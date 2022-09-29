Q&A｜中共二十大面面觀：做甚麼？怎麼選人？為何重要？

有鑑於過去幾年，中美關係跌宕與全球權力格局重組變化，輔以新冠肺炎疫情添增中國內政、經濟與外交各層面不小的不確定性，中國所處結構環境劇變、又未來如何因應內外局勢挑戰等，留予今次中共二十大相當必要克服的課題。

因此，外界高度關注二十大後新當選的中共最高決策圈陣容，無非權力結構高層全面改組的結果，將直接攸關未來中國五年及以後制定經濟、外交、兩岸、安全和社會政策走向，影響世局甚鉅。

尤其承繼十九屆六中全會通過的《中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議》，習近平就對台工作提出一系列重要理念、重大政策主張，形成新時代黨解決台灣問題的總體方略，主題集中且富有針對性，解決台灣問題如何在祖國統一、民族復興的光榮偉業中，於二十大做出新的指引，不僅攸關台灣、乃至兩岸三地命運，也勢必牽動中美關係強權格局的下階段發展。