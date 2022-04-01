中國70後接班梯隊上來　其升遷速度明顯變慢

3月底，隨着同為1971年出生的諸葛宇傑任上海市委副書記，劉強任山東省委常委、濟南市委書記，中國70後官員的狀況再次引起世人的關注。因為中共二十大臨近，2021年10月以來，中國各省區市陸續召開新一屆中共黨代會，中國眾多70後官員晉升省級常委行列。

截止現在，中國大陸31個省區市中已有新疆、河南、山西、安徽、江西、江蘇、湖南、廣西、福建、河北、西藏、雲南、內蒙古、遼寧等14個省級黨委完成換屆，據統計其中省委常委中的70後已達29人。待其他17省區市在今年上半年完成黨委換屆，相信會有更多70後官員位列省委常委。

目前，新疆70後常委有2人：1971年2月出生的楊發森，任新疆維吾爾自治區黨委常委、烏魯木齊市委書記。1975年6月出生的伊力扎提·艾合買提江，任新疆維吾爾自治區黨委常委、自治區總工會主席。河南70後常委1人：1970年8月出生的費東斌，任河南省委常委，省政府副省長、黨組成員。

山西70後常委有2人：1973年12月出生的盧東亮，任山西省委常委、大同市委書記。1970年4月出生的韋韜，任山西省委常委、太原市委書記。安徽70後常委有1人：1975年4月出生的張紅文，任安徽省委常委，安徽省政府副省長、黨組成員。

江西70後常委有2人：1972年2月出生的吳浩，任江西省委常委、省委組織部部長、省委黨校校長。1970年9月出生的任珠峰，任江西省委常委，江西省政府副省長、黨組成員。江蘇70後常委有3人：1971年8月出生的費高雲，任江蘇省委常委，江蘇省政府常務副省長、黨組副書記。1972年9月出生的潘賢掌，任江蘇省委常委、省委秘書長。1971年9月出生的曹路寶，任江蘇省委常委、蘇州市委書記。

湖南70後常委有2人：1973年1月出生的謝衛江，任湖南省委常委、省委秘書長。1970年11月出生的張迎春，任湖南省委常委，省政府副省長、黨組成員。廣西70後常委有2人：1971年10月出生的蔡麗新，任廣西壯族自治區黨委常委，自治區政府副主席、黨組副書記。1971年12月出生的孫大光，任廣西壯族自治區黨委常委、宣傳部部長。

今年秋天中共將召開二十大，圖為2017年10月17日，中國共產黨第十九次全國代表大會在北京人民大會堂舉行預備會議。（新華社）

福建70後常委有2人：1970年11月出生的崔永輝，任福建省委常委、廈門市委書記。1970年7月出生的郭寧寧，任福建省委常委，省政府副省長、黨組副書記。河北70後常委有2人：1971年12月出生的葛海蛟，任河北省委常委，省政府常務副省長、黨組副書記。1970年4月出生的趙革，任河北省委常委、省委政法委書記。

西藏70後常委有4人：1972年4月出生的賴蛟，任西藏自治區黨委常委、黨委組織部部長。1976年5月出生的任維，任西藏自治區黨委常委，自治區政府常務副主席、黨組副書記。1972年11月出生的普布頓珠，任西藏自治區黨委常委、昌都市委書記。1972年6月出生的達娃次仁，任西藏自治區黨委常委、黨委秘書長，西藏自治區直屬機關工委書記。內蒙古70後常委有1人：1970年6月出生的黃志強，任內蒙古自治區黨委常委，自治區政府常務副主席、黨組副書記。

雲南70後常委有2人：1973年1月出生的劉洪建，任雲南省委常委、昆明市委書記。1972年8月出生的邱江，任雲南省委常委、省委統戰部部長，省政協黨組副書記。遼寧70後常委有3人：1971年1月出生的張立林，任遼寧省委常委，省政府副省長、黨組成員。1970年10月出生的張成中，任遼寧省委常委、省委秘書長、盤錦市委書記。1971年10月出生的胡立傑，任遼寧省委常委、省委統戰部部長，遼寧省政協黨組副書記。

由以上70後省級常委可知，他們大多50歲左右，只有西藏自治區政府常務副主席任維和新疆自治區總工會主席伊力扎提比較年輕。1970年出生的省級常委們已經52歲，不過這些70後官場新秀還沒有一個升到正部級職位：省長、省委書記。與50後、60後相比，中國70後官員的升遷速度似乎有所下降。

中國官員的退休制度已逐漸完善，圖為2022年3月7日，中國全國政協十三屆五次會議第二次全體會議在人民大會堂舉行。（視覺中國）

如在中共現任的七常委中，除王滬寧和栗戰書外，其他五人在50歲前都已躋身正部級領導。習近平46歲成為福建省省長，李克強43歲成為河南省省長，汪洋在50歲成為重慶市委書記，趙樂際42歲成為青海省省長，韓正49歲出任上海市市長。可見，中國有一批50後官員升遷速度很快，他們是鄧小平提倡中國幹部年輕化的受益者。

60後中也有一些被迅速提拔的官場年輕人。如現任中國國務院副總理胡春華45歲任河北省省長，現任自然資源部部長陸昊46歲成為黑龍江省長，現任最高人民法院院長周強46歲任湖南省省長，現任湖南省委書記張慶偉50歲出任河北省省長，已被查處的前重慶市委書記孫政才46歲已擔任吉林省委書記。

鄧小平提出幹部年輕化已過去40多年，現在的中共官員退休基本已經制度化，如副部級一般60歲退休，正部級一般65歲退休，現在已不存在改革開放初期，老人佔據關鍵崗位遲遲不退的情況。或許因為幹部年輕化問題已經解決，中共現在已不再特別強調幹部年輕化，對年輕幹部的提拔培養，也不再像20年前那麼突出。70後幹部遲遲沒有一批政治新星成長起來，在各省區市獨當一面，應該與此有關。