豐縣縣委書記王維峰的當務之急

2月28日，豐縣政府官方網站刊發一篇文章，稱「王維峰等縣領導走村入户問冷暖、摸實情」。

八孩母親被鎖事件轟動全國後，豐縣政壇遭遇動盪，包括縣委書記、縣長在內，十多名當地官員受到問責處分。

在前任縣委書記婁海因「違反工作紀律，工作不負責任、存在形式主義、官僚主義……」等問題被撤銷黨內職務及撤掉政務後，王維峰走馬上任，履新豐縣縣委書記。

據官方公告，王維峰一直在徐州工作，現任徐州市副市長。由副市長兼理豐縣，算是高配，顯示出徐州當地的重視。

在前述報道中，王維峰於2月24日到當地村鎮開展「走基層、轉作風、聚民心」走訪調研，「詳細了解群眾生活現狀和現實需求，真心實意查民情、解民憂、破難題、促發展。」

而王維峰是在2月23日到任的，可見這是他就八孩母親事件專項佈置的善後工作，即報道中的「走基層、轉作風、聚民心」。

據豐縣官方網站介紹，該工作方案的任務是「摸清村民實情、維護安全穩定、引領鄉風文明、了解評估班子運轉」，工作環節則包括「全面走訪排查」、「制定整改方案」、「推動問題解決」等。

至於成效如何，還要繼續觀察，相信當地政府經此一事，應會有所作為。

豐縣八孩母親正在當地接受救治。（江蘇省廣播電視總枱「我蘇視頻」截圖）

豐縣事件已經造成極壞影響，這是不爭事實，其事態惡化之快，點燃的公憤之盛，近年來都是少見的。不僅豐縣或徐州一地，該事件對政府公信力的損傷無疑是全局性的。

而要修復這道巨大的創傷，恐怕豐縣仍是那把關鍵的鑰匙。

當地政府應當認識到一點，那些慣常秉持的行政思維不應再在處理該事件的過程中出現。豐縣事件的負面影響極深，不能再走紙面上的流水賬，依靠事後的「息事寧人」來應付，更不能指望靠着時間流逝讓人們忘掉一切。「多一事不如少一事」，這種態度正是豐縣事件快速發酵的最根本致因，當地尤其應該警覺。

多維新聞曾發文說，不能將那份澄清各界疑問的江蘇省委省政府通報當作事件的最後結局，而更應成為一個開始，就此破除當地長久以來形成的買賣婦女的惡習，甚至推動全國範圍內對拐賣婦女兒童案件的大徹查，這是修復政府公信力損傷的必由之途。

豐縣政府的當務之急，就是要在這場大風潮中做一個「排頭兵」，做個「急先鋒」，應拿出犁庭掃穴的決心，公開查辦一批相關案件，並將全過程透明、準確、及時地向社會開放。

「亡羊補牢，為時未晚」，而紮緊籬笆大可放給人看，那將有效提振圍觀者的安全感和信任感，只會是有利無弊的。

於此而言，豐縣政府不妨可以更「高調」些，在流水線式的「走基層、轉作風、聚民心」工作方案外，再拿出一些行動積極回應社會關切，更主動地修補民心。形式主義、官僚主義固然積弊難除，但真有決心一切事在人為。

3月2日的最新消息稱，公安部將自3月1日起至12月31日開展打擊拐賣婦女兒童犯罪專項活動，提出要「嚴懲一批拐賣犯罪分子，解救一批被拐婦女兒童，堅決剷除拐賣犯罪滋生土壤」。

這是一個好的跡象，在這場提振民心的大行動中，期待豐縣能夠有更多作為。