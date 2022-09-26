二十大任務清單 | 從「閉關鎖國」談起　求「穩」仍是共識

在中共二十大召開前的9月，中國又冒起疫情。此次波及超過20個省市自治區的近百座城市。媒體統計，9月初時，有7座省會城市、1座直轄市在內的33座城市實施部分或全域出行管制。而從2020年的武漢到如今的第N波疫情，中國已有近300個城市被不同程度地封城。

在西方輿論之下認為，過去兩年的動態清零政策下，封城效應擴展為全國性的「閉關鎖國」。特別是從2021年底開始，物流效率下降、經濟衰退、若干被「監管」行業普遍破產，失業率上升，人民的怨氣和不滿達到了改革開放以來前所未有的高度，資本和企業家的信心掉到了谷底。

基於此，輿論層面都非常關注中共二十大對於「動態清零」政策是否會有所變化。或者說，寄希望於中共二十大後中國防疫政策能有所鬆動，這被輿論認為是最急迫的任務清單。

但結合各方消息來源，以及官方不斷釋放：「堅持『動態清零』總方針是我國應對新冠肺炎疫情成功經驗的總結，是在因時因勢不斷調整防控措施基礎上形成的重要成果」，中國國務院聯防聯控機制新聞發布會也不短強調：「要毫不動搖堅持『外防輸入、內防反彈』總策略和『動態清零』總方針」，所以大抵判斷「動態清零」政策不會發生變化，但對於「科學精準控制疫情」會有更高的要求。原本，「動態清零」政策的堅持就不等於「閉關鎖國」。於北京而言，最大的共識是「穩」，穩疫情、穩經濟、穩社會、穩民心。

國務院聯防聯控機制定期就新冠疫情防控有關情況舉行發布會 。（新華社）

中國全球化會不會終結？

疫情已經來到第三年，美國總統拜登認為美國新冠疫情大流行「已經結束」， 歐洲多國也宣佈疫情結束，相較之下，中國「動態清零」總方針下疫情防控還在嚴防死守。故此西方媒體認為這是「閉關鎖國」。

然而從數據上看，2022年上半年中國貨物貿易進出口總值19.8萬億元人民幣，按年增長9.4%。其中，出口11.14萬億元，增長13.2%；進口8.66萬億元，增長4.8%。按照官方話術：「當前，新冠肺炎疫情和國際環境更趨嚴峻複雜，我國外貿發展仍面臨一些不穩定不確定因素，保穩提質還面臨不少壓力。但是也要看到，我國經濟韌性強、潛力足、長期向好的基本面沒有改變。隨着國家穩經濟一攬子政策措施的落地見效，復工復產有序推進，我國外貿仍有望繼續保持穩定增長。」

疫情以來，中國進出口數據保持了高增長。（AP）

另外，2022年1至8月，中國全國實際使用外資金額8927.4億元人民幣，按可比口徑按年增長16.4%（下同），摺合1384.1億美元，按年增長20.2%。高技術產業實際使用外資按年增長33.6%，其中高技術製造業按年增長43.1%，高技術服務業按年增長31%。從來源地看，韓國、德國、 日本、英國實際對華投資按年分別增長58.9%、30.3%、26.8%和17.2%。

來自中國國家移民管理局數據，中國2022年二季度，國家移民管理機構共查驗出入境人員3229.3萬人次。2021年全年累計查驗出入境人員1.28億人次，對比之下，疫情之前的2019年全年共查驗出入境人員6.7億人次。

對比之下，也就是說，其實在疫情之下，當然會受到經濟運行的影響，但「物」、「錢」的流通大抵正常，只是「人」的流通未恢復，甚至相差甚遠。所謂「閉關鎖國」是「人」的感知作用。有些觀點認為疫情將加劇逆全球化趨勢，甚至導致至少本輪全球化的終結；有的更認為全球產業鏈要崩潰，中國同全球脱鈎。這些部分觀點言過其實，網絡間充斥了各種不理性的情緒。

疫情之下，中國時不時就會出現封城現象。（取自微博）

當「黑天鵝」事件頻頻發生，也許更該嘗試區分：哪些是短期影響，哪些是長期趨勢，避免把節奏問題當結構問題，把周期問題當趨勢問題，把局部問題當普遍問題。經濟有周期，行業有周期，貨幣有周期，政策有周期，全球化有周期，投資人的情緒有周期，但周期性的問題或者階段性的問題不會改變大趨勢。就經濟貿易層面而言，疫情導致的所謂「閉關鎖國」只是短期現象，產業鏈區域重組也是有限、結構性的。

