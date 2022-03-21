反人性的防疫不斷害民　中共應該對此給予嚴厲問責

中國一些地方再次出現疫情，嚴格防疫成為當地最緊要的政治任務之一。為了大眾的健康和官員的政績着想，嚴格防疫十分應該，相信中國大多數人都支持各地的防疫政策。如果沒有中國民眾對政府防疫政策的全力支持與配合，中國防疫不會取得今天傲視全球的成就。

不過可悲的是，嚴格防疫在一些地方變成了一刀切「反人性」的「殺人、害人」防疫，這是不應該出現的庸政、懶政行為。據中國網上消息，3月11日吉林省農安縣一名4歲的小孩因為去醫院看病時，醫生堅持要核酸報告，結果在等待住院的途中小女孩因急性喉炎去世。另個一在網上廣泛轉發的視頻顯示，一位年輕的母親向警察哭訴，她出來買東西結果小區突然封控，相關人員不讓她回家，但她的孩子還在家裏。

這位哭訴的年輕母親顯得非常焦慮不安，顯然她在擔心自己孩子的安全，或許家裏只有孩子一人，並沒有其他大人看護。看到此視頻，很多網友用「反人性」三個字表達了對如此防疫的不滿。確實，防疫就防疫，但有什麼理由不讓人回家呢？真是匪夷所思。用正常思維思考，讓封控小區（一般有疫情才封控小區）的人回家不是更有利於防疫嗎，可以避免有可能染疫的人員在外面流動傳播病毒。

中國有些地區的一刀切防疫思維，讓人難以理解。糟糕的是，這種反人性的防疫在中國一直存在，其中最為人詬病的是前一段時間的西安防疫，因為堅持要核酸檢測，結果讓孕婦在醫院門口流產，讓心臟病人搶救不及時死亡。疫情爆發兩年多來，從媒體報道看，已經有不少中國人被這種反人性的防疫害死、害慘。

為什麼這種反人性的防疫手段一直存在？根源應該是中國確實還比較落後，地方政府的治理能力和治理體現沒有實現現代化，簡單粗暴的治理方式仍大規模存在。有些地方、有些公務員遇到問題無法實事求是科學合理的應對，處理不好細節，只會一刀切的禁止這、禁止那。這是客觀事實，不以人的意志為轉移。中國各地方要學會上海科學、理性、人性化的防疫（處理問題），還有很長的路要走。

大環境之外，還有一個重要原因是，中國沒有形成對如此庸政、懶政防疫的問責機制。眾所周知，因為疫情防控不力，中國很多地方官員都丟了烏紗帽。如因為此次吉林省疫情，包括長春市衛生健康委員會（市中醫藥管理局）原黨組書記、主任（局長）高玉堂，長春市九台區衛生健康局原黨組書記、局長高中寶，吉林經濟技術開發區黨工委書記、管委會主任胡秉吉，吉林市教育局黨組書記、局長楊偉光等在內的16人被問責，受到撤職或黨內嚴重警告處分。

中國一刀切式的防疫措施不斷上演，一些民眾因此死亡，缺乏對此情況的問責機制是重要原因之一。（視覺中國）

但是兩年多來，似乎沒有官員因為嚴厲防疫導致民眾死亡，而被撤職或警告。也就是說，防疫不力會被問責，嚴厲防疫給民眾帶來傷害不會被追責，這顯然向官員傳達了不好的信號，即只要能保住烏紗帽可以任意嚴格防疫，無須在意民眾死傷。如此懲戒機制下，地方官員怎麼會考慮嚴格防疫會不會給民眾帶來傷害？

顯然，中國對地方官員的防疫問責方向存在問題，需要亡羊補牢，加大對一刀切「反人性」防疫給民眾帶來傷害的問責。如果因為一刀切防疫導致民眾死亡或受傷，當地相關官員會被撤職，他們還會不顧民眾死活的堅持「反人性」的防疫嗎？相信在嚴厲問責下，很多官員會更科學、人性化的制定防疫措施，真正做到既嚴格防疫，又讓民眾感到人性化防疫的温情與温暖。

在短期內中國其他地方達不到上海治理水平和治理能力的當下，認真對一刀切「反人性」的防疫懶政實施強力問責，是現階段最有可能迅速提升中國各地方防疫治理水平的有效方法。地方官員都很在意自己的烏紗帽，一旦他們明白「反人性」的防疫措施有可能讓他們丟掉烏紗帽，可以想見，各級地方公務員在制定防疫政策時，會強迫自己向上海學習，儘量制定嚴格且人性化的防疫方法。

因為堅持人性化的防疫，兩年多來，幾乎沒有聽到上海民眾對防疫表示不滿。嚴格且人性化的防疫上海能做到，其他地方應該也能做到，只要給予足夠的壓力。中共中央政治局常務委員會3月17日召開會議時表示，各級黨組織和廣大黨員、幹部要積極發揮作用，深入防控一線，深入群眾，積極幫助群眾排憂解難。在中國各地仍不時出現因「反人性」的防疫導致民眾死亡和困擾的情況下，中共是時候對庸政、懶政的「一刀切」防疫官員進行嚴厲問責了。