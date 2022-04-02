春秋筆｜話說兩岸：同根同源植樹節

兩岸同根同源，同文同種，這個事實是不容否定的。又到一年一度植樹節。3月30日，中國國家主席習近平在北京參加義務植樹活動。3月12日，台灣總統蔡英文在台南出席水圳綠道啟用典禮暨植樹活動。

在北京，中共中央政治局常委習近平、李克強、栗戰書、汪洋、王滬寧、趙樂際、韓正和中國國家副主席王岐山，以及在北京的中共中央政治局委員、中央書記處書記、國務委員等參加植樹活動。在台南，蔡英文和行政院長蘇貞昌、秘書長李孟諺、政務委員兼發言人羅秉成、總統府資政顏志發、農委會主委陳吉仲、台南市長黃偉哲、立法委員郭國文、賴惠員等出席植樹活動。

有趣的是，兩岸官方公布的照片顯示，海峽兩岸領導人植樹畫風驚人地相似：兩名小學生與習近平一起植樹，蔡英文植樹也有一名小學生陪同。植樹造林，從娃娃抓起。兩岸領導人都這樣想啊！

習近平在講話中表示，中共十八大以來，「我連續10年同大家一起參加首都義務植樹，這既是想為建設美麗中國出一份力，也是要推動在全社會特別是在青少年心中播撒生態文明的種子，號召大家都做生態文明建設的實踐者、推動者，持之以恆，久久為功，讓我們的祖國天更藍、山更綠、水更清、生態環境更美好。」

而蔡英文在致詞時提到，「今天很高兴来到百年历史的嘉南大圳，和大家一起见证全国最长的国家级自行车专用道—『水圳绿道』的启用。今年，林务局植树月的主题是『森活的碳循』；今天，我们也一起来种下台湾的原生树种，为地球植树减碳。」

值得一提的是，兩人都提到森林與碳。習近平指出，「森林是水庫、錢庫、糧庫，現在應該再加上一個『碳庫』。森林和草原對國家生態安全具有基礎性、戰略性作用，林草興則生態興。我們要堅定不移貫徹新發展理念，堅定不移走生態優先、綠色發展之路，統籌推進山水林田湖草沙一體化保護和系統治理。」

蔡英文表示，「過去幾年來，面對全球極端氣候的挑戰，政府除了積極造林，也在全國推廣種植原生樹種，來維持森林覆蓋率，涵養水源，抵消碳排放；也持續加強防洪、治水，以及建設整治農田水利設施，來保障灌溉水源，建構更有韌性的農業生產環境。」

中國古代雖沒有國家規定的植樹節，但一直有植樹造林的傳統。

早在先秦時期，就設有專門掌管國家山林的官員，稱「林衡」或「山虞」。山虞職位較高，負責制定保護山林資源的政令，對樹木栽種砍伐進行決策。林衡受山虞領導，主要負責巡視山林，執行禁令等。

春秋戰國時期，管仲要求在房前屋後種桑麻，城牆周圍種荊棘，以鞏固城防，能種100棵樹並使其長勢繁盛的人，就能獲得黃金及糧食等獎勵。

明清時代，植樹規模有更大發展。朱元璋被人稱為「植樹皇帝」，甫一登基就詔令天下，家裏有田的，一户人家一年要種桑麻及棗樹各200株。到朱元璋退位時，據說全國各地栽種樹木達幾億株之多。

孫中山是中國近代史上最早倡導植樹造林的人。早在1883年，年僅17歲的孫中山就從美國檀香山帶回一棵酸豆樹，栽種在廣東老家。1894年孫中山在《上李鴻章書》中提出，中國欲強，須「急興農學講究樹藝」。創建民國時，孫中山又指出「造林是民生建設重要項目」。1915年，在孫中山倡議下，北洋政府將每年清明節定為「植樹節」。

而在中國南方，由於氣温回升稍早，到了清明節再植樹就比較晚了。1930年國民政府決定將孫中山逝世紀念日——3月12日定為植樹節——既植樹也紀念孫中山。當時，也照顧到北方地區3月上旬，寒氣未消，還不適合植樹等原因，特規定植樹節仍於3月12日舉行之外，北方地區的植樹活動延續至清明節前後。

中共建政後，雖然植樹節被廢了，但仍十分重視植樹。毛澤東曾號召「綠化祖國」「實行大地園林化」。1956年開始了第一個「12年綠化運動」。

1979年，在鄧小平提議下，中國全國人大常委會決定將每年3月12日定為植樹節。1981年全國人大通過《關於開展全民義務植樹運動的決議》。1982年植樹節，鄧小平在北京玉泉山上種下了義務植樹運動的第一棵樹。後來，北方地區義務植樹活動延至每年清明節前後，但3月12日植樹節不變。

從此，兩岸有了同一天的植樹節，兩岸領導人也有了在植樹節植樹的相同傳統。