千年歷史的統一國家，改造為國家聯盟，這些加盟者還被賦予了脱離聯盟的權力。他們將統一國家改造成了鬆散聯盟，並埋下了日後蘇聯分離主義抬頭的隱患。

在2016年1月，普京也曾批判列寧，指他按民族劃分行政區在國家埋放了「定時炸彈」，表示「我們的國家底下被埋下一枚定時炸彈，列寧支持這個概念，認為國家、蘇聯的成立是建基於各成員完全平等，並擁有退出蘇聯的權利，這是我們國家底下的定時炸彈。」

其實中共在1949年在中國取得全國性政權，着手打造全新的國家制度之時，的確參考了蘇聯的民族政策，儘管並未完全照搬其相關治理體系。

例如，蘇聯在一些加盟共和國的少數民族聚居區，按各民族人數多少分別成立自治共和國、自治州和自治專區。截至1991年解體之前，蘇聯共設置有20個自治共和國，8個自治州，10個自治專區。

截至2003年，中國則共建立了5個省級少數民族自治區，30個自治州、120個自治縣（旗），此外還有1,173個民族鄉、1個民族蘇木和數量龐大的民族村等基層的民族自治組織。據悉，少數民族自治地方面積約佔中國全境面積的64％左右。少數民族自治地區數量和所佔國土面積的持續增加，一直持續到近幾年之前。

這種民族區域自治制度在設立之初促進了蘇聯的成員擴充、各成員國之間的團結，也鞏固了中國的領土統一與地方穩定，但是時日長久之後也被證明會暴露其巨大缺陷，例如固化民族區別、鼓勵民族分歧、不利於國家統一。蘇聯的最終解體，就被很多人認為與沒有及時調整其民族政策和以少數民族地方治理制度存在較為直接的關係。

中國現行民族政策在設立之初就曾引發爭議，其所導致的問題也已有所暴露。有的少數民族自治地區的出現缺少足夠的人文地理和歷史依據，例如寧夏回族自治區歷史上一直是漢族的原居地，漢族人口始終佔據大多數，卻被設立成為了回族的一個自治區。還有一些漢族人士被人為劃歸或自動改為少數民族，例如中共建國大將粟裕一生自認是漢族，去世後卻被劃入少數民族侗族。

有的少數民族人士過於強化本民族的差異特徵，追求不同於其他民族的特權待遇，新創和推廣少數民族語言文字，甚至謀求中國的領土分裂，從事極端思想傳播和恐怖襲擊活動。這些都是中國現行的與民族政策有關的問題，需要有所反思和調整。

直至近幾年，中國民族政策和制度方面的問題才得到部分調整，例如提出「中華民族共同體」理念，要求塑造「中華民族共同體意識」，在具體行政層面，新疆反恐去極端化、寧夏整治清真泛化、內蒙古統一教學語言，以及中國多地拆除違法濫建的宗教建築。

總之，普京對列寧的民族理念和制度耿耿於懷，對以蘇聯解體為警鐘的中共而言，是一個不得不有所重視的啟示。