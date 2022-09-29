Q&A｜中共二十大面面觀：做甚麼？怎麼選人？為何重要？
每五年舉行一次，即將於10月16日召開、會期預計一週的中共二十大是體現中共政黨執政本質、表現中共領導與明確指引未來幾年施政方針的一次重要會議。綜觀各界今日高度矚目中共二十大，舉凡最高決策圈陣容新一波人事布建、承繼毛鄧之後的「習核心」如何延續、鞏固，以及中共政治「再制度化」與否的問題，皆是看點。
中共全國代表大會要做些甚麼？
自1982年起，中共全國代表大會穩定每五年召開一次，由中共中央委員會召集。根據《黨章》第十九條規定，黨的全國代表大會主要有六項職權，包括：
1. 聽取和審查中央委員會報告
2. 審查中央紀律檢查委員會報告
3. 討論並決定黨的重大問題與
4. 修改黨的章程
5. 選舉新一屆中央委員會
6. 選舉中央紀律檢查委員會，故中共歷屆黨代會召開前夕，每每賦予各界緊盯「大換屆」的期待
二十大如何選出新一代領導班子？
來自中國全國各地約2,300名中共黨員十月將齊聚在北京天安門廣場西側的人民大會堂，參加五年一次的全國代表大會，代表們將從預選名單中選出約200名具有投票權的中央委員會委員，以及約170名中央委員會候補委員。
新一屆中央委員會第一次全體會議將在二十大結束後的第二天舉行，屆時將選出25位中央政治局委員，至於新一屆中央政治局常務委員會委員名單則將於全會後才對外亮相，是為中共最高領導層；惟中共中央政治局常委人數並未法定，歷屆人數多有變化，目前本屆政治局常委計有七名成員。
習近平料迎第三任期？
一般預料，目前擁有中共中央總書記、中央軍委主席和國家主席等三頭銜的習近平將獲得任期為五年的第三個任期，繼續主掌中國政局（國家主席將待2023年3月通過全國人民代表大會選舉連任）。
2021年，中共十九屆「六中全會」通過《中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議》，按照中共官方定義，此為中共百年曆史上第三份歷史性決議，此文件的出世令習近平連任第三屆總書記的可能性更加明確。
此外，限制最高領導人「七上八下」的退休年齡限制是否持續，也是今次二十大受矚目的熱點。
二十大為何重要？
有鑑於過去幾年，中美關係跌宕與全球權力格局重組變化，輔以新冠肺炎疫情添增中國內政、經濟與外交各層面不小的不確定性，中國所處結構環境劇變、又未來如何因應內外局勢挑戰等，留予今次中共二十大相當必要克服的課題。
因此，外界高度關注二十大後新當選的中共最高決策圈陣容，無非權力結構高層全面改組的結果，將直接攸關未來中國五年及以後制定經濟、外交、兩岸、安全和社會政策走向，影響世局甚鉅。
尤其承繼十九屆六中全會通過的《中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議》，習近平就對台工作提出一系列重要理念、重大政策主張，形成新時代黨解決台灣問題的總體方略，主題集中且富有針對性，解決台灣問題如何在祖國統一、民族復興的光榮偉業中，於二十大做出新的指引，不僅攸關台灣、乃至兩岸三地命運，也勢必牽動中美關係強權格局的下階段發展。