當然，也無須諱言，受中國疫情防控政策的影響，跨國公司在全球產業鏈佈局中一定會有所調整。好比不能把雞蛋放在一個籃子裏，風險管理的原則會再次被強調。和疫情之前「哪裏成本低去哪裏」相比，疫情之後，所有的跨境連接的確會考慮一些新的變量，比如說目的地國家在重大危機中是否可靠，比如說目的地國家在特殊時期會採取怎樣的特殊政策等等。這不僅僅是成本的問題，還要考慮很多因素。一些原本純粹的經濟問題，現在可能會放到國家戰略層面去加以考慮。

這就不可避免的引發一些變化。這是必然發生的事情。但會多大程度上的影響，這是兩說。坦白說，在想象層面，很容易就會說中國「閉關鎖國」，必然會「去全球化」，會將自己孤立，會從全球產業鏈剝離，但從數據上看，顯然不是這麼一回事。

最關心的是穩定

「動態清零」還是「放開」是一個各有利弊的兩難選擇。並沒有絕對正確的答案。站在某些人的角度，但放開更好。站在另一些人的角度，動態清零更好。 「放開之後經濟就馬上變好，死不了幾個人」，這種說法是必須堅決反對的，這不科學，這些輿論也是情緒驅動。放開後，一旦大面積擴散，死人、醫療擠兑、經濟受到衝擊，說這些話的人還會跳出來。他們的行為完全被立場和情緒驅動，不講科學，不看數據，不尊重事實。

國家整體利益角度出發，北京最關心的是穩定，是社會別亂，天下太平。中國未來二三十年的關鍵字就是「穩」。中美競爭到現在這個階段，比的就是誰更「穩」，不出內亂，少犯錯誤，誰就能最終勝出。在中國大多數人也希望「穩」，不希望「亂」。

疫情之下，中國政府積極的儘量確保物資供應，但依然暴露出各種問題。（Getty ）

但，可以討論的是，什麼叫「穩」。蕭規曹隨不是穩，僵化守舊更不是穩。鄧小平多次說過：搞改革開放，關鍵是穩定。穩定是壓倒一切的，凡是妨礙穩定的就要對付，不能讓步，不能遷就。這句話看上去是有矛盾的。改革就是搞新東西，搞新東西肯定影響穩定。但按辯證法的觀點，矛盾是客觀的，矛盾存在於一切事物中，且貫穿於每一事物發展過程的始終，事事有矛盾，時時有矛盾。

社會發展，會積累各種各樣的問題，如果一味求穩，問題積重難返，就會求穩而反而不穩。得到了短期穩定，長期反而不穩。

古代中國，就是一個穩態社會。矛盾積累而無法根本性改革，後面就是歷史周期律，興亂交替。西方體制現在看起來很穩，但正因為其穩，內部改革就很難。西方民主體制也沒有經得起歷史的檢驗。

穩定，其實應該是「動態的穩定」，不是「靜態的穩定」。就比如看馬戲雜技，走鋼絲的運動員並不是像一根棍子一樣僵立不動。而是也有晃動，一邊晃一邊調節自己的平衡。動態的穩定允許晃，允許左晃晃右晃晃，核心是晃的同時不掉下去，保持平衡。

不管是最初武漢的封城，還是今天的上海，具體問題都如出一轍，個體悲劇還是不斷上演。（Getty ）

改革的基礎是穩定。但改革本身就是打破穩態，會產生不穩定，這句看似矛盾的話裏面就是辯證法和中國的政治智慧。正因為基礎穩定，就更應敢於改革，敢於多晃幾下，然後達到動態平衡。如果不穩定了，全部精力都用在防止掉下去，那時，反而沒有勇氣沒有動力去改革。

今天的中國，無疑存在各種問題。但如果一味求「靜態穩定」，不直面問題，不改革，看似短期穩了，但長期會更不穩。什麼姿態才是長期最穩最平衡的，誰也無法準確判斷。只能靠實踐來檢驗。所以要調整要改革，改革就會晃，就會讓有些人覺得不穩，但這沒什麼，不需要過於緊張。

「動態清零」的道理亦如此，經濟發展的動態平衡亦如此。保持動態穩定，搖搖晃晃但不掉下去，堅定的向着目標前進。