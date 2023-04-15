習近平再次考察廣東　突顯四大戰略考量

中國國家主席習近平4月10日至13日先後來到廣東湛江、茂名、廣州等地，深入企業、港口、農村等進行調研。這是中共十八大以來，習近平第四次視察廣東，也是中共二十大後他首次來到廣東，當中蘊涵深長意味，也突顯了中共的四大戰略考量。



作者：金粵



圖為習近平4月11日到廣東茂名考察。（新華社）

戰略一：中國永遠不會自己關上開放的大門

從習近平的四次到訪廣東都能看出，改革開放在中國是一種永無止境的實踐。

2012年12月，習近平擔任中共中央總書記後首次地方考察，即選擇南下廣東。2018年10月22日，改革開放40周年之際，習近平總書記再來廣東。2020年10月，時值經濟特區建立40周年，習近平第三次來到廣東。這一次廣東之行，正值中國改革開放45周年。四個時間節點，同一個改革「地標」，習近平再到廣東，有著不明而喻的重要意義。

在廣州埃安新能源股份汽車有限公司，習近平再次重申，中國改革開放政策將長久不變，永遠不會自己關上開放的大門。「一切願意與我們合作共贏的國家，我們都願意與他們相向而行，推動世界經濟共同繁榮發展。」

國家主席習近平4月12日到廣州調研考察，到訪廣汽：

同時，習近平在樂金顯示廣州制造基地考察時也強調，在全球經濟增長乏力情況下，中國加快構建新發展格局，加強營商環境建設，市場優勢會更加明顯。「希望外國投資者抓住機遇，到中國來，到廣東來，到粵港澳大灣區來，深耕中國市場，創造企業發展新輝煌。」

這是習近平釋放的改革新信號。以改革開放的眼光看待改革開放，再次向世界宣示中國改革不停頓、開放不止步，也向人們表達了堅持改革開放的正確方向。

其中，世界普遍關心的中國如何「自立自強」和「對外開放」的關系，習近平也在廣汽研究院調研時給出了答案。他指出，「關鍵核心技術要立足自主研發，也歡迎國際合作」。

戰略二：中國式現代化不能走脫實向虛的路子

廣東是中國舉足輕重的經濟大省，而製造業是廣東的立省之本。中共二十大報告明確指出，堅持把發展經濟的著力點放在實體經濟上。習近平此次考察廣東，再次深入制造業企業調研，強調「要重視實體經濟」「不能走脫實向虛的路子」，又一次釋放了明確信號。

在廣汽埃安新能源股份汽車有限公司，習近平重點了解這家企業突破關鍵核心技術等進展情況。他在匯報會上指出，要努力在突破關鍵核心技術難題上取得更大進展。

廣汽埃安新能源汽車股份有限公司是國內新能源汽車頭部企業，在電池、電機、電控核心技術等方面達到世界領先水平，2022年新能源汽車銷量27.1萬輛，同比增長126%。

在廣汽研究院，習近平仔細察看智能網聯實驗室、模型設計實驗室等。（新華社）

在廣汽研究院，習近平仔細察看智能網聯實驗室、模型設計實驗室等。他指出，「中國式現代化與西方現代化有本質不同，西方現代化那種兩極分化、掠奪別國等道路我們不能走也走不通」。中國式現代化立足中國實際，符合中國國情，有目標、有規劃、有戰略，將一步一個腳印紮紮實實向前推進。

廣汽集團是中國大型國有控股股份制企業，2022年汽車總銷量243萬輛，總營業收入5135億元，位居《財富》世界500強第186位。

習近平此次對廣東提出明確要求：「要始終堅持以制造業立省，更加重視發展實體經濟，加快產業轉型升級，推進產業基礎高級化、產業鏈現代化，發展戰略性新興產業，建設更具國際競爭力的現代化產業體系。」

這充分說明了，中國作為一個制造業大國，由上而下都明確「關鍵核心技術是要不來、買不來、討不來的」。這對無論是科技創新長期走在中國前列的廣東，還是具有自主知識產權和核心競爭力的創新型企業來說，都是一股強心劑和鞭撻前行的厚望——只有實現關鍵核心技術自主可控，才能把現代化的主動權牢牢掌握在自己手中。

廣汽集團是中國大型國有控股股份制企業，2022年汽車總銷量243萬輛，總營業收入5135億元，位居《財富》世界500強第186位。（路透社）

戰略三：重中之重建好粵港澳大灣區

粵港澳大灣區建設是習近平親自謀劃、親自部署、親自推動的國家戰略。

2018年10月，習近平考察廣東時專程出席了港珠澳大橋開通儀式。在當年的全國兩會上，習近平總書記也對廣東寄予厚望：「要抓住建設粵港澳大灣區重大機遇，攜手港澳加快推進相關工作，打造國際一流灣區和世界級城市群。」

