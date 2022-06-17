比唐山打人更惡劣　河南違法濫用健康碼不該「拖字訣」

自曝出河南村鎮銀行儲户討債被政府違法濫賦紅碼後，雖然包括央媒在內，內地媒體、自媒體都對地方這種違法錯誤做法進行了嚴厲批評，但是迄今為止，除了各種推諉扯皮踢皮球，連一個權威的官方回應都沒有。

考慮到有關地方在類似事件上的處置方式，輿論有理由懷疑，當事部門和有關官員是想通過念一個「拖」字，把這個事情的處理周期拉長拖涼，等下一個輿論熱點起來，再把這個事情搪塞糊弄過去。

如果真是這樣，那就實在是太悲哀，太讓人失望了！

濫賦紅碼是比河北唐山惡性暴力事件性質更惡劣、後果更嚴重、社會示範效應更可怕的違法事件。

它是權力的任性，是一種政府行為，卻是在揮霍濫用政府信用。

地方政府與有關部門出於維穩需要，隨意濫用這個防疫工具，把不具有疫情傳播風險的個人輕易賦予紅碼，以製造虛假疫情的方式限制個人行為自由，不僅毀滅了健康碼使用規定的嚴肅性，而且相當於以政府行為主動擊穿相關防疫法律，帶頭違反法律規定。

它是對「依法治國」的致命衝擊，等於徹底解構了疫情防控的合法性與正當性。

如果這次事件不了了之，當事部門與官員沒有被依法懲治，抽象層面的「依法治國」就算暫且不提，以後以大數據與健康碼管理為依託的疫情防控，還如何取信於民？

如果這次事件不了了之，做出這個違法決定與行為的部門和官員個人沒有受到依法嚴懲，把健康碼或其它數據系統異化為維穩管制工具的事情一定會繼續發生——即便不在這個領域，不以這種方式發生，也會換個領域，換種方式，改頭換面在任何人身邊發生。

如果這種事情發生，對公民個人來說，意味着什麼？

它意味着以後你但凡有任何異動，有任何被地方或某些部門不認可的行為，都可能被通過健康碼這個數字工具進行流動性限制，只要某個街道或什麼部門，遠在千里之外給你一個紅碼——你就形同被戴上電子鐐銬，被軟禁，將寸步難行。

有網民爆料河南為銀行存户健康碼賦予紅碼。（微信）

而如果一些地方或部門覺得這個方法「管用」，形成路徑依賴後會不會把它變成一個常態化管理工具，即便未來病毒消失，或是變異後已經不具有嚴重健康威脅，一些地方和部門是不是也會想辦法讓它繼續長期存在，或者改頭換面以另一種面目存在。到那個時候，沒完沒了的疫情與常態管控，恐怕就要真的長期與我們共存了。

就像《香港01》在前幾天的評論中說的，發生在唐山的這起暴力事件，大家完全可以不必過度焦慮，在中國，像這種帶有黑社會形勢的治安事件，不管罪犯多囂張，只要政府出手，其危害會被迅速制止。

大家也不必因此單一案例，因為一個唐山，而否定這些年國家在社會治安問題上的巨大進步。事實上，對比三四十年前的社會治安狀況，相比當時各地普遍存在的嚴重暴力犯罪事件，現在的社會治安已經好了很多，尤其這幾年掀起的掃黑除惡行動，打掉了不少黑惡勢力，社會基層治安明顯得到有效提升。就全球範圍看，尤其和多數西方國家相比，中國是個安全治理比較到位的國家，這一點毋庸置疑。

倒是健康碼被違法濫用所折射的問題，以及可能產生的示範效應與後果危害，反而特別需要警惕。內地這些年一直在強調踐行「依法治國」，決不能一邊中央朝這個方向努力，一邊任由一些地方部門與官員打着「政治正確」的旗號任性違法行事。

希望國家能像對待唐山惡性暴力案一樣，迅速出手制止地方這種錯誤做法，最好能把它作為一個「依法治國」的反面典型對體制內官員進行一場治理教育，舉一反三，避免類似侵害群眾利益的違法行為發生。

「依法治國」要從每個人做起，要從每個具體的社會事件做起，從各級各地各部門帶頭做起。社會信任建立很不容易，摧毀它，只要一件事搞砸就可以。