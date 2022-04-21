兩年多前吹響防疫之戰後　鍾南山再次發出開放信號？

歷史和人心不會忘記，兩年多前，新冠肺炎疫情剛剛在武漢爆發時，是當時已經80多歲的鍾南山院士，臨時緊急奔赴武漢，揭開新冠大流行的真相，讓中國社會和民眾開始真正意識到問題的嚴重性，從而在武漢乃至整個中國吹響了防疫狙擊戰。

那時，新冠病毒的毒性最為嚴重，不論是醫學界還是社會、政府，普遍缺乏了解。在鍾南山院士揭開真相之前，縱使已經有「發哨人」艾芬醫生、「吹哨人」李文亮醫生和「武漢疫情上報第一人」張繼先醫生發出預警，但都侷限於非常小的範圍。

直到鍾南山院士公開向中國社會和政府發出警告後，整個國家才迅速響應，緊急動員，與新冠病毒賽跑。後來，鍾南山院士又作為中國抗擊疫情的一面旗幟和精神領袖，引領防疫工作，直到中國大陸在新冠毒性最嚴重的時候成功控制住疫情。

鍾南山指「零傳播」或「零容忍」是不得已而為之。（中新社）

轉眼，兩年多過去了，新冠病毒依舊在全球大流行，迄今已造成數億人感染和數百萬人不幸離世。與兩年多前有所不同的是，新冠病毒的毒性已經明顯減弱，海外許多經歷過疫情失控和大規模死亡的國家，隨着疫苗接種的普及和治療藥物的推廣，至少目前已經走出至暗時刻，漸漸回歸正常。

用復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏醫生的說法，「在實現了廣泛接種和自然感染率的國家，新冠病毒現在可能甚至沒有流感那麼致命」，儘管在此過程中，「付出了慘痛的群體感染過程中大量人員的損失」。

當然，不能忽略的是，海外那些因新冠而死亡的人，不是數字，而是一個個具體的鮮活的生命，哪怕其中許多人是有基礎疾病的老人，他們去世的主要因素並非因為感染新冠，新冠只是誘發因素，但沒有一個人是該死的。

相較而言，中國過去兩年對於病毒的嚴防死守，確實讓絕大多數國民免於被感染或因新冠而不幸離世。這一點的確是非常大的成績，不承認這一點或者對此視而不見，並非是實事求是的理性態度。

鍾南山是中國抗議的關鍵人物。（中新社）

但事有兩面，只看到過去兩年中國防疫的成績，迴避嚴格防疫在各地執行過程中的一刀切、層層加碼以及由此造成的次生問題，包括但不限於對許多民眾生活、企業生存和經濟發展的衝擊，諸如西安、上海等地封城期間出現的買菜難、生活物資短缺問題和一個個因未能及時就醫而離世的人間悲劇，同樣是不客觀的。

尤其是在海外許多國家漸漸放開，新冠毒性明顯下降但傳染性更強，而中國大陸嚴格防疫對民眾正常生活和經濟社會發展的衝擊日益顯現的當下，中國社會已經有越來越多的聲音希望防疫政策能適時調整和優化。

中國若想在新的內外形勢下讓防疫政策更加持久有效，讓過去兩年多累積的防疫成績不被蒙上陰影，那就需要未雨綢繆，根據疫情的變化趨勢、病毒的變化特徵和西方日漸開放的事實，早做打算，探索出一條既不用像西方那樣造成大量民眾染疫身亡，又能保障人民正常生活，讓一切有序回歸常態的路徑。真切希望當下中國能用好目前嚴格防疫所換來的寶貴時間窗口，加速各項準備工作，早日優化防疫措施，為遲早要來的對世界的開放和人民生活回歸常態，早做準備。

讓人欽佩的是，最近鍾南山院士再次在中國大陸趨向嚴格防疫的背景下提出關鍵建議。4月8日，鍾南山在南開大學線上課堂授課時提出中國應該在「動態清零」基礎上逐步放開的觀點。日前，鍾南山與呼吸疾病國家重點實驗室副研究員關偉傑於4月6日在《國家科學評論》聯合發表的英文社論文章，在網上流傳開來。

針對防疫政策，張文宏醫生曾說，凡是持久的，必是温和的與可持續的。（資料圖片）

該文表示：「中國需要重新開放，以使社會經濟發展正常化並適應全球重新開放。長遠來看，長期的動態清零是不可能實現的。」關於中國如何有序、有效地重新開放，該文提出五點建議。其一，「在全國範圍內實施疫苗接種是實現群體免疫的關鍵」，「中國大陸70歲以上人群的疫苗接種率仍然明顯低於83%」，「異源加強針疫苗都可以顯著增強對奧密克戎變異株的保護」。

其二，「加快靶向藥物和有效中和抗體藥物的研發，將有助於降低新冠肺炎感染者發展為危重症和死亡的風險」，「應鼓勵國際合作」，文章提到輝瑞新冠口服藥物Paxlovid、默沙東新冠口服藥Molnupiravir和其他在研口服藥物（如VV116）、中和抗體注射藥物（BRII-196和BRII-198）為改善臨牀結果提供了希望。

其三，「在社區環境中，應優先考慮快速抗原試劑盒檢測」。其四，「加強對潛伏期和恢復期感染病例的縱向隨訪調查」，「對決策者如何制定隔離最短期限和出院後復陽病例的管理提供參考」。

其五，「在某些指定城市或地區進行試點調查，並根據輸入性病例的流行特點調整政策，這對於驗證中國向安全有序的社會重新開放過渡的成果至關重要」。這五點建議都具有很強的針對性和現實意義，值得當下中國參考。

許多分析指出，中國國民遲早需要與病毒共存。（美聯社）

新冠疫情是百年不遇的世紀大疫情，改變了太多的人、太多的企業和太多的國家。中國在兩年多前新冠病毒毒性最嚴重的時候，保護了絕大多數人的生命健康。如今新冠疫情進入下半場，毒性明顯下降但傳播力更強，海外國家在經歷至暗時刻後漸漸開放。

中國能否在新形勢下讓防疫更持久有效，更能獲得人心的認同？張文宏醫生說，凡是持久的，必是温和的與可持續的。以此邏輯觀之，兩年多前為武漢為中國吹響新冠病毒狙擊戰的鍾南山院士，日前關於中國在新冠時代重新開放的五點建議，對於當下中國優化防疫政策，回歸正常生活，具有不容忽視的意義。