此次考察廣東，習近平在第一站湛江市就專門前往徐聞港。

2018年10月23日，習近平（中）、林鄭月娥（左）、崔世安出席港珠澳大橋開通儀式。（Reuters）

徐聞港項目是廣東與海南相向而行的「頭號工程」。瓊州海峽是國家經略南海的戰略通道，也是海南自由貿易港建設和發展的咽喉要道。習近平說出了其中的深意：要把「黃金水道」和客貨運輸最佳通道這篇大文章做好，把徐聞港打造成連接粵港澳大灣區和海南自由貿易港的現代化水陸交通運輸綜合樞紐。

在廣州，習近平又再指出，粵港澳大灣區在全國新發展格局中具有重要戰略地位。廣東要認真貫徹黨中央決策部署，把粵港澳大灣區建設作為廣東深化改革開放的大機遇、大文章抓緊做實，擺在重中之重，以珠三角為主陣地，舉全省之力辦好這件大事，使粵港澳大灣區成為新發展格局的戰略支點、高質量發展的示範地、中國式現代化的引領地。

為什麽要重中之重建粵港澳大灣區？這不僅是這一個區域有其自身發展的旺盛需求，更關鍵的是，在改革開放45年的當下，這一區域正發揮著試水先鋒的功能。一方面，參與粵港澳大灣區的廣東九市是內地改革開放45年發展比較快的地區，相應地，中國特色社會主義進入新時代後的社會主要矛盾的轉變，也必然首先在這些地方更突出地表現出來。

前海推動建設粵港澳大灣區高端航運服務中心。（資料圖片）

香港、澳門當前所處的發展階段雖然與內地不同，但其當前社會主要矛盾也具有與內地小康社會主要矛盾相似的特點。因此，粵港澳大灣區也同樣為中共思考如何運用中央管治權調處內地、香港、澳門當前社會主要矛盾並指導各地方探索相關辦法，提供了重要的實驗測試場。

因此，在此次習近平的考察中，粵港澳大灣區被賦予了新的定位：要使之成為中國新發展格局的戰略支點、高質量發展的示範地、中國式現代化的引領地。外界普遍從中領會習近平更好統籌發展與安全的深謀遠慮。

戰略四：區域協調發展是實現共同富裕的必然要求

廣東，中國經濟最發達的地區之一，也是城鄉發展二元結構問題最突出的地區之一。在前三次考察廣東先後到了珠三角、粵北、粵東之後，習近平此次廣東考察的前兩站湛江、茂名都位於粵西，正是傳遞出促進區域協調發展和共同富裕的強烈信號。

習近平指出，也向海洋要食物，耕海牧漁，建設海上牧場、「藍色糧倉」：

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在湛江的國家863計劃項目海水養殖種子工程南方基地，習近平說，中國是一個有著14億多人口的大國，解決好吃飯問題、保障糧食安全，要樹立大食物觀，既向陸地要食物，也向海洋要食物，耕海牧漁，建設海上牧場、「藍色糧倉」。

地處熱帶亞熱帶氣候的廣東，全年都適合海水養殖，向海要糧潛力巨大。該基地是集水產飼料、種苗、養殖等為一體的綜合研發平台。中國每5只對蝦中就有3只來自湛江，這個基地功不可沒。此外，中國百姓食用的金鯧魚，每三條就有一條產自湛江。

習近平專門提到「推進中國式現代化，要把水資源問題考慮進去」。把水資源優化配置好，也是推動解決區域發展不平衡問題的重要手段。

在茂名高州市根子鎮柏橋村，習近平對村民們說：「這是我第一次到粵西地區，看到鄉親們通過發展荔枝等特色種植業過上了殷實的生活，我感到很欣慰。」「推進中國式現代化，必須全面推進鄉村振興，解決好城鄉區域發展不平衡問題」。

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兩句話都指向了區域協調發展，可見習近平要求廣東「下功夫解決區域發展不平衡問題」，著眼的正是「全體人民共同富裕」這一中國式現代化的本質特征。

從全國看，區域發展不平衡也是全面建設社會主義現代化國家進程中要逐步解決的一個問題。作為經濟大省，廣東在促進城鄉區域協調發展方面的探索，將為全國提供經驗借鑒。