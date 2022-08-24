寒意襲來　當任正非都在喊華為要「活下來」

2018年，當萬科集團董事會主席郁亮喊出「活下去」時，許多人不以為意，甚至認為只是一家房地產公司的訴苦表演，但後來幾年，「活下去」真的成為了特別現實的存在，最早預警「活下去」的萬科集團成了內地房地產業少有的獨善其身者。

如今，在中國內地經濟乃至全球經濟都面臨困境的情勢下，歷來極具戰鬥力與核心技術優勢的科技企業華為發出了預警。8月22日，華為內部論壇上線了一篇題為《整個公司的經營方針要從追求規模轉向追求利潤和現金流》的文章。華為創始人任正非說：「我們‍‍要看到公司面臨的困難以及未來的困難，未來十年應該是一個非常痛苦的歷史時期，全球經濟會持續衰退。現在由於戰爭的影響以及美國繼續封鎖打壓的原因，全世界的經濟在未來3到5年內都不可能轉好，‍‍加上疫情影響，全球應該沒有一個地區是亮點。那麼消費能力會有很大幅度下降，‍‍對我們產生不僅是供應的壓力，而且還有市場的壓力。‍」他主張，「2023年甚至到2025年，一定要把活下來作為最主要的綱領‍‍」，「我們要先想辦法度過這三年艱難時期，‍‍生存基點要調整到以現金流和真實利潤為中心」，「讓寒氣傳遞到每個人」。

任正非說：「我們的生命喘息期就是2023年和2024年，這兩年我們能不能突圍，現在還不敢肯定，‍‍所以每個口都不要再講故事，一定要講實現，‍‍尤其在進行業務預判時，不要再抱幻想，講故事騙公司，損失要從你們的糧食包中扣除，‍‍首先要活下來，活下來就有未來。」他表示，「2023年預算要保持合理節奏，盲目擴張，盲目投資的業務要收縮或關閉」，「在戰略關鍵機會點上，生存危機點上，我們可以不惜代價投入，‍‍但在非戰略機會點上不能亂花錢」，「我們以前懷抱全球化理想，立志為全人類服務，‍‍現在我們的理想是什麼？活下來，哪裏有錢就在哪裏賺一點。」

任正非曾在受訪時表示：「蘋果是我的老師。它是業界的領先者」。（美聯社）

正如許多分析者所說的，任正非這篇文章讓人頓覺寒氣漫天，凜冬將至。

一直以來，華為都是許多中國人心中最驕傲的企業。不論是任正非說的華為「立志為全人類服務」，任正非多次講話中展現出來的清醒、理性、謙虛、包容和開放精神，還是華為所具備的核心技術優勢，在5G通信領域位居全球第一，抑或華為多年以來在研發領域的不計代價投入，都讓華為和任正非深深贏得許多人的認可。2018年中美貿易戰以來，華為又是最大的受害者之一，處處被美國政府針對和技術圍堵，但縱使如此，困境中的華為依然展現出強大的生命力和不屈不撓的進取精神。無論鴻蒙操作系統還是海思晶片，任正非和華為的遠見都震驚世人。

然而，在中美貿易戰期間都未喊出「活下來」的華為，卻在今天要求「把活下來作為最主要的綱領」，「讓寒氣傳遞到每個人」，能不讓人重視嗎？對於普通人和普通企業來說，華為對於現金流的重視和對於危機的預警，不能不作為重要的參考。

但與此同時，任正非的觀點是一家之言，他說的「活下來」是針對華為一家企業，不同企業的情況不一樣。古往今來，往往最早能預警危機並能防患於未然的人、組織和國家，是有很大希望躲過危機，獲得新生。許多時候，危機不可怕，怕的是迴避危機，只要能冷靜直面危機，未雨綢繆，往往是有希望避免最壞情況的出現。

人類社會承平已久，尤其是改革開放後出生的中國內地年輕一代，正好趕上經濟騰飛、國家進步和發展的最好時期，難免習慣於認為經濟持續發展是正常現象，卻忽略在歷史上危機是常態。不論1997年的亞洲金融危機還是2008年美國金融危機，多數內地年輕人都缺乏切身體會。經由近年來的經濟困境在內地全社會層面的傳導，相信許多年輕人對於危機有所體認。今年以來，在氣候危機、疫情、全球通脹、糧食和能源危機、俄烏戰爭的影響下，當今世界的經濟的確面臨諸多不確定性和困境，過去多年全球經濟發展過程中積累的矛盾和問題正在暴露。現如今，任正非喊出的「活下來」不失為一次鄭重、嚴肅的預警。希望世界各地的人，都能防患於未然，讓危機不至於發生，哪怕不幸發生了，希望都能平安度過危機。